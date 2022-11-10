https://ria.ru/20221110/napravlenie-1830626546.html
Часть ВСУ с херсонского направления перебросят на запорожское, заявил Рогов
Часть ВСУ с херсонского направления перебросят на запорожское, заявил Рогов - РИА Новости, 10.11.2022
Часть ВСУ с херсонского направления перебросят на запорожское, заявил Рогов
Часть резервов украинских войск может быть переброшена с херсонского на запорожское направление, и ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T21:29
2022-11-10T21:29
2022-11-10T21:29
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
сергей суровикин
сергей шойгу
днепр (город)
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Часть резервов украинских войск может быть переброшена с херсонского на запорожское направление, и ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области может обостриться, считает член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Вероятно, что после оставления Херсона нашими войсками часть резерва ВСУ будет переброшена на Запорожскую линию боевого соприкосновения. Очевидно, что в таком случае на нашей линии боевого соприкосновения начнётся обострение ситуации", - написал Рогов в своем Telegram-канале.Вместе с тем, заверил он, оборона выстоит."Смею вас заверить, что на нашем участке фронта очень грамотное командование и профессионально выполняющие свою работу ребята. Не хочу перехвалить, но люди всей душой болеют за общее дело. Будет непросто, местами даже тяжело, но мы выстоим и победим", - подчеркнул Рогов.Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил в среду, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.
https://ria.ru/20221110/kherson-1830400614.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Днепр (город), Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Херсон
Часть ВСУ с херсонского направления перебросят на запорожское, заявил Рогов
Член администрации Рогов: часть ВСУ с херсонского направления перебросят на запорожское