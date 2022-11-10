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Товарооборот между Калужской областью и Ираном вырос почти в три раза

Товарооборот между Калужской областью и Ираном вырос почти в три раза - РИА Новости, 10.11.2022

Товарооборот между Калужской областью и Ираном вырос почти в три раза

Товарооборот между Калужской областью и Ираном в 2022 году вырос в 2,8 раза, сообщило правительство Калужской области. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T18:42

2022-11-10T18:42

2022-11-10T18:42

калужская область

экономика

казем джалали

владислав шапша

иран

калужская область

россия

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КАЛУГА, 10 ноя – РИА Новости. Товарооборот между Калужской областью и Ираном в 2022 году вырос в 2,8 раза, сообщило правительство Калужской области.Сообщается, что в Калужской области с двухдневным рабочим визитом находится делегация из Ирана во главе с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в России Каземом Джалали. В Агентстве развития бизнеса региона губернатор Владислав Шапша и Казем Джалали приняли участие во встрече с иранскими и калужскими предпринимателями.В приветственном слове Владислав Шапша отметил, что пять лет назад калужская делегация посещала Тегеран, а сегодня диалог продолжается в Калуге."Растущий уровень отношений можно оценить и по объему торговли между Калужской областью и Ираном. За истекший период текущего года внешнеторговый оборот увеличился в 2,8 раза. Это еще раз доказывает, что сейчас наступил важный поворотный момент, открывающий реальные возможности увеличить товарооборот, реализовать новые инвестиционные проекты", – цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.Губернатор выразил надежду на то, что представители иранского бизнеса будут расширять сотрудничество с Калужской областью. Для этого, по его словам, в регионе созданы благоприятные условия для инвесторов и современные логистические центры, позволяющие эффективно осуществлять международный товарооборот, в том числе, со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В числе приоритетов развития сотрудничества с Ираном губернатор назвал сельскохозяйственное производство."В прошлом году две трети калужского экспорта в Иран пришлось именно на продовольственные товары и сырье", - заметил Владислав Шапша. По его мнению, не менее важно взаимодействие в сфере образования, науки, медицины, культуры.Глава региона также подчеркнул, что область располагает широким многоотраслевым промышленным комплексом. "В регионе расположены крупные автомобильный и фармацевтический кластеры. Также хорошо развито сельское хозяйство. Область обладает широким научно-техническим потенциалом. Созданы все условия для инвесторов. Есть богатый опыт кооперации. Мы готовы предложить все эти возможности для наших дальнейших взаимоотношений", – отметил Владислав Шапша.Казем Джалали заверил, что Иран заинтересован в таком сотрудничестве.

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экономика, казем джалали, владислав шапша, иран, калужская область, россия