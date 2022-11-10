https://ria.ru/20221110/medikamenty-1830470686.html
Росздравнадзор с Минтрансом решают вопросы поставок зарубежных медизделий
Росздравнадзор с Минтрансом решают вопросы поставок зарубежных медизделий - РИА Новости, 10.11.2022
Росздравнадзор с Минтрансом решают вопросы поставок зарубежных медизделий
Росздравнадзор совместно с Минтрансом решают возникшие вопросы поставок зарубежных медизделий по логистическим цепочкам, заявила глава Росздравнадзора Алла... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:01
2022-11-10T13:01
2022-11-10T15:17
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
алла самойлова
экономика
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор совместно с Минтрансом решают возникшие вопросы поставок зарубежных медизделий по логистическим цепочкам, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова."С Минтрансом решаются вопросы логистических цепочек, которые на сегодняшний день, конечно же, возникли в связи с закрытием некоторых границ", - сказала Самойлова на открытии II Всероссийского форума "Обращение медицинских изделий Novamed-2022".Она отметила, что с министерством промышленности и торговли России, с производителями медицинских изделий также проводится работа по расширению производства, в том числе по организации новых производственных площадок.По словам Самойловой, в настоящее время ведомство может в режиме реального времени отслеживать риски дефицита медицинских изделий как по федеральному уровню, так и по региональному.
https://ria.ru/20221110/lekarstva-1830432606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), алла самойлова, экономика, здоровье - общество, общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Алла Самойлова, Экономика, Здоровье - Общество, Общество
13:01 10.11.2022 (обновлено: 15:17 10.11.2022)
Росздравнадзор с Минтрансом решают вопросы поставок зарубежных медизделий
Росздравнадзор и Минтранс решают вопросы логистических цепочек для поставок медизделий