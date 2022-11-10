https://ria.ru/20221110/stakhanov-1830388332.html

Украинские войска вновь нанесли удар по Стаханову из РЗСО HIMARS

Украинские войска вновь нанесли удар по Стаханову из РЗСО HIMARS - РИА Новости, 10.11.2022

Украинские войска вновь нанесли удар по Стаханову из РЗСО HIMARS

Украинские войска второй раз за ночь обстреляли населенный пункт Стаханов в Луганской народной республике, выпустив еще две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T03:31

2022-11-10T03:31

2022-11-10T03:31

специальная военная операция на украине

стаханов

луганская народная республика

сша

сцкк

bae systems

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска второй раз за ночь обстреляли населенный пункт Стаханов в Луганской народной республике, выпустив еще две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 02.20 (совпадает с мск) по населенный пункт Стаханов с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что в 01.34 (совпадает с мск) украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Стаханов в ЛНР.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221110/stakhanov-1830386807.html

стаханов

луганская народная республика

сша

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стаханов, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin