https://ria.ru/20221110/koronavirus-1830433229.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 47 человек с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 47 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 47 человек с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлены 203 случая COVID-19, госпитализировано 47 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:23
2022-11-10T11:23
2022-11-10T11:23
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлены 203 случая COVID-19, госпитализировано 47 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 203, госпитализировано 47 человек, выздоровело 198 человека за сутки, один человек умер", - говорится в сводке.Накануне в Подмосковье было выявлено 163 новых случая COVID-19.
https://ria.ru/20221110/koronavirus-1830428955.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, общество
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус в России, Общество
В Подмосковье за сутки госпитализировали 47 человек с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 203 новых случая COVID-19, один человек умер