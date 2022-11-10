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Правительство выделит 27,5 миллиарда рублей на выплаты на детей

Правительство выделит 27,5 миллиарда рублей на выплаты на детей - РИА Новости, 10.11.2022

Правительство выделит 27,5 миллиарда рублей на выплаты на детей

Правительство России выделит в текущем году дополнительно 27,5 миллиарда рублей на выплаты на детей от 8 до 17 лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:29

2022-11-10T15:29

2022-11-10T15:50

россия

экономика

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Правительство России выделит в текущем году дополнительно 27,5 миллиарда рублей на выплаты на детей от 8 до 17 лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство направит еще 27,5 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет в текущем году", - сказал Мишустин.Он напомнил, что такая поддержка выплачивается с апреля семьям с низкими доходами. Таких детей в России насчитывается почти 5 миллионов. "Они должны получать максимально адресную помощь государства в решении материальных трудностей. Пожалуйста, прошу за этим строго следить во всех регионах страны", - подчеркнул премьер.

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, правительство рф, михаил мишустин