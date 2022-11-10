https://ria.ru/20221110/trevoga-1830634716.html
На юге и в центре Украины объявили воздушную тревогу
На юге и в центре Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.11.2022
На юге и в центре Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на юге и в центре Украины: в Николаевской, Одесской и Кировоградской областях, сообщили местные власти. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T21:11
2022-11-10T21:11
2022-11-10T22:48
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
кировоградская область
одесская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819285049_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_97b842ee5ce0ec079702b7be0c406627.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на юге и в центре Украины: в Николаевской, Одесской и Кировоградской областях, сообщили местные власти.О тревоге в Одесской области сообщил спикер областной военной администрации Сергей Братчук. Также тревогу объявили и в Николаевской области, о чем в Telegram сообщил глава администрации региона Виталий Ким. В центральной, Кировоградской области, предупредил жителей об опасности его коллега Андрей Райкович.По данным украинского интернет издания "Страна.ua", за несколько минут до объявления тревоги в Николаеве прозвучали взрывы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
кировоградская область
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819285049_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5ffef205acb118a478023955cf1c3c85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, кировоградская область, одесская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Кировоградская область, Одесская область, Вооруженные силы РФ
21:11 10.11.2022 (обновлено: 22:48 10.11.2022)
На юге и в центре Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины сообщили о воздушной тревоге в Николаевской и Кировоградской областях