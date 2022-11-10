https://ria.ru/20221110/trevoga-1830634716.html

На юге и в центре Украины объявили воздушную тревогу

На юге и в центре Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.11.2022

На юге и в центре Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на юге и в центре Украины: в Николаевской, Одесской и Кировоградской областях, сообщили местные власти. РИА Новости, 10.11.2022

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2022-11-10T22:48

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

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кировоградская область

одесская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на юге и в центре Украины: в Николаевской, Одесской и Кировоградской областях, сообщили местные власти.О тревоге в Одесской области сообщил спикер областной военной администрации Сергей Братчук. Также тревогу объявили и в Николаевской области, о чем в Telegram сообщил глава администрации региона Виталий Ким. В центральной, Кировоградской области, предупредил жителей об опасности его коллега Андрей Райкович.По данным украинского интернет издания "Страна.ua", за несколько минут до объявления тревоги в Николаеве прозвучали взрывы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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кировоградская область

одесская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир зеленский, украина, кировоградская область, одесская область, вооруженные силы рф