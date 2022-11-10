https://ria.ru/20221110/irlandiya-1830471721.html

В Ирландии задержали украинца с арбалетом и обвинили его в краже велосипеда

В Ирландии задержали украинца с арбалетом и обвинили его в краже велосипеда - РИА Новости, 10.11.2022

В Ирландии задержали украинца с арбалетом и обвинили его в краже велосипеда

Украинца с арбалетом задержали в ходе операции в ирландском городе Донегал, ему предъявлены обвинения в нелегальном ношении оружия и краже велосипеда, сообщает... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T13:03

2022-11-10T13:03

2022-11-10T13:03

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Украинца с арбалетом задержали в ходе операции в ирландском городе Донегал, ему предъявлены обвинения в нелегальном ношении оружия и краже велосипеда, сообщает радио RTÉ.Полиция задержала 65-летнего украинца Александра Погожего во вторник во время инцидента в отеле, подробности которого не приводятся. На следующий день он предстал перед судом. Погожему также было предъявлено обвинение в краже велосипеда. Переводчик в суде объяснял подсудимому детали процесса на русском языке.Правоохранители не выразили возражений против освобождения задержанного под залог при соблюдении ряда условий. Среди них - выплата суду обвиняемым тысячи евро, проживание в отеле Citywest в Дублине, передача паспорта и предоставление его номера телефона ирландской полиции.Обвиняемый проживал в отеле, часть которого использовалась в рамках государственной гуманитарной программы по размещению переселенцев.

https://ria.ru/20221031/bezhentsy-1827985830.html

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