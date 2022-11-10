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Экс-депутат Рады Ременюк погиб в ДТП в Крыму
Экс-депутат Рады Ременюк погиб в ДТП в Крыму - РИА Новости, 10.11.2022
Экс-депутат Рады Ременюк погиб в ДТП в Крыму
Экс-депутат Верховной рады Украины и председатель высшего совета Евразийского общественно-политического движения "За Русь единую" Алексей Ременюк погиб в ДТП в... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:45
2022-11-10T15:45
2022-11-10T15:50
происшествия
россия
украина
верховная рада украины
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины и председатель высшего совета Евразийского общественно-политического движения "За Русь единую" Алексей Ременюк погиб в ДТП в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе движения."Подтверждаем факт гибели. Алексея Ивановича Ременюка больше нет в живых", - сказали РИА Новости в пресс-службе в четверг. По словам собеседницы агентства, Ременюк погиб в ДТП под Симферополем.Алексей Ременюк родился в Житомирской области Украины. Политик и предприниматель. Депутат Верховной рады Украины III и IV созывов (1998—2006).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, верховная рада украины, республика крым
Происшествия, Россия, Украина, Верховная Рада Украины, Республика Крым
15:45 10.11.2022 (обновлено: 15:50 10.11.2022)
Экс-депутат Рады Ременюк погиб в ДТП в Крыму
Экс-депутат Рады третьего и четвертого созывов Ременюк погиб в ДТП в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины и председатель высшего совета Евразийского общественно-политического движения "За Русь единую" Алексей Ременюк погиб в ДТП в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе движения.
"Подтверждаем факт гибели. Алексея Ивановича Ременюка больше нет в живых", - сказали РИА Новости в пресс-службе в четверг. По словам собеседницы агентства, Ременюк погиб в ДТП под Симферополем.
Алексей Ременюк родился в Житомирской области Украины. Политик и предприниматель. Депутат Верховной рады Украины III и IV созывов (1998—2006).