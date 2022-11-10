https://ria.ru/20221110/medizdeliya-1830474808.html
Росздравнадзор создал центр сбора информации о ремонте медицинских изделий
Росздравнадзор создал центр сбора информации о ремонте медицинских изделий - РИА Новости, 10.11.2022
Росздравнадзор создал центр сбора информации о ремонте медицинских изделий
Росздравнадзор создал Центр компетенций, который будет собирать всю информацию о ремонте и техническом обслуживании медицинских изделий, а также искать... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:12
2022-11-10T13:12
2022-11-10T13:12
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
алла самойлова
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор создал Центр компетенций, который будет собирать всю информацию о ремонте и техническом обслуживании медицинских изделий, а также искать ремонтные базы и исполнителей, заявила глава ведомства Алла Самойлова."Мы создали на сегодняшний день Центр компетенций, который будет собирать всю информацию по медицинским изделиям, которые подлежат ремонту, техническому обслуживанию",- сказала Самойлова на открытии II Всероссийского форума "Обращение медицинских изделий Novamed-2022".Она пояснила, что Центр будет осуществлять поиск необходимой ремонтной базы и исполнителей, которые готовы выполнить работы по техническому обслуживанию медицинской техники, применяемой в медучреждениях России.По словам Самойловой, на сегодняшний день не во всех субъектах "очень трепетно" относятся к качественному проведению ремонтных работ медицинской техники.
https://ria.ru/20221108/antibiotik-1829877073.html
https://ria.ru/20221110/medikamenty-1830470686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), алла самойлова, общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Алла Самойлова, Общество
Росздравнадзор создал центр сбора информации о ремонте медицинских изделий
Росздравнадзор создал центр сбора информации о ремонте и обслуживании медицинских изделий