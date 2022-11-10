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Правительство выделит 27,5 миллиарда рублей на выплаты на детей - РИА Новости, 10.11.2022
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Правительство выделит 27,5 миллиарда рублей на выплаты на детей
Правительство выделит 27,5 миллиарда рублей на выплаты на детей - РИА Новости, 10.11.2022
Правительство выделит 27,5 миллиарда рублей на выплаты на детей
Правительство России выделит в текущем году дополнительно 27,5 миллиарда рублей на выплаты на детей от 8 до 17 лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:29
2022-11-10T15:50
россия
экономика
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Правительство России выделит в текущем году дополнительно 27,5 миллиарда рублей на выплаты на детей от 8 до 17 лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство направит еще 27,5 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет в текущем году", - сказал Мишустин.Он напомнил, что такая поддержка выплачивается с апреля семьям с низкими доходами. Таких детей в России насчитывается почти 5 миллионов. "Они должны получать максимально адресную помощь государства в решении материальных трудностей. Пожалуйста, прошу за этим строго следить во всех регионах страны", - подчеркнул премьер.
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россия, экономика, правительство рф, михаил мишустин
Россия, Экономика, Правительство РФ, Михаил Мишустин
15:29 10.11.2022 (обновлено: 15:50 10.11.2022)
 
Правительство выделит 27,5 миллиарда рублей на выплаты на детей

Мишустин: правительство выделит 27,5 миллиарда рублей на выплаты на детей от восьми лет

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Правительство России выделит в текущем году дополнительно 27,5 миллиарда рублей на выплаты на детей от 8 до 17 лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство направит еще 27,5 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет в текущем году", - сказал Мишустин.
Он напомнил, что такая поддержка выплачивается с апреля семьям с низкими доходами. Таких детей в России насчитывается почти 5 миллионов. "Они должны получать максимально адресную помощь государства в решении материальных трудностей. Пожалуйста, прошу за этим строго следить во всех регионах страны", - подчеркнул премьер.
Женщина с младенцем на руках - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
13:58
Путин дал поручения правительству по выплатам на детей
 
РоссияЭкономикаПравительство РФМихаил Мишустин
 
 
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