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Власти Щелково организуют экскурсии для белгородских переселенцев - РИА Новости, 10.11.2022
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Власти Щелково организуют экскурсии для белгородских переселенцев
Власти Щелково организуют экскурсии для белгородских переселенцев - РИА Новости, 10.11.2022
Власти Щелково организуют экскурсии для белгородских переселенцев
Для переселенцев из Белгородской области, проживающих во временном пункте размещения в щёлковском лагере Юнармеец, будет организована экскурсия на Красную... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:22
2022-11-10T17:22
щелково
вячеслав гладков
белгородская область
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Для переселенцев из Белгородской области, проживающих во временном пункте размещения в щёлковском лагере Юнармеец, будет организована экскурсия на Красную Площадь и поездка в храм Матроны Московской, сообщил главой городского округа Щёлково Андрей Булгаков.По сообщению пресс-службы администрации городского округа Щёлково, Булгаков, а также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и глава Минсоцразвития Московской области Людмила Болатаевой посетили переселенцев в щёлковском лагере Юнармеец."Навестил переселенцев еще в первый день размещения. Помимо бытовых вопросов, переселенцы попросили о посещении Красной Площади и храма Матроны Московской. Наша задача - оперативно реагировать на все просьбы наших гостей. Экскурсии уже организованы. Начинаем на следующей неделе", - сказал Андрей Булгаков, слова которого цитирует пресс-служба.
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щелково, вячеслав гладков, белгородская область
Щелково, Вячеслав Гладков, Белгородская область
17:22 10.11.2022
 

Власти Щелково организуют экскурсии для белгородских переселенцев

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей на Красной площади в Москве
Государственный Исторический музей на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Государственный Исторический музей на Красной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Для переселенцев из Белгородской области, проживающих во временном пункте размещения в щёлковском лагере Юнармеец, будет организована экскурсия на Красную Площадь и поездка в храм Матроны Московской, сообщил главой городского округа Щёлково Андрей Булгаков.
По сообщению пресс-службы администрации городского округа Щёлково, Булгаков, а также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и глава Минсоцразвития Московской области Людмила Болатаевой посетили переселенцев в щёлковском лагере Юнармеец.
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"Навестил переселенцев еще в первый день размещения. Помимо бытовых вопросов, переселенцы попросили о посещении Красной Площади и храма Матроны Московской. Наша задача - оперативно реагировать на все просьбы наших гостей. Экскурсии уже организованы. Начинаем на следующей неделе", - сказал Андрей Булгаков, слова которого цитирует пресс-служба.
 
ЩелковоВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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