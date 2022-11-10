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Роспотребнадзор приостановил продажи кукурузы после отравления людей - РИА Новости, 10.11.2022
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Роспотребнадзор приостановил продажи кукурузы после отравления людей
Роспотребнадзор приостановил продажи кукурузы после отравления людей - РИА Новости, 10.11.2022
Роспотребнадзор приостановил продажи кукурузы после отравления людей
Три человека в Красноярском крае отравились отварной кукурузой, продажа потенциально опасного продукта приостановлена, сообщает Роспотребнадзор. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:34
2022-11-10T18:34
происшествия
здоровье - общество
красноярский край
омская область
алтайский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Три человека в Красноярском крае отравились отварной кукурузой, продажа потенциально опасного продукта приостановлена, сообщает Роспотребнадзор."Роспотребнадзор информирует о регистрации трех случаев пищевого отравления в Красноярском крае с предварительным диагнозом "ботулизм". При сборе эпиданамнеза специалистами Роспотребнадзора установлено, что все пострадавшие употребляли отварную кукурузу в вакуумной упаковке (450 гр.) производства фирмы A.I.M-SHAMSHOD (Республика Узбекистан). Дата изготовления – 02.08.2022, срок годности – 01.08.2023", - говорится в сообщении.Кукуруза поставлялась в Красноярский край, Новосибирскую, Кемеровскую и Омскую области, Алтайский край, Хакасию, Бурятию и Забайкальский край, уточнили в ведомстве."Роспотребнадзором незамедлительно приняты меры, направленные на приостановление реализации потенциально опасной кукурузы. В настоящий момент вся продукция, размещенная в торговых объектах, арестована и изъята из оборота. В отношении импортера проводится внеплановая выездная проверка", - отметили в пресс-службе.В ведомстве рекомендовали сообщать территориальные органы Роспотребнадзора о выявлении этой продукции и ни в коем случае не есть ее.
https://ria.ru/20221110/rebenok-1830557286.html
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происшествия, здоровье - общество, красноярский край, омская область, алтайский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Красноярский край, Омская область, Алтайский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
18:34 10.11.2022
 
Роспотребнадзор приостановил продажи кукурузы после отравления людей

Роспотребнадзор приостановил продажи потенциально опасной кукурузы после отравления людей

© Pixabay/kaboompicsВареная кукуруза
Вареная кукуруза
© Pixabay/kaboompics
Вареная кукуруза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Три человека в Красноярском крае отравились отварной кукурузой, продажа потенциально опасного продукта приостановлена, сообщает Роспотребнадзор.
"Роспотребнадзор информирует о регистрации трех случаев пищевого отравления в Красноярском крае с предварительным диагнозом "ботулизм". При сборе эпиданамнеза специалистами Роспотребнадзора установлено, что все пострадавшие употребляли отварную кукурузу в вакуумной упаковке (450 гр.) производства фирмы A.I.M-SHAMSHOD (Республика Узбекистан). Дата изготовления – 02.08.2022, срок годности – 01.08.2023", - говорится в сообщении.
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Кукуруза поставлялась в Красноярский край, Новосибирскую, Кемеровскую и Омскую области, Алтайский край, Хакасию, Бурятию и Забайкальский край, уточнили в ведомстве.
"Роспотребнадзором незамедлительно приняты меры, направленные на приостановление реализации потенциально опасной кукурузы. В настоящий момент вся продукция, размещенная в торговых объектах, арестована и изъята из оборота. В отношении импортера проводится внеплановая выездная проверка", - отметили в пресс-службе.
В ведомстве рекомендовали сообщать территориальные органы Роспотребнадзора о выявлении этой продукции и ни в коем случае не есть ее.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоКрасноярский крайОмская областьАлтайский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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