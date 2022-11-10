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Телеканал RT заявил, что не сотрудничал с задержанным на Украине блогером - РИА Новости, 10.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/bloger-1830564875.html
Телеканал RT заявил, что не сотрудничал с задержанным на Украине блогером
Телеканал RT заявил, что не сотрудничал с задержанным на Украине блогером - РИА Новости, 10.11.2022
Телеканал RT заявил, что не сотрудничал с задержанным на Украине блогером
Сообщения спецслужб Украины о задержании блогера, якобы сотрудничавшего с RT, не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости на телеканале. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:53
2022-11-10T16:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
служба безопасности украины
россия
телеканал rt
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сообщения спецслужб Украины о задержании блогера, якобы сотрудничавшего с RT, не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости на телеканале.Ранее Служба безопасности Украины заявила, что задержала иностранного блогера, гражданина одной из стран Европы, якобы снимавшего материалы для RT.Как сообщили РИА Новости на телеканале, по предварительным данным, задержанный - Даниель Бауер (псевдоним). Его обвиняют в "распространении российской пропаганды". "Он не работал с редакцией RT, а на своем частном канале "Голос Европы" c 570 тысячами подписчиков освещал события на Украине", - говорится в сообщении.По утверждению СБУ, была также задержана сожительница блогера, которая якобы помогала ему монтировать материалы. Еще два человека были задержаны СБУ в Днепропетровской области, одна из них жительница Покрова, другой - житель Новомосковска, заявляло ведомство.
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в мире, украина, служба безопасности украины, россия, телеканал rt, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Россия, Телеканал RT, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:53 10.11.2022
 
Телеканал RT заявил, что не сотрудничал с задержанным на Украине блогером

RT заявил, что задержанный Службой безопасности Украины блогер не сотрудничал с каналом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сообщения спецслужб Украины о задержании блогера, якобы сотрудничавшего с RT, не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости на телеканале.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что задержала иностранного блогера, гражданина одной из стран Европы, якобы снимавшего материалы для RT.
Как сообщили РИА Новости на телеканале, по предварительным данным, задержанный - Даниель Бауер (псевдоним). Его обвиняют в "распространении российской пропаганды". "Он не работал с редакцией RT, а на своем частном канале "Голос Европы" c 570 тысячами подписчиков освещал события на Украине", - говорится в сообщении.
По утверждению СБУ, была также задержана сожительница блогера, которая якобы помогала ему монтировать материалы. Еще два человека были задержаны СБУ в Днепропетровской области, одна из них жительница Покрова, другой - житель Новомосковска, заявляло ведомство.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 17:01
СБУ задержала блогера, который сотрудничал с Анатолием Шарием
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныРоссияТелеканал RTСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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