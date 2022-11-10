https://ria.ru/20221110/kuzbass-1830534973.html

В Кузбассе начали производить взрывозащищенное грузоподъемное оборудование

В Кузбассе начали производить взрывозащищенное грузоподъемное оборудование - РИА Новости, 10.11.2022

В Кузбассе начали производить взрывозащищенное грузоподъемное оборудование

пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:35

2022-11-10T15:35

2022-11-10T15:43

экономика

кемеровская область

сергей цивилев

россия

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КЕМЕРОВО, 10 ноя – РИА Новости. Предприятие Кузбасса первым в России наладило импортозамещающее производство взрывозащищенного грузоподъемного оборудования для шахт, сообщает пресс-служба правительства региона."Кузбасское предприятие первым в России наладило импортозамещающее производство взрывозащищенного грузоподъемного оборудования. Новокузнецкая компания "АТЕКС" запустила предсерийное производство пневматических талей для промышленности. Ранее такую продукцию закупали в Японии, США, Германии. Первая партия оборудования уже поступила на одну из кузбасских шахт", – говорится в сообщении."Мы активно поддерживаем развитие в Кузбассе промышленных производств в новых условиях. Мы хотим не зависеть от зарубежных поставщиков, наладить массовый выпуск своего оборудования, особенно в горной промышленности. Будем ориентироваться на локальный рынок кузбасских производителей. Нашим промышленникам необходимо сосредоточиться на разработке собственной продукции, техники, инженерных решений. Все это окажет серьезное подспорье для экономики региона", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.Отмечается, что разработкой инженеры Новокузнецка занялись весной, а при создании продукции были учтены запросы угольщиков. Всего за несколько месяцев появился первый прототип оборудования грузоподъемностью 5 тонн."Пневмотали предназначены для вертикального подъема (опускания), а также для перемещения грузов с помощью крановых тележек. Они во многом сходны по применению с электроталями, но везде, где необходима высокая взрыво- и пожаробезопасность, тали с приводом на сжатом воздухе вне конкуренции. В отличие от электрического привода, пневмопривод на сжатом воздухе не создает искр", – говорится в сообщении.Подчеркивается, что кузбасские инженеры одновременно решили ряд проблем, с которыми сталкивались предприятия при эксплуатации зарубежных аналогов. Они разработали усовершенствованный тормозной механизм для фиксации поднятого груза, заменив быстро изнашивающиеся резиновые цилиндры на пружины, доработали и планетарный редуктор, а также использовали легированную сталь. Все это позволит увеличить срок службы, сократит число дорогостоящих ремонтов и сделает работу оборудования более безопасной.Кроме этого, стоимость кузбасских пневмоталей получилась в среднем на 50% дешевле импортировавшейся продукции. Уже подписаны контракты на поставку 22 пневматических талей на угольные предприятия региона. В дальнейшем планируется увеличить количество выпускаемой продукции и поставок на промышленные предприятия России.Подчеркивается, что новокузнецкая продукция полностью отечественная, а разработанное оборудование может применяться не только в горнодобывающей промышленности, но и в нефтяной, газовой, химической и других отраслях, где есть жесткие требования к ряду эксплуатационных характеристик.

кемеровская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, кемеровская область, сергей цивилев, россия