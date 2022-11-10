https://ria.ru/20221110/koronavirus-1830433229.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 47 человек с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 47 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 47 человек с COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлены 203 случая COVID-19, госпитализировано 47 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T11:23

2022-11-10T11:23

2022-11-10T11:23

распространение коронавируса

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлены 203 случая COVID-19, госпитализировано 47 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 203, госпитализировано 47 человек, выздоровело 198 человека за сутки, один человек умер", - говорится в сводке.Накануне в Подмосковье было выявлено 163 новых случая COVID-19.

https://ria.ru/20221110/koronavirus-1830428955.html

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здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, общество