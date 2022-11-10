https://ria.ru/20221110/donetsk-1830473064.html
Восемь жилых домов горят в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ
Восемь жилых домов горят в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.11.2022
Восемь жилых домов горят в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ
Восемь жилых домов горят в Петровском районе Донецка после обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:08
2022-11-10T13:08
2022-11-10T13:08
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
петровский район
донецкая народная республика
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Восемь жилых домов горят в Петровском районе Донецка после обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района произошло возгорание восьми домов частного сектора", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в 11.40 выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20221110/donetsk-1830388192.html
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алексей кулемзин (донецк), петровский район, донецкая народная республика, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия
Восемь жилых домов горят в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ
Мэр Кулемзин: восемь жилых домов горят в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ