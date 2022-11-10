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"Круг добра" заключил соглашение со службой поиска медпомощи - РИА Новости, 10.11.2022
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"Круг добра" заключил соглашение со службой поиска медпомощи
"Круг добра" заключил соглашение со службой поиска медпомощи - РИА Новости, 10.11.2022
"Круг добра" заключил соглашение со службой поиска медпомощи
Фонд "Круг добра" заключил соглашение о сотрудничестве с благотворительной службой поиска медпомощи "Верное направление", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:44
2022-11-10T11:44
александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)
фонд "круг добра"
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Фонд "Круг добра" заключил соглашение о сотрудничестве с благотворительной службой поиска медпомощи "Верное направление", передает корреспондент РИА Новости."Сегодня фонд "Круг Добра", комиссия по благотворительности Общественной палаты и благотворительная служба поиска медицинской помощи "Верное направление" подписывают соглашение о сотрудничестве", - сказал глава фонда "Круг Добра" Александр Ткаченко на церемонии подписания.Он назвал "Верное направление" важной для фонда партнерской организацией. По его словам, служба "Верное направление" - это фактически горячая линия, куда обращаются родители детей, нуждающихся в помощи, но не знающих, где ее получить.
https://ria.ru/20220922/fond-1818627862.html
РИА Новости
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александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), фонд "круг добра", общество
Александр Ткаченко (Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), Фонд "Круг добра", Общество
11:44 10.11.2022
 
"Круг добра" заключил соглашение со службой поиска медпомощи

Фонд "Круг добра" заключил соглашение о сотрудничестве со службой поиска медпомощи

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкУпаковка в блистеры
Упаковка в блистеры - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Упаковка в блистеры. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Фонд "Круг добра" заключил соглашение о сотрудничестве с благотворительной службой поиска медпомощи "Верное направление", передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня фонд "Круг Добра", комиссия по благотворительности Общественной палаты и благотворительная служба поиска медицинской помощи "Верное направление" подписывают соглашение о сотрудничестве", - сказал глава фонда "Круг Добра" Александр Ткаченко на церемонии подписания.
Он назвал "Верное направление" важной для фонда партнерской организацией. По его словам, служба "Верное направление" - это фактически горячая линия, куда обращаются родители детей, нуждающихся в помощи, но не знающих, где ее получить.
Лекарственный препарат - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 11:34
Более четырех тысяч пациентов уже получили помощь от фонда "Круг добра"
 
Александр Ткаченко (Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)Фонд "Круг добра"Общество
 
 
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