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Мужчину, бросившего яйца в Карла III, выпустили из-под стражи под залог

Мужчину, бросившего яйца в Карла III, выпустили из-под стражи под залог - РИА Новости, 10.11.2022

Мужчину, бросившего яйца в Карла III, выпустили из-под стражи под залог

Мужчине, задержанному в британском городе Йорке за то, что он бросил яйца в короля Карла III и королеву-консорта Камиллу, хотели запретить носить яйца в... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T17:51

2022-11-10T17:51

2022-11-10T17:51

в мире

карл iii

великобритания

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Мужчине, задержанному в британском городе Йорке за то, что он бросил яйца в короля Карла III и королеву-консорта Камиллу, хотели запретить носить яйца в общественных местах, сообщает газета Mirror. Ранее 23-летний студент Патрик Телвелл был выпущен под залог."Патрик заявил, что условия его освобождения под залог были довольно "забавными". Он сказал, что среди них - запрет находиться в радиусе 500 метров вокруг короля и запрет носить яйца в общественных местах. Однако он отметил, что им пришлось изменить это условие, чтобы он мог ходить в магазин за продуктами", - говорится в сообщении издания.По словам студента, после того, как он бросил яйца в Карла и его супругу, его атаковала толпа, которая призывала "насадить его голову на кол". Как утверждает Телвелл, теперь он получает угрозы в соцсетях.Согласно мужчине, бросив яйца в короля, он выступил против "состояния этой страны и скатывания к фашизму". "У нас правительство, которое проводит фашистскую политику, в частности, в сфере приема беженцев. Соединенное Королевство в целом нужно упразднить..., а его активы передать в качестве репараций, чтобы помочь миру", - добавил студент.

https://ria.ru/20220325/zemmur-1780131043.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, карл iii, великобритания