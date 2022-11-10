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Проект Рады по Татарстану говорит о комплексе неполноценности, заявили в ГД - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/tatarstan-1830475420.html
Проект Рады по Татарстану говорит о комплексе неполноценности, заявили в ГД
Проект Рады по Татарстану говорит о комплексе неполноценности, заявили в ГД - РИА Новости, 10.11.2022
Проект Рады по Татарстану говорит о комплексе неполноценности, заявили в ГД
Проект Верховной рады Украины о признании независимости Татарстана является провокацией и демонстрацией комплекса "политической неполноценности", Татарстан... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:13
2022-11-10T13:13
специальная военная операция на украине
олег морозов
украина
россия
республика татарстан (татарстан)
госдума рф
верховная рада украины
единая россия
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Проект Верховной рады Украины о признании независимости Татарстана является провокацией и демонстрацией комплекса "политической неполноценности", Татарстан определяет свою судьбу без советчиков, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Проект постановления о признании независимости Республики Татарстан зарегистрирован в Верховной раде Украины, следует из данных на сайте украинского парламента. Текст документа пока не доступен для просмотра."Это, безусловно, провокация и демонстрация комплекса политической неполноценности. Это болезненный синдром утраченного Крыма и Донбасса, оправдание собственной государственной неполноценности. А Татарстан определяет свою судьбу как неотъемлемой части России сам, без советчиков из распадающейся страны", - сказал он.По словам парламентария, Татарстан олицетворяет пример межконфессионального и межнационального согласия."Республика не просто часть России, но та её часть, которая олицетворяет самые передовые экономические, научно-технические и социальные достижения, а также пример межнационального и межконфессионального согласия, отсутствием которого страдает современная Украина", - отметил он.
https://ria.ru/20221108/ukraina-1829912018.html
украина
россия
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олег морозов, украина, россия, республика татарстан (татарстан), госдума рф, верховная рада украины, единая россия, политика
Специальная военная операция на Украине, Олег Морозов, Украина, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Госдума РФ, Верховная Рада Украины, Единая Россия, Политика
13:13 10.11.2022
 
Проект Рады по Татарстану говорит о комплексе неполноценности, заявили в ГД

Депутат Морозов: проект Рады Украины по Татарстану говорит о комплексе неполноценности

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Проект Верховной рады Украины о признании независимости Татарстана является провокацией и демонстрацией комплекса "политической неполноценности", Татарстан определяет свою судьбу без советчиков, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
Проект постановления о признании независимости Республики Татарстан зарегистрирован в Верховной раде Украины, следует из данных на сайте украинского парламента. Текст документа пока не доступен для просмотра.
"Это, безусловно, провокация и демонстрация комплекса политической неполноценности. Это болезненный синдром утраченного Крыма и Донбасса, оправдание собственной государственной неполноценности. А Татарстан определяет свою судьбу как неотъемлемой части России сам, без советчиков из распадающейся страны", - сказал он.
По словам парламентария, Татарстан олицетворяет пример межконфессионального и межнационального согласия.
"Республика не просто часть России, но та её часть, которая олицетворяет самые передовые экономические, научно-технические и социальные достижения, а также пример межнационального и межконфессионального согласия, отсутствием которого страдает современная Украина", - отметил он.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 12:09Специальная военная операция на Украине
В Киеве рассматривают вариант отказа от Донбасса, заявил экс-депутат Рады
 
Специальная военная операция на УкраинеОлег МорозовУкраинаРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Госдума РФВерховная Рада УкраиныЕдиная РоссияПолитика
 
 
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