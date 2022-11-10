https://ria.ru/20221110/pulkovo-1830502274.html

В аэропорту Пулково спасли мужчину, застрявшего в трубе канализации

В аэропорту Пулково спасли мужчину, застрявшего в трубе канализации - РИА Новости, 10.11.2022

В аэропорту Пулково спасли мужчину, застрявшего в трубе канализации

Пожарно-спасательные и коммунальные службы в Санкт-Петербурге помогли достать мужчину из трубы коллектора у аэропорта "Пулково", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:20

2022-11-10T14:20

2022-11-10T14:20

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пулково (аэропорт)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Пожарно-спасательные и коммунальные службы в Санкт-Петербурге помогли достать мужчину из трубы коллектора у аэропорта "Пулково", сообщили РИА Новости в городском главке МЧС."Пожарно-спасательные и коммунальные службы города помогли достать мужчину из трубы коллектора и передали медикам", - сказала собеседница агентства. По ее словам, инцидент произошел возле "Пулково" в среду.По данным местных СМИ, мужчина спустился в колодец канализации, залез в трубу коллектора и прополз порядка 12 метров, но застрял и стал звать на помощь. Чтобы извлечь мужчину из трубы, пришлось вскрывать асфальт и разбирать трубу. На это ушло несколько часов.

https://ria.ru/20220804/korova-1807209101.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пулково (аэропорт)