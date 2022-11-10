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В Кремле заявили о намерении контролировать расходы на спецоперацию - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/spetsoperatsiya-1830416475.html
В Кремле заявили о намерении контролировать расходы на спецоперацию
В Кремле заявили о намерении контролировать расходы на спецоперацию - РИА Новости, 10.11.2022
В Кремле заявили о намерении контролировать расходы на спецоперацию
Кабмин к пятнице должен представить предложения по контролю за расходованием средств на мероприятия, обеспечивающие проведение спецоперации, сообщается на сайте РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T10:23
2022-11-10T10:23
специальная военная операция на украине
правительство рф
михаил мишустин
безопасность
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Кабмин к пятнице должен представить предложения по контролю за расходованием средств на мероприятия, обеспечивающие проведение спецоперации, сообщается на сайте Кремля.Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, которое состоялось 2 ноября 2022 года."Правительству Российской Федерации представить предложения по обеспечению контроля за расходованием средств федерального бюджета на мероприятия, обеспечивающие проведение специальной военной операции, с учетом направления таких средств на цели обеспечения проведения указанной операции", - говорится перечне поручений.Срок исполнения поручения - 11 ноября 2022 года, ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.
https://radiosputnik.ria.ru/20221110/armiya-1830415650.html
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правительство рф, михаил мишустин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Правительство РФ, Михаил Мишустин, Безопасность
10:23 10.11.2022
 
В Кремле заявили о намерении контролировать расходы на спецоперацию

В Кремле заявили о намерении предоставить предложения по контролю расходов на спецоперацию

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Кабмин к пятнице должен представить предложения по контролю за расходованием средств на мероприятия, обеспечивающие проведение спецоперации, сообщается на сайте Кремля.
Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, которое состоялось 2 ноября 2022 года.
"Правительству Российской Федерации представить предложения по обеспечению контроля за расходованием средств федерального бюджета на мероприятия, обеспечивающие проведение специальной военной операции, с учетом направления таких средств на цели обеспечения проведения указанной операции", - говорится перечне поручений.
Срок исполнения поручения - 11 ноября 2022 года, ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10:19В России
Путин утвердил перечень поручений по вопросам обеспечения потребностей ВС
 
Специальная военная операция на УкраинеПравительство РФМихаил МишустинБезопасность
 
 
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