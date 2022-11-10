https://ria.ru/20221110/soglashenie-1830438304.html

"Круг добра" заключил соглашение со службой поиска медпомощи

"Круг добра" заключил соглашение со службой поиска медпомощи - РИА Новости, 10.11.2022

"Круг добра" заключил соглашение со службой поиска медпомощи

Фонд "Круг добра" заключил соглашение о сотрудничестве с благотворительной службой поиска медпомощи "Верное направление", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T11:44

2022-11-10T11:44

2022-11-10T11:44

александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)

фонд "круг добра"

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Фонд "Круг добра" заключил соглашение о сотрудничестве с благотворительной службой поиска медпомощи "Верное направление", передает корреспондент РИА Новости."Сегодня фонд "Круг Добра", комиссия по благотворительности Общественной палаты и благотворительная служба поиска медицинской помощи "Верное направление" подписывают соглашение о сотрудничестве", - сказал глава фонда "Круг Добра" Александр Ткаченко на церемонии подписания.Он назвал "Верное направление" важной для фонда партнерской организацией. По его словам, служба "Верное направление" - это фактически горячая линия, куда обращаются родители детей, нуждающихся в помощи, но не знающих, где ее получить.

https://ria.ru/20220922/fond-1818627862.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), фонд "круг добра", общество