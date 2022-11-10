15:35 10.11.2022 (обновлено: 15:43 10.11.2022)
В Кузбассе начали производить взрывозащищенное грузоподъемное оборудование
В Кузбассе впервые в России наладили выпуск взрывозащищенного грузоподъемного оборудования
Рабочий новокузнецкой компании "АТЕКС" . Архивное фото
КЕМЕРОВО, 10 ноя – РИА Новости. Предприятие Кузбасса первым в России наладило импортозамещающее производство взрывозащищенного грузоподъемного оборудования для шахт, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Кузбасское предприятие первым в России наладило импортозамещающее производство взрывозащищенного грузоподъемного оборудования. Новокузнецкая компания "АТЕКС" запустила предсерийное производство пневматических талей для промышленности. Ранее такую продукцию закупали в Японии, США, Германии. Первая партия оборудования уже поступила на одну из кузбасских шахт", – говорится в сообщении.
© Фото : Администрация Правительства КузбассаНовокузнецкая компания "АТЕКС" первой в России наладила импортозамещающее производство взрывозащищенного грузоподъемного оборудования
Новокузнецкая компания "АТЕКС" первой в России наладила импортозамещающее производство взрывозащищенного грузоподъемного оборудования
"Мы активно поддерживаем развитие в Кузбассе промышленных производств в новых условиях. Мы хотим не зависеть от зарубежных поставщиков, наладить массовый выпуск своего оборудования, особенно в горной промышленности. Будем ориентироваться на локальный рынок кузбасских производителей. Нашим промышленникам необходимо сосредоточиться на разработке собственной продукции, техники, инженерных решений. Все это окажет серьезное подспорье для экономики региона", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.
Отмечается, что разработкой инженеры Новокузнецка занялись весной, а при создании продукции были учтены запросы угольщиков. Всего за несколько месяцев появился первый прототип оборудования грузоподъемностью 5 тонн.
"Пневмотали предназначены для вертикального подъема (опускания), а также для перемещения грузов с помощью крановых тележек. Они во многом сходны по применению с электроталями, но везде, где необходима высокая взрыво- и пожаробезопасность, тали с приводом на сжатом воздухе вне конкуренции. В отличие от электрического привода, пневмопривод на сжатом воздухе не создает искр", – говорится в сообщении.
© Фото : Администрация Правительства КузбассаНовокузнецкая компания "АТЕКС" первой в России наладила импортозамещающее производство взрывозащищенного грузоподъемного оборудования
Новокузнецкая компания "АТЕКС" первой в России наладила импортозамещающее производство взрывозащищенного грузоподъемного оборудования
Подчеркивается, что кузбасские инженеры одновременно решили ряд проблем, с которыми сталкивались предприятия при эксплуатации зарубежных аналогов. Они разработали усовершенствованный тормозной механизм для фиксации поднятого груза, заменив быстро изнашивающиеся резиновые цилиндры на пружины, доработали и планетарный редуктор, а также использовали легированную сталь. Все это позволит увеличить срок службы, сократит число дорогостоящих ремонтов и сделает работу оборудования более безопасной.
Кроме этого, стоимость кузбасских пневмоталей получилась в среднем на 50% дешевле импортировавшейся продукции. Уже подписаны контракты на поставку 22 пневматических талей на угольные предприятия региона. В дальнейшем планируется увеличить количество выпускаемой продукции и поставок на промышленные предприятия России.
Подчеркивается, что новокузнецкая продукция полностью отечественная, а разработанное оборудование может применяться не только в горнодобывающей промышленности, но и в нефтяной, газовой, химической и других отраслях, где есть жесткие требования к ряду эксплуатационных характеристик.
© Фото : Администрация Правительства КузбассаНовокузнецкая компания "АТЕКС" первой в России наладила импортозамещающее производство взрывозащищенного грузоподъемного оборудования
Новокузнецкая компания "АТЕКС" первой в России наладила импортозамещающее производство взрывозащищенного грузоподъемного оборудования