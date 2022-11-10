https://ria.ru/20221110/onkologiya-1830420162.html

Российские онкологи: побочные эффекты химиотерапии можно предотвратить

Российские онкологи: побочные эффекты химиотерапии можно предотвратить - РИА Новости, 10.11.2022

Российские онкологи: побочные эффекты химиотерапии можно предотвратить

Российские медики-онкологи уверены, что в ближайшее время в России возможно создать механизм профилактики ряда осложнений после химиотерапии у онкобольных. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T10:39

2022-11-10T10:39

2022-11-10T12:32

россия

здоровье - общество

москва

андрей каприн

онкология

рак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830419859_0:158:3076:1888_1920x0_80_0_0_1cc8d4d0f0603c5e078342acff12ca76.jpg

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Российские медики-онкологи уверены, что в ближайшее время в России возможно создать механизм профилактики ряда осложнений после химиотерапии у онкобольных.В пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошёл круглый стол на тему "Возможности профилактики жизнеугрожающих осложнений противоопухолевой терапии, их влияние на клинические исходы онкологических пациентов, а также перспективы с точки зрения системы возмещения", в котором приняли участие ведущие эксперты клиницисты-онкологи, лидеры профессиональных медицинских организаций и представители общественных организаций пациентов."В 2021 году наше общественное движение проводило опрос среди пациентского сообщества, касающийся профилактики жизнеугрожающих состояний. В частности, он был посвящен фебрильной нейтропении. Порядка 70% опрошенных не знали, что это такое и не слышали о ее возможностях ее профилактики. В ноябре 2022 года ответ "не знаю" мы получили от 62%", - сказала руководитель направления по продвижению общественно полезных проектов Межрегиональной общественной организации "Движение против рака", член Общественного совета при министерстве здравоохранения Московской области Галина Крючкова.Фебрильная нейтропения – это сочетание лихорадки и недостатка самых подвижных кровяных клеток (нейтрофилов), угрожающее жизни, которое может внезапно развиться у больных, подвергшихся цитотоксической терапии.Частота случаев развития фебрильной нейтропении в мире сложно поддается оценке, реальные цифры не известны, так как часто пациент сталкивается с ней на дому после получения очередного курса лекарственной терапии, отмечалось на круглом столе. На основании данных рандомизированных клинических исследований, в которых отслеживаются пациенты, известно, что около 20% от курсов проводимой цитотоксической терапии способны вызвать фебрильную нейтропению. И эффективные способы предотвратить ее развитие, как уверены специалисты, есть."Раньше фебрильная нейтропения могла приводить к летальным исходам, потому что у врачей-клиницистов не было понимания, что с ней делать. Сейчас мы, в большинстве случаев, можем не только победить нейтропению, но и вообще предотвратить ее возникновение", - сказала член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, заместитель директора по онкологии Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова Людмила Григорьевна Жукова.Препятствиями к эффективной профилактике подобных осложнений, считают эксперты, является не только малая осведомленность о проблеме, но и низкая доступность для пациентов лекарственных препаратов в системе ОМС. Как отметил на круглом столе академик РАН, генеральный директор НМИЦ радиологии министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн, основания для оптимизма есть."Существует программа профилактики развития жизнеугрожающих осложнений. Но, к сожалению, обеспечить пациентов всем не получается. И так происходит не только в России. Круглые столы, пациентское движение позволят нам конкретизировать обращение в Минздрав и Минфин, для понимания, какие объемы препаратов нам надо просить", - сказал Каприн.

https://ria.ru/20221028/rak-1827681919.html

https://rsport.ria.ru/20220815/leykoz-1809838689.html

https://rsport.ria.ru/20220924/kozha-1819156512.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, здоровье - общество, москва, андрей каприн, онкология, рак