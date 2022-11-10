https://ria.ru/20221110/navalnyy-1830537360.html
ФНС ликвидирует ИП Навального
ФНС ликвидирует ИП Навального - РИА Новости, 10.11.2022
ФНС ликвидирует ИП Навального
Федеральная налоговая служба (ФНС) решила ликвидировать ИП, зарегистрированное на имя Алексея Навального. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:41
2022-11-10T15:41
2022-11-10T15:41
алексей навальный
москва
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) решила ликвидировать ИП, зарегистрированное на имя Алексея Навального.Как следует из официальной документации, "принято решение о предстоящем исключении недействующего ИП из ЕГРИП (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – ред.) с 09.11.2022".ИП было зарегистрирован в 23 ИФНС по Москве 15 января 2014 года с основным видом деятельности в области права.
https://ria.ru/20221018/navalnyy-1824839986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей навальный, москва, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество
Алексей Навальный, Москва, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Общество
ФНС ликвидирует ИП Навального
ФНС приняла решение ликвидировать ИП, зарегистрированное на Алексея Навального