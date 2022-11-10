https://ria.ru/20221110/peregovory-1830391032.html
Глава МАГАТЭ сообщил о безрезультатных переговорах с Ираном
Глава МАГАТЭ сообщил о безрезультатных переговорах с Ираном - РИА Новости, 10.11.2022
Глава МАГАТЭ сообщил о безрезультатных переговорах с Ираном
Представители Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели в Вене переговоры, посвященные ядерной программе Тегерана, они завершились... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T05:39
2022-11-10T05:39
2022-11-10T05:45
в мире
рафаэль гросси
иран
вена
тегеран (город)
магатэ
оон
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Представители Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели в Вене переговоры, посвященные ядерной программе Тегерана, они завершились безрезультатно, сообщил глава организации Рафаэль Гросси.Ранее Гросси полях 27-й конференции ООН по изменению климата (СОР27) заявил, что переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД, или "ядерной сделке") не мертвы и Иран выполняет свои обязательства."Итак, они не принесли ничего нового", - сказал Гросси в интервью агентству Рейтер.Он отметил, что представители МАГАТЭ собираются отправиться в Иран через несколько недель для продолжения переговоров.
https://ria.ru/20221102/iran-1828723299.html
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в мире, рафаэль гросси, иран, вена, тегеран (город), магатэ, оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Рафаэль Гросси, Иран, Вена, Тегеран (город), МАГАТЭ, ООН, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
05:39 10.11.2022 (обновлено: 05:45 10.11.2022)
Глава МАГАТЭ сообщил о безрезультатных переговорах с Ираном
Глава МАГАТЭ Гросси: переговоры по ядерной программе Ирана завершились безрезультатно