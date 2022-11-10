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Шесть домов и газопровод повредили при обстреле Стаханова из HIMARS - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/himars-1830508865.html
Шесть домов и газопровод повредили при обстреле Стаханова из HIMARS
Шесть домов и газопровод повредили при обстреле Стаханова из HIMARS - РИА Новости, 10.11.2022
Шесть домов и газопровод повредили при обстреле Стаханова из HIMARS
Шесть жилых домов, цеха строительной компании, газопровод и линия электропередачи повреждены при обстреле украинскими войсками Стаханова в ЛНР из HIMARS,... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:39
2022-11-10T14:39
специальная военная операция на украине
стаханов
луганская народная республика
сша
сцкк
происшествия
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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Шесть жилых домов, цеха строительной компании, газопровод и линия электропередачи повреждены при обстреле украинскими войсками Стаханова в ЛНР из HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате ночных обстрелов населенного пункта Стаханов с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено четыре ракеты типа M31 GMLRS) повреждено шесть одноэтажных жилых домов, цеха строительной компании, газопровод и линия электропередач", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221110/obstrel-1830465941.html
стаханов
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стаханов, луганская народная республика, сша, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Стаханов, Луганская Народная Республика, США, СЦКК, Происшествия
14:39 10.11.2022
 
Шесть домов и газопровод повредили при обстреле Стаханова из HIMARS

Представительство ЛНР: шесть домов и газопровод повредили при обстреле Стаханова из HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Шесть жилых домов, цеха строительной компании, газопровод и линия электропередачи повреждены при обстреле украинскими войсками Стаханова в ЛНР из HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"В результате ночных обстрелов населенного пункта Стаханов с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено четыре ракеты типа M31 GMLRS) повреждено шесть одноэтажных жилых домов, цеха строительной компании, газопровод и линия электропередач", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Обломки боеприпаса HIMARS - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
12:48Специальная военная операция на Украине
Украинские военные обстреляли из HIMARS Криничное в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеСтахановЛуганская Народная РеспубликаСШАСЦККПроисшествия
 
 
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