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ФНС ликвидирует ИП Навального - РИА Новости, 10.11.2022
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ФНС ликвидирует ИП Навального
ФНС ликвидирует ИП Навального - РИА Новости, 10.11.2022
ФНС ликвидирует ИП Навального
Федеральная налоговая служба (ФНС) решила ликвидировать ИП, зарегистрированное на имя Алексея Навального. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:41
2022-11-10T15:41
алексей навальный
москва
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) решила ликвидировать ИП, зарегистрированное на имя Алексея Навального.Как следует из официальной документации, "принято решение о предстоящем исключении недействующего ИП из ЕГРИП (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – ред.) с 09.11.2022".ИП было зарегистрирован в 23 ИФНС по Москве 15 января 2014 года с основным видом деятельности в области права.
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алексей навальный, москва, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество
Алексей Навальный, Москва, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Общество
15:41 10.11.2022
 
ФНС ликвидирует ИП Навального

ФНС приняла решение ликвидировать ИП, зарегистрированное на Алексея Навального

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБлогер Алексей Навальный
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Блогер Алексей Навальный. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) решила ликвидировать ИП, зарегистрированное на имя Алексея Навального.
Как следует из официальной документации, "принято решение о предстоящем исключении недействующего ИП из ЕГРИП (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – ред.) с 09.11.2022".
ИП было зарегистрирован в 23 ИФНС по Москве 15 января 2014 года с основным видом деятельности в области права.
Трансляция выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2, где оглашается приговор Алексею Навальному - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 12:38
Суд признал законным девятилетний приговор Навальному
 
Алексей НавальныйМоскваФедеральная налоговая служба (ФНС России)Общество
 
 
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