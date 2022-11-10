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В аэропорту Пулково спасли мужчину, застрявшего в трубе канализации - РИА Новости, 10.11.2022
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В аэропорту Пулково спасли мужчину, застрявшего в трубе канализации
В аэропорту Пулково спасли мужчину, застрявшего в трубе канализации - РИА Новости, 10.11.2022
В аэропорту Пулково спасли мужчину, застрявшего в трубе канализации
Пожарно-спасательные и коммунальные службы в Санкт-Петербурге помогли достать мужчину из трубы коллектора у аэропорта "Пулково", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:20
2022-11-10T14:20
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Пожарно-спасательные и коммунальные службы в Санкт-Петербурге помогли достать мужчину из трубы коллектора у аэропорта "Пулково", сообщили РИА Новости в городском главке МЧС."Пожарно-спасательные и коммунальные службы города помогли достать мужчину из трубы коллектора и передали медикам", - сказала собеседница агентства. По ее словам, инцидент произошел возле "Пулково" в среду.По данным местных СМИ, мужчина спустился в колодец канализации, залез в трубу коллектора и прополз порядка 12 метров, но застрял и стал звать на помощь. Чтобы извлечь мужчину из трубы, пришлось вскрывать асфальт и разбирать трубу. На это ушло несколько часов.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пулково (аэропорт)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пулково (аэропорт)
14:20 10.11.2022
 
В аэропорту Пулково спасли мужчину, застрявшего в трубе канализации

Петербургские спасатели вытащили из трубы канализации в Пулково застрявшего мужчину

© РИА Новости / Александр ГальперинПассажиры у выхода из терминала аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге
Пассажиры у выхода из терминала аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Пассажиры у выхода из терминала аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Пожарно-спасательные и коммунальные службы в Санкт-Петербурге помогли достать мужчину из трубы коллектора у аэропорта "Пулково", сообщили РИА Новости в городском главке МЧС.
"Пожарно-спасательные и коммунальные службы города помогли достать мужчину из трубы коллектора и передали медикам", - сказала собеседница агентства. По ее словам, инцидент произошел возле "Пулково" в среду.
По данным местных СМИ, мужчина спустился в колодец канализации, залез в трубу коллектора и прополз порядка 12 метров, но застрял и стал звать на помощь. Чтобы извлечь мужчину из трубы, пришлось вскрывать асфальт и разбирать трубу. На это ушло несколько часов.
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