https://ria.ru/20221110/soglashenie-1830438304.html
"Круг добра" заключил соглашение со службой поиска медпомощи
"Круг добра" заключил соглашение со службой поиска медпомощи - РИА Новости, 10.11.2022
"Круг добра" заключил соглашение со службой поиска медпомощи
Фонд "Круг добра" заключил соглашение о сотрудничестве с благотворительной службой поиска медпомощи "Верное направление", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:44
2022-11-10T11:44
2022-11-10T11:44
александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)
фонд "круг добра"
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Фонд "Круг добра" заключил соглашение о сотрудничестве с благотворительной службой поиска медпомощи "Верное направление", передает корреспондент РИА Новости."Сегодня фонд "Круг Добра", комиссия по благотворительности Общественной палаты и благотворительная служба поиска медицинской помощи "Верное направление" подписывают соглашение о сотрудничестве", - сказал глава фонда "Круг Добра" Александр Ткаченко на церемонии подписания.Он назвал "Верное направление" важной для фонда партнерской организацией. По его словам, служба "Верное направление" - это фактически горячая линия, куда обращаются родители детей, нуждающихся в помощи, но не знающих, где ее получить.
https://ria.ru/20220922/fond-1818627862.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), фонд "круг добра", общество
Александр Ткаченко (Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), Фонд "Круг добра", Общество
"Круг добра" заключил соглашение со службой поиска медпомощи
Фонд "Круг добра" заключил соглашение о сотрудничестве со службой поиска медпомощи