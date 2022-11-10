https://ria.ru/20221110/ukrnafta-1830474565.html
"Укрнафта" призвала Зеленского вмешаться в ситуацию вокруг предприятия
"Укрнафта" призвала Зеленского вмешаться в ситуацию вокруг предприятия - РИА Новости, 10.11.2022
"Укрнафта" призвала Зеленского вмешаться в ситуацию вокруг предприятия
Национализированная компания "Укрнафта" после обращения к главе минобороны Украины призвала Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию вокруг блокирования... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:11
2022-11-10T13:11
2022-11-10T13:11
в мире
владимир зеленский
укрнафта
служба безопасности украины
украина
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Национализированная компания "Укрнафта" после обращения к главе минобороны Украины призвала Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию вокруг блокирования сотрудниками Службы безопасности Украины работы предприятия."Укрнафта" накануне призвала главу минобороны Украины Алексея Резникова вмешаться в ситуацию вокруг блокирования сотрудниками СБУ и представителей Бюро экономической безопасности работы компании. Ранее в "Укрнафте" сообщили, что работа центрального офиса предприятия с вечера вторника заблокирована вооруженными людьми, решение суда, санкционирующее силовые действия, отсутствует. В среду в СБУ заявили, что принимают превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины и обеспечить его передачу в госсобственность в рабочем состоянии."Просим президента Украины вмешаться в ситуацию, прекратить беззаконие, которое творится в тылу во время войны", - говорится в обращении "Укрнафты", опубликованном в соцсетях. В компании отметили, что сотрудниками бюро экономической безопасности и СБУ уже третьи сутки блокируется деятельность "Укрнафты" без предъявления решения суда о проведении обыска."Третьи сутки вооруженные лица находятся в офисе ЧАО "Укрнафта", не допускают к рабочим местам работников, блокируют всю оперативную деятельность общества, препятствуют выполнению обычных операционных процессов по добыче и переработке. Третьи сутки заблокированы все банковские счета ПАО "Укрнафта", деятельность общества фактически остановлена", - отметили в "Укрнафте". В компании также добавили, что кабмин, министерство обороны, министерство экономики, минэнергетики игнорируют обращения 20-тысячного коллектива "Укрнафты".В понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", акции перейдут в собственность государства. Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и переданы минобороны Украины. По информации СБУ позже нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение об принудительном отчуждении акций государства, эмитентом которых является ПАО "Укрнафта".
https://ria.ru/20221109/natsionalizatsiya-1830228608.html
https://ria.ru/20221108/ukraina-1829809196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, укрнафта, служба безопасности украины, украина
В мире, Владимир Зеленский, Укрнафта, Служба безопасности Украины, Украина
"Укрнафта" призвала Зеленского вмешаться в ситуацию вокруг предприятия
"Укрнафта" призвала Зеленского вмешаться в ситуацию вокруг предприятия, блокированного СБУ
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Национализированная компания "Укрнафта" после обращения к главе минобороны Украины призвала Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию вокруг блокирования сотрудниками Службы безопасности Украины работы предприятия.
"Укрнафта" накануне призвала главу минобороны Украины Алексея Резникова
вмешаться в ситуацию вокруг блокирования сотрудниками СБУ
и представителей Бюро экономической безопасности работы компании. Ранее в "Укрнафте" сообщили, что работа центрального офиса предприятия с вечера вторника заблокирована вооруженными людьми, решение суда, санкционирующее силовые действия, отсутствует. В среду в СБУ заявили, что принимают превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины и обеспечить его передачу в госсобственность в рабочем состоянии.
"Просим президента Украины вмешаться в ситуацию, прекратить беззаконие, которое творится в тылу во время войны", - говорится в обращении "Укрнафты", опубликованном в соцсетях. В компании отметили, что сотрудниками бюро экономической безопасности и СБУ уже третьи сутки блокируется деятельность "Укрнафты" без предъявления решения суда о проведении обыска.
"Третьи сутки вооруженные лица находятся в офисе ЧАО "Укрнафта", не допускают к рабочим местам работников, блокируют всю оперативную деятельность общества, препятствуют выполнению обычных операционных процессов по добыче и переработке. Третьи сутки заблокированы все банковские счета ПАО "Укрнафта", деятельность общества фактически остановлена", - отметили в "Укрнафте". В компании также добавили, что кабмин, министерство обороны, министерство экономики, минэнергетики игнорируют обращения 20-тысячного коллектива "Укрнафты".
В понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", акции перейдут в собственность государства. Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов
сообщил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и переданы минобороны Украины. По информации СБУ позже нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение об принудительном отчуждении акций государства, эмитентом которых является ПАО "Укрнафта".