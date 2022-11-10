https://ria.ru/20221110/ekskursii-1830575156.html

Власти Щелково организуют экскурсии для белгородских переселенцев

Власти Щелково организуют экскурсии для белгородских переселенцев - РИА Новости, 10.11.2022

Власти Щелково организуют экскурсии для белгородских переселенцев

Для переселенцев из Белгородской области, проживающих во временном пункте размещения в щёлковском лагере Юнармеец, будет организована экскурсия на Красную... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T17:22

2022-11-10T17:22

2022-11-10T17:22

щелково

вячеслав гладков

белгородская область

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Для переселенцев из Белгородской области, проживающих во временном пункте размещения в щёлковском лагере Юнармеец, будет организована экскурсия на Красную Площадь и поездка в храм Матроны Московской, сообщил главой городского округа Щёлково Андрей Булгаков.По сообщению пресс-службы администрации городского округа Щёлково, Булгаков, а также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и глава Минсоцразвития Московской области Людмила Болатаевой посетили переселенцев в щёлковском лагере Юнармеец."Навестил переселенцев еще в первый день размещения. Помимо бытовых вопросов, переселенцы попросили о посещении Красной Площади и храма Матроны Московской. Наша задача - оперативно реагировать на все просьбы наших гостей. Экскурсии уже организованы. Начинаем на следующей неделе", - сказал Андрей Булгаков, слова которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20221107/skver-1829701702.html

щелково

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

щелково, вячеслав гладков, белгородская область