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Мужчину, бросившего яйца в Карла III, выпустили из-под стражи под залог - РИА Новости, 10.11.2022
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Мужчину, бросившего яйца в Карла III, выпустили из-под стражи под залог
Мужчину, бросившего яйца в Карла III, выпустили из-под стражи под залог - РИА Новости, 10.11.2022
Мужчину, бросившего яйца в Карла III, выпустили из-под стражи под залог
Мужчине, задержанному в британском городе Йорке за то, что он бросил яйца в короля Карла III и королеву-консорта Камиллу, хотели запретить носить яйца в... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:51
2022-11-10T17:51
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Мужчине, задержанному в британском городе Йорке за то, что он бросил яйца в короля Карла III и королеву-консорта Камиллу, хотели запретить носить яйца в общественных местах, сообщает газета Mirror. Ранее 23-летний студент Патрик Телвелл был выпущен под залог."Патрик заявил, что условия его освобождения под залог были довольно "забавными". Он сказал, что среди них - запрет находиться в радиусе 500 метров вокруг короля и запрет носить яйца в общественных местах. Однако он отметил, что им пришлось изменить это условие, чтобы он мог ходить в магазин за продуктами", - говорится в сообщении издания.По словам студента, после того, как он бросил яйца в Карла и его супругу, его атаковала толпа, которая призывала "насадить его голову на кол". Как утверждает Телвелл, теперь он получает угрозы в соцсетях.Согласно мужчине, бросив яйца в короля, он выступил против "состояния этой страны и скатывания к фашизму". "У нас правительство, которое проводит фашистскую политику, в частности, в сфере приема беженцев. Соединенное Королевство в целом нужно упразднить..., а его активы передать в качестве репараций, чтобы помочь миру", - добавил студент.
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в мире, карл iii, великобритания
В мире, Карл III, Великобритания
17:51 10.11.2022
 
Мужчину, бросившего яйца в Карла III, выпустили из-под стражи под залог

Мужчине, бросившему яйца в Карла III, запретили подходить к королю на 500 метров

© AP Photo / Kirsty WigglesworthКарл III
Карл III - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Карл III. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Мужчине, задержанному в британском городе Йорке за то, что он бросил яйца в короля Карла III и королеву-консорта Камиллу, хотели запретить носить яйца в общественных местах, сообщает газета Mirror. Ранее 23-летний студент Патрик Телвелл был выпущен под залог.
"Патрик заявил, что условия его освобождения под залог были довольно "забавными". Он сказал, что среди них - запрет находиться в радиусе 500 метров вокруг короля и запрет носить яйца в общественных местах. Однако он отметил, что им пришлось изменить это условие, чтобы он мог ходить в магазин за продуктами", - говорится в сообщении издания.
По словам студента, после того, как он бросил яйца в Карла и его супругу, его атаковала толпа, которая призывала "насадить его голову на кол". Как утверждает Телвелл, теперь он получает угрозы в соцсетях.
Согласно мужчине, бросив яйца в короля, он выступил против "состояния этой страны и скатывания к фашизму". "У нас правительство, которое проводит фашистскую политику, в частности, в сфере приема беженцев. Соединенное Королевство в целом нужно упразднить..., а его активы передать в качестве репараций, чтобы помочь миру", - добавил студент.
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