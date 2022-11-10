https://ria.ru/20221110/stakhanov-1830388332.html
Украинские войска вновь нанесли удар по Стаханову из РЗСО HIMARS
Украинские войска вновь нанесли удар по Стаханову из РЗСО HIMARS - РИА Новости, 10.11.2022
Украинские войска вновь нанесли удар по Стаханову из РЗСО HIMARS
Украинские войска второй раз за ночь обстреляли населенный пункт Стаханов в Луганской народной республике, выпустив еще две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T03:31
2022-11-10T03:31
2022-11-10T03:31
специальная военная операция на украине
стаханов
луганская народная республика
сша
сцкк
bae systems
lockheed martin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795553088_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4aff369a92db004573d8cef3e02d30d3.jpg
ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска второй раз за ночь обстреляли населенный пункт Стаханов в Луганской народной республике, выпустив еще две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 02.20 (совпадает с мск) по населенный пункт Стаханов с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что в 01.34 (совпадает с мск) украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Стаханов в ЛНР.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221110/stakhanov-1830386807.html
стаханов
луганская народная республика
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795553088_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1d8f14713cbac9f4500620c9903b4aae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стаханов, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Стаханов, Луганская Народная Республика, США, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
Украинские войска вновь нанесли удар по Стаханову из РЗСО HIMARS
Украинские войска выпустили еще две ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову