https://ria.ru/20221110/napravlenie-1830626546.html

Часть ВСУ с херсонского направления перебросят на запорожское, заявил Рогов

Часть ВСУ с херсонского направления перебросят на запорожское, заявил Рогов - РИА Новости, 10.11.2022

Часть ВСУ с херсонского направления перебросят на запорожское, заявил Рогов

Часть резервов украинских войск может быть переброшена с херсонского на запорожское направление, и ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T21:29

2022-11-10T21:29

2022-11-10T21:29

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

сергей суровикин

сергей шойгу

днепр (город)

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Часть резервов украинских войск может быть переброшена с херсонского на запорожское направление, и ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области может обостриться, считает член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Вероятно, что после оставления Херсона нашими войсками часть резерва ВСУ будет переброшена на Запорожскую линию боевого соприкосновения. Очевидно, что в таком случае на нашей линии боевого соприкосновения начнётся обострение ситуации", - написал Рогов в своем Telegram-канале.Вместе с тем, заверил он, оборона выстоит."Смею вас заверить, что на нашем участке фронта очень грамотное командование и профессионально выполняющие свою работу ребята. Не хочу перехвалить, но люди всей душой болеют за общее дело. Будет непросто, местами даже тяжело, но мы выстоим и победим", - подчеркнул Рогов.Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил в среду, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.

https://ria.ru/20221110/kherson-1830400614.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (город)

запорожская область

херсон

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в мире, владимир рогов, сергей суровикин, сергей шойгу, днепр (город), запорожская область, вооруженные силы украины, херсон