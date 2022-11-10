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Телеканал RT заявил, что не сотрудничал с задержанным на Украине блогером
Телеканал RT заявил, что не сотрудничал с задержанным на Украине блогером - РИА Новости, 10.11.2022
Телеканал RT заявил, что не сотрудничал с задержанным на Украине блогером
Сообщения спецслужб Украины о задержании блогера, якобы сотрудничавшего с RT, не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости на телеканале. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:53
2022-11-10T16:53
2022-11-10T16:53
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сообщения спецслужб Украины о задержании блогера, якобы сотрудничавшего с RT, не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости на телеканале.Ранее Служба безопасности Украины заявила, что задержала иностранного блогера, гражданина одной из стран Европы, якобы снимавшего материалы для RT.Как сообщили РИА Новости на телеканале, по предварительным данным, задержанный - Даниель Бауер (псевдоним). Его обвиняют в "распространении российской пропаганды". "Он не работал с редакцией RT, а на своем частном канале "Голос Европы" c 570 тысячами подписчиков освещал события на Украине", - говорится в сообщении.По утверждению СБУ, была также задержана сожительница блогера, которая якобы помогала ему монтировать материалы. Еще два человека были задержаны СБУ в Днепропетровской области, одна из них жительница Покрова, другой - житель Новомосковска, заявляло ведомство.
https://ria.ru/20221107/ukraina-1829724498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Телеканал RT заявил, что не сотрудничал с задержанным на Украине блогером
RT заявил, что задержанный Службой безопасности Украины блогер не сотрудничал с каналом