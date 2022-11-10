https://ria.ru/20221110/kiberataki-1830505684.html

Столтенберг рассказал о сотрудничестве НАТО с Microsoft

Столтенберг рассказал о сотрудничестве НАТО с Microsoft - РИА Новости, 10.11.2022

Столтенберг рассказал о сотрудничестве НАТО с Microsoft

НАТО в настоящее время тесно сотрудничает с IT-гигантом Microsoft и другими компаниями для борьбы с кибератаками на членов альянса и Украину, сообщил генсек... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:30

2022-11-10T14:30

2022-11-10T14:30

в мире

технологии

йенс столтенберг

нато

microsoft corporation

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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. НАТО в настоящее время тесно сотрудничает с IT-гигантом Microsoft и другими компаниями для борьбы с кибератаками на членов альянса и Украину, сообщил генсек Йенс Столтенберг, выступая на форуме по кибербезопасности в Италии."В настоящее время НАТО и Microsoft обмениваются информацией, чтобы смягчить последствия злонамеренных атак (в киберпространстве – ред.) на союзников и Украину", - сказал он.Столтенберг констатировал, что "сотрудничество между правительствами 9 стран НАТО - ред.) и IT-компаниями заметно усилилось"."Мы также тесно работаем с частными компаниями, которые играют ключевую роль в защите украинского киберпространства. Спутники Starlink обеспечивают защищенную связь и доступ в интернет", - пояснил он.По словам генсека НАТО, сотрудничество ведется также с компаниями Amazon, Youtube и соцсетями.На саммите НАТО в Мадриде в конце июня этого года союзники договорились укреплять позиции альянса в киберпространстве и выступили за применение норм международного права в этой области.Ранее НАТО признала киберсферу военной, наряду с воздушной, наземной и морской составляющими, и допустила возможность применения пятой статьи Устава в случае угрожающих безопасности альянса кибератак.

https://ria.ru/20221110/nato-1830471849.html

https://ria.ru/20221109/potentsial-1830375910.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, технологии, йенс столтенберг, нато, microsoft corporation