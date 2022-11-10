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Часть ВСУ с херсонского направления перебросят на запорожское, заявил Рогов - РИА Новости, 10.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/napravlenie-1830626546.html
Часть ВСУ с херсонского направления перебросят на запорожское, заявил Рогов
Часть ВСУ с херсонского направления перебросят на запорожское, заявил Рогов - РИА Новости, 10.11.2022
Часть ВСУ с херсонского направления перебросят на запорожское, заявил Рогов
Часть резервов украинских войск может быть переброшена с херсонского на запорожское направление, и ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T21:29
2022-11-10T21:29
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
сергей суровикин
сергей шойгу
днепр (город)
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Часть резервов украинских войск может быть переброшена с херсонского на запорожское направление, и ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области может обостриться, считает член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Вероятно, что после оставления Херсона нашими войсками часть резерва ВСУ будет переброшена на Запорожскую линию боевого соприкосновения. Очевидно, что в таком случае на нашей линии боевого соприкосновения начнётся обострение ситуации", - написал Рогов в своем Telegram-канале.Вместе с тем, заверил он, оборона выстоит."Смею вас заверить, что на нашем участке фронта очень грамотное командование и профессионально выполняющие свою работу ребята. Не хочу перехвалить, но люди всей душой болеют за общее дело. Будет непросто, местами даже тяжело, но мы выстоим и победим", - подчеркнул Рогов.Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил в среду, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.
https://ria.ru/20221110/kherson-1830400614.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (город)
запорожская область
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в мире, владимир рогов, сергей суровикин, сергей шойгу, днепр (город), запорожская область, вооруженные силы украины, херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Днепр (город), Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Херсон
21:29 10.11.2022
 
Часть ВСУ с херсонского направления перебросят на запорожское, заявил Рогов

Член администрации Рогов: часть ВСУ с херсонского направления перебросят на запорожское

© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкЧлен главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости /
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Часть резервов украинских войск может быть переброшена с херсонского на запорожское направление, и ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области может обостриться, считает член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Вероятно, что после оставления Херсона нашими войсками часть резерва ВСУ будет переброшена на Запорожскую линию боевого соприкосновения. Очевидно, что в таком случае на нашей линии боевого соприкосновения начнётся обострение ситуации", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Сотрудник военной полиции в Херсоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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После Херсона России предстоит ответить на проклятый вопрос своей истории
Вместе с тем, заверил он, оборона выстоит.
"Смею вас заверить, что на нашем участке фронта очень грамотное командование и профессионально выполняющие свою работу ребята. Не хочу перехвалить, но люди всей душой болеют за общее дело. Будет непросто, местами даже тяжело, но мы выстоим и победим", - подчеркнул Рогов.
Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил в среду, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговСергей СуровикинСергей ШойгуДнепр (город)Запорожская областьВооруженные силы УкраиныХерсон
 
 
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