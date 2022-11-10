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Ученые реконструировали облик беременной египтянки по ее мумии - РИА Новости, 10.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221110/mumiya-1830594722.html
Ученые реконструировали облик беременной египтянки по ее мумии
Ученые реконструировали облик беременной египтянки по ее мумии - РИА Новости, 10.11.2022
Ученые реконструировали облик беременной египтянки по ее мумии
Ученые по мумии реконструировали внешность древней египтянки, известной как "Таинственная леди". Это женщина, умершая на 28 неделе беременности в I веке до... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T19:01
2022-11-10T19:26
культура
новости культуры
археология
египет
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Ученые по мумии реконструировали внешность древней египтянки, известной как "Таинственная леди". Это женщина, умершая на 28 неделе беременности в I веке до нашей эры в возрасте от 20 до 30 лет, пишет Daily Mail. При помощи современных технологий эксперты составили два возможных портрета. Их нельзя назвать точными. Но череп уникален, поясняет антрополог Шанталь Милани. По нему можно судить о формах и пропорциях лица. "Важный элемент — реконструкция толщины мягких тканей. Для этого у нас есть статистические данные для различных групп населения по всему миру", — уточняет Милани.Мумию нашли в начале 1800-х годов в царских гробницах в Фивах. Ее привезли в Варшаву еще в 1826 году. В 1920-м были расшифрованы надписи на ее саркофаге. Судя по ним, ученые решили, что тело принадлежит священнику Гор-Джехути. В 2021 году вышла статья, в которой были предъявлены сенсационные данные. Сканирование показало, что это женщина, и она была беременна. Почему плод не извлекли при подготовке к захоронению, неизвестно. Пока "Таинственная леди" — единственная сохранившаяся мумия беременной женщины. Позже выяснилось, что египтянка, скорее всего, умерла от рака носоглотки.
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новости культуры, археология, египет
Культура, Новости культуры, Археология, Египет
19:01 10.11.2022 (обновлено: 19:26 10.11.2022)
 
Ученые реконструировали облик беременной египтянки по ее мумии

Ученые реконструировали облик египтянки, умершей на 28 неделе беременности, по ее мумии

© Фото : Warsaw Mummy Project / Hew MorrisonРеконструкция внешности мумии беременной женщины
Реконструкция внешности мумии беременной женщины - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : Warsaw Mummy Project / Hew Morrison
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Ученые по мумии реконструировали внешность древней египтянки, известной как "Таинственная леди". Это женщина, умершая на 28 неделе беременности в I веке до нашей эры в возрасте от 20 до 30 лет, пишет Daily Mail.
При помощи современных технологий эксперты составили два возможных портрета. Их нельзя назвать точными. Но череп уникален, поясняет антрополог Шанталь Милани. По нему можно судить о формах и пропорциях лица.
© Фото : Warsaw Mummy Project / Chantal MilaniРеконструкция внешности мумии беременной женщины
Реконструкция внешности мумии беременной женщины - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : Warsaw Mummy Project / Chantal Milani
Реконструкция внешности мумии беременной женщины
"Важный элемент — реконструкция толщины мягких тканей. Для этого у нас есть статистические данные для различных групп населения по всему миру", — уточняет Милани.
Мумию нашли в начале 1800-х годов в царских гробницах в Фивах. Ее привезли в Варшаву еще в 1826 году. В 1920-м были расшифрованы надписи на ее саркофаге. Судя по ним, ученые решили, что тело принадлежит священнику Гор-Джехути.
В 2021 году вышла статья, в которой были предъявлены сенсационные данные. Сканирование показало, что это женщина, и она была беременна.
Почему плод не извлекли при подготовке к захоронению, неизвестно. Пока "Таинственная леди" — единственная сохранившаяся мумия беременной женщины.
Позже выяснилось, что египтянка, скорее всего, умерла от рака носоглотки.
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