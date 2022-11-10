Рейтинг@Mail.ru
Росздравнадзор с Минтрансом решают вопросы поставок зарубежных медизделий - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221110/medikamenty-1830470686.html
Росздравнадзор с Минтрансом решают вопросы поставок зарубежных медизделий
Росздравнадзор с Минтрансом решают вопросы поставок зарубежных медизделий - РИА Новости, 10.11.2022
Росздравнадзор с Минтрансом решают вопросы поставок зарубежных медизделий
Росздравнадзор совместно с Минтрансом решают возникшие вопросы поставок зарубежных медизделий по логистическим цепочкам, заявила глава Росздравнадзора Алла... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:01
2022-11-10T15:17
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
алла самойлова
экономика
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22b3c6e8fe159c72fc6b8fd85bf24b0d.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор совместно с Минтрансом решают возникшие вопросы поставок зарубежных медизделий по логистическим цепочкам, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова."С Минтрансом решаются вопросы логистических цепочек, которые на сегодняшний день, конечно же, возникли в связи с закрытием некоторых границ", - сказала Самойлова на открытии II Всероссийского форума "Обращение медицинских изделий Novamed-2022".Она отметила, что с министерством промышленности и торговли России, с производителями медицинских изделий также проводится работа по расширению производства, в том числе по организации новых производственных площадок.По словам Самойловой, в настоящее время ведомство может в режиме реального времени отслеживать риски дефицита медицинских изделий как по федеральному уровню, так и по региональному.
https://ria.ru/20221110/lekarstva-1830432606.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0d050671d8a0a7a8ad9114c9566e541b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), алла самойлова, экономика, здоровье - общество, общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Алла Самойлова, Экономика, Здоровье - Общество, Общество
13:01 10.11.2022 (обновлено: 15:17 10.11.2022)
 
Росздравнадзор с Минтрансом решают вопросы поставок зарубежных медизделий

Росздравнадзор и Минтранс решают вопросы логистических цепочек для поставок медизделий

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в медиабанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Капельницы . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор совместно с Минтрансом решают возникшие вопросы поставок зарубежных медизделий по логистическим цепочкам, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
"С Минтрансом решаются вопросы логистических цепочек, которые на сегодняшний день, конечно же, возникли в связи с закрытием некоторых границ", - сказала Самойлова на открытии II Всероссийского форума "Обращение медицинских изделий Novamed-2022".
Она отметила, что с министерством промышленности и торговли России, с производителями медицинских изделий также проводится работа по расширению производства, в том числе по организации новых производственных площадок.
По словам Самойловой, в настоящее время ведомство может в режиме реального времени отслеживать риски дефицита медицинских изделий как по федеральному уровню, так и по региональному.
Выставка-форум МедФарм-2022 - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
11:19
Фармкластер для разработок лекарств создается в Пермском крае
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Алла СамойловаЭкономикаЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала