https://ria.ru/20221110/peterburg-1830586089.html

В Петербурге отреставрируют гранитный фасад Петропавловской крепости

В Петербурге отреставрируют гранитный фасад Петропавловской крепости - РИА Новости, 10.11.2022

В Петербурге отреставрируют гранитный фасад Петропавловской крепости

В Санкт-Петербурге начинаются масштабные работы по реставрации гранитного фасада Петропавловской крепости, сообщила пресс-служба Государственного музея истории... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T17:56

2022-11-10T17:56

2022-11-10T17:56

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реставрация

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге начинаются масштабные работы по реставрации гранитного фасада Петропавловской крепости, сообщила пресс-служба Государственного музея истории города."В ноябре 2022 года Государственный музей истории Санкт-Петербурга приступает к масштабным работам по реставрации гранитной облицовки выходящих на Неву стен Петропавловской крепости", — говорится в сообщении.По результатам конкурса подрядчиком выбрана "ПСБ "Жилстрой".Протяженность фасада выходящих на Неву стен крепости составляет почти 1 километр (930 погонных метров). Подрядчику предстоит выполнить реставрацию гранитных фасадов Государева, Нарышкина и Трубецкого бастионов, Невской и Екатерининской куртин и Иоанновского равелине.В ходе реставрации планируется демонтировать гранитные блоки (вес одного составляет около полутонны), укрепить кирпичную стену, в аварийных местах стены укрепить фундаменты и вернуть гранитные блоки на место. Также планируется восстановить демонтированные ранее из-за угрозы обрушения башенки-турели на углах бастионов.Завершить реставрационные работы планируется в декабре 2024 года.Стены Петропавловской крепости, обращенные к Неве, были облицованы камнем в 1780-е годы по указу императрицы Екатерины II. Облицовка выполнена из крупных блоков гранита "рапакиви". Плиты держатся на известково-песчаном растворе с включением кирпичного боя и гранитной крошки, дополнительно укреплены стальными коваными скобами.В 1950-е годы была выполнена частичная реставрация фасада. В частности, тогда очистили поверхность плит, в местах утрат произвели мастиковку растворами на цементной основе. Еще одна чистка стены проводилась в 2019 году.

https://ria.ru/20221110/tegging-1830249725.html

https://ria.ru/20221104/muzei-1828778457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

санкт-петербург, нева (река), екатерина ii, музеи, новости культуры, реставрация