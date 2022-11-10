https://ria.ru/20221110/mumiya-1830594722.html

Ученые реконструировали облик беременной египтянки по ее мумии

Ученые реконструировали облик беременной египтянки по ее мумии - РИА Новости, 10.11.2022

Ученые реконструировали облик беременной египтянки по ее мумии

Ученые по мумии реконструировали внешность древней египтянки, известной как "Таинственная леди". Это женщина, умершая на 28 неделе беременности в I веке до... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T19:01

2022-11-10T19:01

2022-11-10T19:26

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Ученые по мумии реконструировали внешность древней египтянки, известной как "Таинственная леди". Это женщина, умершая на 28 неделе беременности в I веке до нашей эры в возрасте от 20 до 30 лет, пишет Daily Mail. При помощи современных технологий эксперты составили два возможных портрета. Их нельзя назвать точными. Но череп уникален, поясняет антрополог Шанталь Милани. По нему можно судить о формах и пропорциях лица. "Важный элемент — реконструкция толщины мягких тканей. Для этого у нас есть статистические данные для различных групп населения по всему миру", — уточняет Милани.Мумию нашли в начале 1800-х годов в царских гробницах в Фивах. Ее привезли в Варшаву еще в 1826 году. В 1920-м были расшифрованы надписи на ее саркофаге. Судя по ним, ученые решили, что тело принадлежит священнику Гор-Джехути. В 2021 году вышла статья, в которой были предъявлены сенсационные данные. Сканирование показало, что это женщина, и она была беременна. Почему плод не извлекли при подготовке к захоронению, неизвестно. Пока "Таинственная леди" — единственная сохранившаяся мумия беременной женщины. Позже выяснилось, что египтянка, скорее всего, умерла от рака носоглотки.

https://ria.ru/20221103/vampir-1828617155.html

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, египет