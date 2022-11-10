https://ria.ru/20221110/medizdeliya-1830474808.html

Росздравнадзор создал центр сбора информации о ремонте медицинских изделий

Росздравнадзор создал центр сбора информации о ремонте медицинских изделий - РИА Новости, 10.11.2022

Росздравнадзор создал центр сбора информации о ремонте медицинских изделий

Росздравнадзор создал Центр компетенций, который будет собирать всю информацию о ремонте и техническом обслуживании медицинских изделий, а также искать... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T13:12

2022-11-10T13:12

2022-11-10T13:12

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

алла самойлова

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор создал Центр компетенций, который будет собирать всю информацию о ремонте и техническом обслуживании медицинских изделий, а также искать ремонтные базы и исполнителей, заявила глава ведомства Алла Самойлова."Мы создали на сегодняшний день Центр компетенций, который будет собирать всю информацию по медицинским изделиям, которые подлежат ремонту, техническому обслуживанию",- сказала Самойлова на открытии II Всероссийского форума "Обращение медицинских изделий Novamed-2022".Она пояснила, что Центр будет осуществлять поиск необходимой ремонтной базы и исполнителей, которые готовы выполнить работы по техническому обслуживанию медицинской техники, применяемой в медучреждениях России.По словам Самойловой, на сегодняшний день не во всех субъектах "очень трепетно" относятся к качественному проведению ремонтных работ медицинской техники.

https://ria.ru/20221108/antibiotik-1829877073.html

https://ria.ru/20221110/medikamenty-1830470686.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), алла самойлова, общество