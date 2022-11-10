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Российские онкологи: побочные эффекты химиотерапии можно предотвратить - РИА Новости, 10.11.2022
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Российские онкологи: побочные эффекты химиотерапии можно предотвратить
Российские онкологи: побочные эффекты химиотерапии можно предотвратить - РИА Новости, 10.11.2022
Российские онкологи: побочные эффекты химиотерапии можно предотвратить
Российские медики-онкологи уверены, что в ближайшее время в России возможно создать механизм профилактики ряда осложнений после химиотерапии у онкобольных. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T10:39
2022-11-10T12:32
россия
здоровье - общество
москва
андрей каприн
онкология
рак
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Российские медики-онкологи уверены, что в ближайшее время в России возможно создать механизм профилактики ряда осложнений после химиотерапии у онкобольных.В пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошёл круглый стол на тему "Возможности профилактики жизнеугрожающих осложнений противоопухолевой терапии, их влияние на клинические исходы онкологических пациентов, а также перспективы с точки зрения системы возмещения", в котором приняли участие ведущие эксперты клиницисты-онкологи, лидеры профессиональных медицинских организаций и представители общественных организаций пациентов."В 2021 году наше общественное движение проводило опрос среди пациентского сообщества, касающийся профилактики жизнеугрожающих состояний. В частности, он был посвящен фебрильной нейтропении. Порядка 70% опрошенных не знали, что это такое и не слышали о ее возможностях ее профилактики. В ноябре 2022 года ответ "не знаю" мы получили от 62%", - сказала руководитель направления по продвижению общественно полезных проектов Межрегиональной общественной организации "Движение против рака", член Общественного совета при министерстве здравоохранения Московской области Галина Крючкова.Фебрильная нейтропения – это сочетание лихорадки и недостатка самых подвижных кровяных клеток (нейтрофилов), угрожающее жизни, которое может внезапно развиться у больных, подвергшихся цитотоксической терапии.Частота случаев развития фебрильной нейтропении в мире сложно поддается оценке, реальные цифры не известны, так как часто пациент сталкивается с ней на дому после получения очередного курса лекарственной терапии, отмечалось на круглом столе. На основании данных рандомизированных клинических исследований, в которых отслеживаются пациенты, известно, что около 20% от курсов проводимой цитотоксической терапии способны вызвать фебрильную нейтропению. И эффективные способы предотвратить ее развитие, как уверены специалисты, есть."Раньше фебрильная нейтропения могла приводить к летальным исходам, потому что у врачей-клиницистов не было понимания, что с ней делать. Сейчас мы, в большинстве случаев, можем не только победить нейтропению, но и вообще предотвратить ее возникновение", - сказала член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, заместитель директора по онкологии Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова Людмила Григорьевна Жукова.Препятствиями к эффективной профилактике подобных осложнений, считают эксперты, является не только малая осведомленность о проблеме, но и низкая доступность для пациентов лекарственных препаратов в системе ОМС. Как отметил на круглом столе академик РАН, генеральный директор НМИЦ радиологии министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн, основания для оптимизма есть."Существует программа профилактики развития жизнеугрожающих осложнений. Но, к сожалению, обеспечить пациентов всем не получается. И так происходит не только в России. Круглые столы, пациентское движение позволят нам конкретизировать обращение в Минздрав и Минфин, для понимания, какие объемы препаратов нам надо просить", - сказал Каприн.
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россия, здоровье - общество, москва, андрей каприн, онкология, рак
Россия, Здоровье - Общество, Москва, Андрей Каприн, Онкология, Рак
10:39 10.11.2022 (обновлено: 12:32 10.11.2022)
 

Российские онкологи: побочные эффекты химиотерапии можно предотвратить

© РИА Новости / Владимир ТрефиловКруглый стол на тему "Возможности профилактики жизнеугрожающих осложнений противоопухолевой терапии"
Круглый стол на тему Возможности профилактики жизнеугрожающих осложнений противоопухолевой терапии - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Круглый стол на тему "Возможности профилактики жизнеугрожающих осложнений противоопухолевой терапии"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Российские медики-онкологи уверены, что в ближайшее время в России возможно создать механизм профилактики ряда осложнений после химиотерапии у онкобольных.
В пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошёл круглый стол на тему "Возможности профилактики жизнеугрожающих осложнений противоопухолевой терапии, их влияние на клинические исходы онкологических пациентов, а также перспективы с точки зрения системы возмещения", в котором приняли участие ведущие эксперты клиницисты-онкологи, лидеры профессиональных медицинских организаций и представители общественных организаций пациентов.
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"В 2021 году наше общественное движение проводило опрос среди пациентского сообщества, касающийся профилактики жизнеугрожающих состояний. В частности, он был посвящен фебрильной нейтропении. Порядка 70% опрошенных не знали, что это такое и не слышали о ее возможностях ее профилактики. В ноябре 2022 года ответ "не знаю" мы получили от 62%", - сказала руководитель направления по продвижению общественно полезных проектов Межрегиональной общественной организации "Движение против рака", член Общественного совета при министерстве здравоохранения Московской области Галина Крючкова.
Фебрильная нейтропения – это сочетание лихорадки и недостатка самых подвижных кровяных клеток (нейтрофилов), угрожающее жизни, которое может внезапно развиться у больных, подвергшихся цитотоксической терапии.
"Имеет значение региональный фактор. В Москве онкологические пациенты более-менее знают, что это такое, проявляют настороженность насчет своих анализов крови. Но, если мы говорим о регионах, то пациенты, в основном, понятия не имеют о существовании такой болезни", - добавила Крючкова.
Частота случаев развития фебрильной нейтропении в мире сложно поддается оценке, реальные цифры не известны, так как часто пациент сталкивается с ней на дому после получения очередного курса лекарственной терапии, отмечалось на круглом столе. На основании данных рандомизированных клинических исследований, в которых отслеживаются пациенты, известно, что около 20% от курсов проводимой цитотоксической терапии способны вызвать фебрильную нейтропению. И эффективные способы предотвратить ее развитие, как уверены специалисты, есть.
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"Раньше фебрильная нейтропения могла приводить к летальным исходам, потому что у врачей-клиницистов не было понимания, что с ней делать. Сейчас мы, в большинстве случаев, можем не только победить нейтропению, но и вообще предотвратить ее возникновение", - сказала член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, заместитель директора по онкологии Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова Людмила Григорьевна Жукова.
Препятствиями к эффективной профилактике подобных осложнений, считают эксперты, является не только малая осведомленность о проблеме, но и низкая доступность для пациентов лекарственных препаратов в системе ОМС.
"Финансовый вопрос стоит очень жестко. Когда мы, например, несколько лет назад увидели стоимость препарата для детей-онкобольных, мы думали, что помочь им невозможно. Но Россия изыскала возможности его купить, и все дети, которые нуждались в лечении, его получили. Я думаю, и в случае профилактики нейтропении можно создать конструкцию, которая поможет найти выход", - заявила член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, президент Всероссийской общественной организации помощи пациентам "Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй!"" Ирина Боровова.
Как отметил на круглом столе академик РАН, генеральный директор НМИЦ радиологии министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн, основания для оптимизма есть.
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"Существует программа профилактики развития жизнеугрожающих осложнений. Но, к сожалению, обеспечить пациентов всем не получается. И так происходит не только в России. Круглые столы, пациентское движение позволят нам конкретизировать обращение в Минздрав и Минфин, для понимания, какие объемы препаратов нам надо просить", - сказал Каприн.
 
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