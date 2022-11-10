https://ria.ru/20221110/tatarstan-1830475420.html

Проект Рады по Татарстану говорит о комплексе неполноценности, заявили в ГД

Проект Рады по Татарстану говорит о комплексе неполноценности, заявили в ГД - РИА Новости, 10.11.2022

Проект Рады по Татарстану говорит о комплексе неполноценности, заявили в ГД

Проект Верховной рады Украины о признании независимости Татарстана является провокацией и демонстрацией комплекса "политической неполноценности", Татарстан... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T13:13

2022-11-10T13:13

2022-11-10T13:13

специальная военная операция на украине

олег морозов

украина

россия

республика татарстан (татарстан)

госдума рф

верховная рада украины

единая россия

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Проект Верховной рады Украины о признании независимости Татарстана является провокацией и демонстрацией комплекса "политической неполноценности", Татарстан определяет свою судьбу без советчиков, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Проект постановления о признании независимости Республики Татарстан зарегистрирован в Верховной раде Украины, следует из данных на сайте украинского парламента. Текст документа пока не доступен для просмотра."Это, безусловно, провокация и демонстрация комплекса политической неполноценности. Это болезненный синдром утраченного Крыма и Донбасса, оправдание собственной государственной неполноценности. А Татарстан определяет свою судьбу как неотъемлемой части России сам, без советчиков из распадающейся страны", - сказал он.По словам парламентария, Татарстан олицетворяет пример межконфессионального и межнационального согласия."Республика не просто часть России, но та её часть, которая олицетворяет самые передовые экономические, научно-технические и социальные достижения, а также пример межнационального и межконфессионального согласия, отсутствием которого страдает современная Украина", - отметил он.

https://ria.ru/20221108/ukraina-1829912018.html

украина

россия

республика татарстан (татарстан)

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олег морозов, украина, россия, республика татарстан (татарстан), госдума рф, верховная рада украины, единая россия, политика