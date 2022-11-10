https://ria.ru/20221110/spetsoperatsiya-1830416475.html

В Кремле заявили о намерении контролировать расходы на спецоперацию

В Кремле заявили о намерении контролировать расходы на спецоперацию - РИА Новости, 10.11.2022

В Кремле заявили о намерении контролировать расходы на спецоперацию

Кабмин к пятнице должен представить предложения по контролю за расходованием средств на мероприятия, обеспечивающие проведение спецоперации, сообщается на сайте РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T10:23

2022-11-10T10:23

2022-11-10T10:23

специальная военная операция на украине

правительство рф

михаил мишустин

безопасность

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Кабмин к пятнице должен представить предложения по контролю за расходованием средств на мероприятия, обеспечивающие проведение спецоперации, сообщается на сайте Кремля.Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, которое состоялось 2 ноября 2022 года."Правительству Российской Федерации представить предложения по обеспечению контроля за расходованием средств федерального бюджета на мероприятия, обеспечивающие проведение специальной военной операции, с учетом направления таких средств на цели обеспечения проведения указанной операции", - говорится перечне поручений.Срок исполнения поручения - 11 ноября 2022 года, ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.

https://radiosputnik.ria.ru/20221110/armiya-1830415650.html

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правительство рф, михаил мишустин, безопасность