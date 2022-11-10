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Байден заявил, что готов работать над поддержкой жителей с обеими партиями - РИА Новости, 10.11.2022
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Байден заявил, что готов работать над поддержкой жителей с обеими партиями
Байден заявил, что готов работать над поддержкой жителей с обеими партиями - РИА Новости, 10.11.2022
Байден заявил, что готов работать над поддержкой жителей с обеими партиями
Президент США Джо Байден готов работать как с демократами, так и с республиканцами над поддержкой американского населения, об этом он заявил в четверг,... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:51
2022-11-10T18:51
джо байден
сша
экономика
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден готов работать как с демократами, так и с республиканцами над поддержкой американского населения, об этом он заявил в четверг, комментируя данные по инфляции в стране."Я буду работать со всеми - демократами или республиканцами - над идеями по предоставлению среднему классу и работающим семьям большего простора", - говорится в опубликованном Белым домом заявлении президента. Байден также отметил, что будет противодействовать любым попыткам помешать его работе или ухудшить инфляцию.По мнению президента, США демонстрируют прогресс в снижении инфляции при росте экономики и рынка труда страны. Потребительские цены в США по итогам октября выросли на 7,7% в годовом выражении после роста на 8,2% месяцем ранее согласно пресс-релизу министерства труда страны. Показатель годовой инфляции находится на минимуме с января, по итогам которого рост потребительских цен составил 7,5%.
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джо байден, сша, экономика, цены на нефть
Джо Байден, США, Экономика, Цены на нефть
18:51 10.11.2022
 
Байден заявил, что готов работать над поддержкой жителей с обеими партиями

Байден заявил, что готов работать ради американцев и с республиканцами, и с демократами

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден готов работать как с демократами, так и с республиканцами над поддержкой американского населения, об этом он заявил в четверг, комментируя данные по инфляции в стране.
"Я буду работать со всеми - демократами или республиканцами - над идеями по предоставлению среднему классу и работающим семьям большего простора", - говорится в опубликованном Белым домом заявлении президента. Байден также отметил, что будет противодействовать любым попыткам помешать его работе или ухудшить инфляцию.
По мнению президента, США демонстрируют прогресс в снижении инфляции при росте экономики и рынка труда страны. Потребительские цены в США по итогам октября выросли на 7,7% в годовом выражении после роста на 8,2% месяцем ранее согласно пресс-релизу министерства труда страны. Показатель годовой инфляции находится на минимуме с января, по итогам которого рост потребительских цен составил 7,5%.
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Джо БайденСШАЭкономикаЦены на нефть
 
 
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