Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге отреставрируют гранитный фасад Петропавловской крепости - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221110/peterburg-1830586089.html
В Петербурге отреставрируют гранитный фасад Петропавловской крепости
В Петербурге отреставрируют гранитный фасад Петропавловской крепости - РИА Новости, 10.11.2022
В Петербурге отреставрируют гранитный фасад Петропавловской крепости
В Санкт-Петербурге начинаются масштабные работы по реставрации гранитного фасада Петропавловской крепости, сообщила пресс-служба Государственного музея истории... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:56
2022-11-10T17:56
культура
санкт-петербург
нева (река)
екатерина ii
музеи
новости культуры
реставрация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155520/95/1555209556_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_70d17499b5babcb5fbc823bb2b5bdecd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге начинаются масштабные работы по реставрации гранитного фасада Петропавловской крепости, сообщила пресс-служба Государственного музея истории города."В ноябре 2022 года Государственный музей истории Санкт-Петербурга приступает к масштабным работам по реставрации гранитной облицовки выходящих на Неву стен Петропавловской крепости", — говорится в сообщении.По результатам конкурса подрядчиком выбрана "ПСБ "Жилстрой".Протяженность фасада выходящих на Неву стен крепости составляет почти 1 километр (930 погонных метров). Подрядчику предстоит выполнить реставрацию гранитных фасадов Государева, Нарышкина и Трубецкого бастионов, Невской и Екатерининской куртин и Иоанновского равелине.В ходе реставрации планируется демонтировать гранитные блоки (вес одного составляет около полутонны), укрепить кирпичную стену, в аварийных местах стены укрепить фундаменты и вернуть гранитные блоки на место. Также планируется восстановить демонтированные ранее из-за угрозы обрушения башенки-турели на углах бастионов.Завершить реставрационные работы планируется в декабре 2024 года.Стены Петропавловской крепости, обращенные к Неве, были облицованы камнем в 1780-е годы по указу императрицы Екатерины II. Облицовка выполнена из крупных блоков гранита "рапакиви". Плиты держатся на известково-песчаном растворе с включением кирпичного боя и гранитной крошки, дополнительно укреплены стальными коваными скобами.В 1950-е годы была выполнена частичная реставрация фасада. В частности, тогда очистили поверхность плит, в местах утрат произвели мастиковку растворами на цементной основе. Еще одна чистка стены проводилась в 2019 году.
https://ria.ru/20221110/tegging-1830249725.html
https://ria.ru/20221104/muzei-1828778457.html
санкт-петербург
нева (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155520/95/1555209556_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_35efda0a14bfb594a504c2eaea0cecfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, нева (река), екатерина ii, музеи, новости культуры, реставрация
Культура, Санкт-Петербург, Нева (река), Екатерина II, Музеи, Новости культуры, Реставрация
17:56 10.11.2022
 
В Петербурге отреставрируют гранитный фасад Петропавловской крепости

Начинается реставрация гранитной облицовки выходящих на Неву стен Петропавловской крепости

© Фотохост-агентство. / Перейти в медиабанкПетропавловская крепость в Санкт-Петербурге
Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге
© Фотохост-агентство.
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге начинаются масштабные работы по реставрации гранитного фасада Петропавловской крепости, сообщила пресс-служба Государственного музея истории города.
"В ноябре 2022 года Государственный музей истории Санкт-Петербурга приступает к масштабным работам по реставрации гранитной облицовки выходящих на Неву стен Петропавловской крепости", — говорится в сообщении.
По результатам конкурса подрядчиком выбрана "ПСБ "Жилстрой".
Протяженность фасада выходящих на Неву стен крепости составляет почти 1 километр (930 погонных метров). Подрядчику предстоит выполнить реставрацию гранитных фасадов Государева, Нарышкина и Трубецкого бастионов, Невской и Екатерининской куртин и Иоанновского равелине.
"Сейчас гранитная облицовка находится практически в аварийном состоянии: происходит подвижка гранитных блоков, выветривание шовного раствора, ослабление прогнивших металлических крепежей. На многих участках стены есть угроза обрушения гранитных блоков", — отмечается в сообщении.
В ходе реставрации планируется демонтировать гранитные блоки (вес одного составляет около полутонны), укрепить кирпичную стену, в аварийных местах стены укрепить фундаменты и вернуть гранитные блоки на место. Также планируется восстановить демонтированные ранее из-за угрозы обрушения башенки-турели на углах бастионов.
Завершить реставрационные работы планируется в декабре 2024 года.
Теги в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
08:00Культура
Что на заборе написано: теггинг — вандализм или искусство?
Стены Петропавловской крепости, обращенные к Неве, были облицованы камнем в 1780-е годы по указу императрицы Екатерины II. Облицовка выполнена из крупных блоков гранита "рапакиви". Плиты держатся на известково-песчаном растворе с включением кирпичного боя и гранитной крошки, дополнительно укреплены стальными коваными скобами.
В 1950-е годы была выполнена частичная реставрация фасада. В частности, тогда очистили поверхность плит, в местах утрат произвели мастиковку растворами на цементной основе. Еще одна чистка стены проводилась в 2019 году.
Фото экспозиции Василий Тропинин. Удача гения
4 ноября, 07:00Культура
Выставка шедевров Тропинина "Удача гения" открывается в Москве
 
КультураСанкт-ПетербургНева (река)Екатерина IIМузеиНовости культурыРеставрация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала