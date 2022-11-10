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Столтенберг рассказал о сотрудничестве НАТО с Microsoft - РИА Новости, 10.11.2022
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Столтенберг рассказал о сотрудничестве НАТО с Microsoft
Столтенберг рассказал о сотрудничестве НАТО с Microsoft - РИА Новости, 10.11.2022
Столтенберг рассказал о сотрудничестве НАТО с Microsoft
НАТО в настоящее время тесно сотрудничает с IT-гигантом Microsoft и другими компаниями для борьбы с кибератаками на членов альянса и Украину, сообщил генсек... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:30
2022-11-10T14:30
в мире
технологии
йенс столтенберг
нато
microsoft corporation
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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. НАТО в настоящее время тесно сотрудничает с IT-гигантом Microsoft и другими компаниями для борьбы с кибератаками на членов альянса и Украину, сообщил генсек Йенс Столтенберг, выступая на форуме по кибербезопасности в Италии."В настоящее время НАТО и Microsoft обмениваются информацией, чтобы смягчить последствия злонамеренных атак (в киберпространстве – ред.) на союзников и Украину", - сказал он.Столтенберг констатировал, что "сотрудничество между правительствами 9 стран НАТО - ред.) и IT-компаниями заметно усилилось"."Мы также тесно работаем с частными компаниями, которые играют ключевую роль в защите украинского киберпространства. Спутники Starlink обеспечивают защищенную связь и доступ в интернет", - пояснил он.По словам генсека НАТО, сотрудничество ведется также с компаниями Amazon, Youtube и соцсетями.На саммите НАТО в Мадриде в конце июня этого года союзники договорились укреплять позиции альянса в киберпространстве и выступили за применение норм международного права в этой области.Ранее НАТО признала киберсферу военной, наряду с воздушной, наземной и морской составляющими, и допустила возможность применения пятой статьи Устава в случае угрожающих безопасности альянса кибератак.
https://ria.ru/20221110/nato-1830471849.html
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в мире, технологии, йенс столтенберг, нато, microsoft corporation
В мире, Технологии, Йенс Столтенберг, НАТО, Microsoft Corporation
14:30 10.11.2022
 
Столтенберг рассказал о сотрудничестве НАТО с Microsoft

Генсек НАТО заявил о сотрудничестве с Microsoft в борьбе с кибератаками на членов альянса

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. НАТО в настоящее время тесно сотрудничает с IT-гигантом Microsoft и другими компаниями для борьбы с кибератаками на членов альянса и Украину, сообщил генсек Йенс Столтенберг, выступая на форуме по кибербезопасности в Италии.
"В настоящее время НАТО и Microsoft обмениваются информацией, чтобы смягчить последствия злонамеренных атак (в киберпространстве – ред.) на союзников и Украину", - сказал он.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
13:03
Генсек НАТО призвал страны альянса увеличить сотрудничество в киберсфере
Столтенберг констатировал, что "сотрудничество между правительствами 9 стран НАТО - ред.) и IT-компаниями заметно усилилось".
"Мы также тесно работаем с частными компаниями, которые играют ключевую роль в защите украинского киберпространства. Спутники Starlink обеспечивают защищенную связь и доступ в интернет", - пояснил он.
По словам генсека НАТО, сотрудничество ведется также с компаниями Amazon, Youtube и соцсетями.
На саммите НАТО в Мадриде в конце июня этого года союзники договорились укреплять позиции альянса в киберпространстве и выступили за применение норм международного права в этой области.
Ранее НАТО признала киберсферу военной, наряду с воздушной, наземной и морской составляющими, и допустила возможность применения пятой статьи Устава в случае угрожающих безопасности альянса кибератак.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 23:24
Генсек НАТО предупредил, что нельзя недооценивать военный потенциал России
 
В миреТехнологииЙенс СтолтенбергНАТОMicrosoft Corporation
 
 
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