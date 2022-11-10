https://ria.ru/20221110/navalnyy-1830537360.html

ФНС ликвидирует ИП Навального

ФНС ликвидирует ИП Навального - РИА Новости, 10.11.2022

ФНС ликвидирует ИП Навального

Федеральная налоговая служба (ФНС) решила ликвидировать ИП, зарегистрированное на имя Алексея Навального. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:41

2022-11-10T15:41

2022-11-10T15:41

алексей навальный

москва

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) решила ликвидировать ИП, зарегистрированное на имя Алексея Навального.Как следует из официальной документации, "принято решение о предстоящем исключении недействующего ИП из ЕГРИП (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – ред.) с 09.11.2022".ИП было зарегистрирован в 23 ИФНС по Москве 15 января 2014 года с основным видом деятельности в области права.

https://ria.ru/20221018/navalnyy-1824839986.html

москва

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

алексей навальный, москва, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество