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Спецоперация, 10 ноября: ВС России выполняют маневр на левый берег Днепра - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/spetsoperatsiya-1830624861.html
Спецоперация, 10 ноября: ВС России выполняют маневр на левый берег Днепра
Спецоперация, 10 ноября: ВС России выполняют маневр на левый берег Днепра - РИА Новости, 10.11.2022
Спецоперация, 10 ноября: ВС России выполняют маневр на левый берег Днепра
Минобороны РФ сообщило в четверг о том, что вооруженные силы страны в строгом соответствии с утвержденным планом осуществляют маневр на подготовленные позиции... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T21:19
2022-11-10T21:19
специальная военная операция на украине
в мире
сергей шойгу
владимир путин
михаил подоляк
россия
днепр (город)
херсонская область
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило в четверг о том, что вооруженные силы страны в строгом соответствии с утвержденным планом осуществляют маневр на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр.Накануне командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.Ход операцииВойска РФ выполняют маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра на николаевско-криворожском направлении в строгом соответствии с утвержденным планом, сообщили в четверг в российском минобороны.Также, по данным ведомства, российские военные отразили украинскую контратаку в районе населенного пункта Никольское в ДНР, потери украинских военнослужащих составили до 55 человек.Минобороны сообщило о том, что российская артиллерия и авиация уничтожила три американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в районах населенных пунктов Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Новогригоровка Херсонской области и Новополтавка Николаевской области-Отмечается, что также в Днепропетровской области уничтожено хранилище топлива для военной техники, а в Николаевской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.Также истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25 в Николаевской области и вертолет Ми-8 в Запорожской области. Кроме того, перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Высокое, Томарино, Антоновка, Никольское, Новая Каховка Херсонской области и три противорадиолокационные ракеты HARM в ДНР и Херсонской области, 9 дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления украинских военных и иностранных наемников в районах города Николаев и населенного пункта Сухой Ставок Херсонской области, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153 районах.По данным министерства, российские военные отразили атаки украинских военнослужащих на купянском и красно-лиманском направлениях. В результате потери украинцев составили 160 человек.Вокруг операцииПресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил, что они регулярно встречаются. Последняя публичная встреча Путина и главы Минобороны прошла 28 октября. Шойгу тогда доложил главе государства, что задание по частичной мобилизации выполнено.Тем временем советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Киев будет считать своим партнером того, кто согласится вести переговоры на предварительных условиях, установленных Украиной. Важны предварительные условия, а не человек, который их принимает, уточнил он. Также, отметил Подоляк, США не оказывают давления на Киев по вопросам, связанным с мирными переговорами.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.Также врио губернатора региона Владимир Сальдо, комментируя решение о переброске войск РФ на левый берег Днепра, заверил, что справедливость будет восстановлена, все земли Херсонской области получится отстоять. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий позже заявил, что Россия обязательно вернется в Херсон, и решение оставить город сейчас оправдано, так как есть информация о том, что киевский режим готов взорвать Каховскую ГЭС.
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в мире, сергей шойгу, владимир путин, михаил подоляк, россия, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы рф, войска воздушно-космической обороны, лдпр, су-25, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Михаил Подоляк, Россия, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Войска воздушно-космической обороны, ЛДПР, Су-25, Ми-8 АМТШ
21:19 10.11.2022
 
Спецоперация, 10 ноября: ВС России выполняют маневр на левый берег Днепра

Минобороны: ВС России выполняют маневр на левый берег Днепра по плану

© AP PhotoРоссийские военные в Херсоне
Российские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo
Российские военные в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило в четверг о том, что вооруженные силы страны в строгом соответствии с утвержденным планом осуществляют маневр на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр.
Накануне командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.
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Ход операции

Войска РФ выполняют маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра на николаевско-криворожском направлении в строгом соответствии с утвержденным планом, сообщили в четверг в российском минобороны.
Также, по данным ведомства, российские военные отразили украинскую контратаку в районе населенного пункта Никольское в ДНР, потери украинских военнослужащих составили до 55 человек.
Минобороны сообщило о том, что российская артиллерия и авиация уничтожила три американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в районах населенных пунктов Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Новогригоровка Херсонской области и Новополтавка Николаевской области-
Отмечается, что также в Днепропетровской области уничтожено хранилище топлива для военной техники, а в Николаевской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Также истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25 в Николаевской области и вертолет Ми-8 в Запорожской области. Кроме того, перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Высокое, Томарино, Антоновка, Никольское, Новая Каховка Херсонской области и три противорадиолокационные ракеты HARM в ДНР и Херсонской области, 9 дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления украинских военных и иностранных наемников в районах города Николаев и населенного пункта Сухой Ставок Херсонской области, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153 районах.
По данным министерства, российские военные отразили атаки украинских военнослужащих на купянском и красно-лиманском направлениях. В результате потери украинцев составили 160 человек.
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Вокруг операции

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил, что они регулярно встречаются. Последняя публичная встреча Путина и главы Минобороны прошла 28 октября. Шойгу тогда доложил главе государства, что задание по частичной мобилизации выполнено.
Тем временем советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Киев будет считать своим партнером того, кто согласится вести переговоры на предварительных условиях, установленных Украиной. Важны предварительные условия, а не человек, который их принимает, уточнил он. Также, отметил Подоляк, США не оказывают давления на Киев по вопросам, связанным с мирными переговорами.
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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.
Также врио губернатора региона Владимир Сальдо, комментируя решение о переброске войск РФ на левый берег Днепра, заверил, что справедливость будет восстановлена, все земли Херсонской области получится отстоять. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий позже заявил, что Россия обязательно вернется в Херсон, и решение оставить город сейчас оправдано, так как есть информация о том, что киевский режим готов взорвать Каховскую ГЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ШойгуВладимир ПутинМихаил ПодолякРоссияДнепр (город)Херсонская областьВооруженные силы РФВойска воздушно-космической обороныЛДПРСу-25Ми-8 АМТШ
 
 
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