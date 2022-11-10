https://ria.ru/20221110/kiberataki-1830505684.html
Столтенберг рассказал о сотрудничестве НАТО с Microsoft
Столтенберг рассказал о сотрудничестве НАТО с Microsoft - РИА Новости, 10.11.2022
Столтенберг рассказал о сотрудничестве НАТО с Microsoft
НАТО в настоящее время тесно сотрудничает с IT-гигантом Microsoft и другими компаниями для борьбы с кибератаками на членов альянса и Украину, сообщил генсек... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:30
2022-11-10T14:30
2022-11-10T14:30
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технологии
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. НАТО в настоящее время тесно сотрудничает с IT-гигантом Microsoft и другими компаниями для борьбы с кибератаками на членов альянса и Украину, сообщил генсек Йенс Столтенберг, выступая на форуме по кибербезопасности в Италии."В настоящее время НАТО и Microsoft обмениваются информацией, чтобы смягчить последствия злонамеренных атак (в киберпространстве – ред.) на союзников и Украину", - сказал он.Столтенберг констатировал, что "сотрудничество между правительствами 9 стран НАТО - ред.) и IT-компаниями заметно усилилось"."Мы также тесно работаем с частными компаниями, которые играют ключевую роль в защите украинского киберпространства. Спутники Starlink обеспечивают защищенную связь и доступ в интернет", - пояснил он.По словам генсека НАТО, сотрудничество ведется также с компаниями Amazon, Youtube и соцсетями.На саммите НАТО в Мадриде в конце июня этого года союзники договорились укреплять позиции альянса в киберпространстве и выступили за применение норм международного права в этой области.Ранее НАТО признала киберсферу военной, наряду с воздушной, наземной и морской составляющими, и допустила возможность применения пятой статьи Устава в случае угрожающих безопасности альянса кибератак.
https://ria.ru/20221110/nato-1830471849.html
https://ria.ru/20221109/potentsial-1830375910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, йенс столтенберг, нато, microsoft corporation
В мире, Технологии, Йенс Столтенберг, НАТО, Microsoft Corporation
Столтенберг рассказал о сотрудничестве НАТО с Microsoft
Генсек НАТО заявил о сотрудничестве с Microsoft в борьбе с кибератаками на членов альянса
БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. НАТО в настоящее время тесно сотрудничает с IT-гигантом Microsoft и другими компаниями для борьбы с кибератаками на членов альянса и Украину, сообщил генсек Йенс Столтенберг, выступая на форуме по кибербезопасности в Италии.
"В настоящее время НАТО и Microsoft обмениваются информацией, чтобы смягчить последствия злонамеренных атак (в киберпространстве – ред.) на союзников и Украину", - сказал он.
Столтенберг констатировал, что "сотрудничество между правительствами 9 стран НАТО - ред.) и IT-компаниями заметно усилилось".
"Мы также тесно работаем с частными компаниями, которые играют ключевую роль в защите украинского киберпространства. Спутники Starlink обеспечивают защищенную связь и доступ в интернет", - пояснил он.
По словам генсека НАТО, сотрудничество ведется также с компаниями Amazon, Youtube
и соцсетями.
На саммите НАТО в Мадриде
в конце июня этого года союзники договорились укреплять позиции альянса в киберпространстве и выступили за применение норм международного права в этой области.
Ранее НАТО признала киберсферу военной, наряду с воздушной, наземной и морской составляющими, и допустила возможность применения пятой статьи Устава в случае угрожающих безопасности альянса кибератак.