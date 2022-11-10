https://ria.ru/20221110/medikamenty-1830470686.html

Росздравнадзор с Минтрансом решают вопросы поставок зарубежных медизделий

Росздравнадзор с Минтрансом решают вопросы поставок зарубежных медизделий - РИА Новости, 10.11.2022

Росздравнадзор с Минтрансом решают вопросы поставок зарубежных медизделий

Росздравнадзор совместно с Минтрансом решают возникшие вопросы поставок зарубежных медизделий по логистическим цепочкам, заявила глава Росздравнадзора Алла... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T13:01

2022-11-10T13:01

2022-11-10T15:17

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

алла самойлова

экономика

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор совместно с Минтрансом решают возникшие вопросы поставок зарубежных медизделий по логистическим цепочкам, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова."С Минтрансом решаются вопросы логистических цепочек, которые на сегодняшний день, конечно же, возникли в связи с закрытием некоторых границ", - сказала Самойлова на открытии II Всероссийского форума "Обращение медицинских изделий Novamed-2022".Она отметила, что с министерством промышленности и торговли России, с производителями медицинских изделий также проводится работа по расширению производства, в том числе по организации новых производственных площадок.По словам Самойловой, в настоящее время ведомство может в режиме реального времени отслеживать риски дефицита медицинских изделий как по федеральному уровню, так и по региональному.

https://ria.ru/20221110/lekarstva-1830432606.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), алла самойлова, экономика, здоровье - общество, общество