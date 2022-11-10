https://ria.ru/20221110/bayden-1830603022.html
Байден заявил, что готов работать над поддержкой жителей с обеими партиями
Байден заявил, что готов работать над поддержкой жителей с обеими партиями - РИА Новости, 10.11.2022
Байден заявил, что готов работать над поддержкой жителей с обеими партиями
Президент США Джо Байден готов работать как с демократами, так и с республиканцами над поддержкой американского населения, об этом он заявил в четверг,... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:51
2022-11-10T18:51
2022-11-10T18:51
джо байден
сша
экономика
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825477890_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_917b8d46a708227406b32e18f0c0b851.jpg
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден готов работать как с демократами, так и с республиканцами над поддержкой американского населения, об этом он заявил в четверг, комментируя данные по инфляции в стране."Я буду работать со всеми - демократами или республиканцами - над идеями по предоставлению среднему классу и работающим семьям большего простора", - говорится в опубликованном Белым домом заявлении президента. Байден также отметил, что будет противодействовать любым попыткам помешать его работе или ухудшить инфляцию.По мнению президента, США демонстрируют прогресс в снижении инфляции при росте экономики и рынка труда страны. Потребительские цены в США по итогам октября выросли на 7,7% в годовом выражении после роста на 8,2% месяцем ранее согласно пресс-релизу министерства труда страны. Показатель годовой инфляции находится на минимуме с января, по итогам которого рост потребительских цен составил 7,5%.
https://ria.ru/20221110/tramp-1830434359.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825477890_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_9ce947a3b63fcc057c221e4027dca1e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша, экономика, цены на нефть
Джо Байден, США, Экономика, Цены на нефть
Байден заявил, что готов работать над поддержкой жителей с обеими партиями
Байден заявил, что готов работать ради американцев и с республиканцами, и с демократами
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден готов работать как с демократами, так и с республиканцами над поддержкой американского населения, об этом он заявил в четверг, комментируя данные по инфляции в стране.
"Я буду работать со всеми - демократами или республиканцами - над идеями по предоставлению среднему классу и работающим семьям большего простора", - говорится в опубликованном Белым домом заявлении президента. Байден также отметил, что будет противодействовать любым попыткам помешать его работе или ухудшить инфляцию.
По мнению президента, США демонстрируют прогресс в снижении инфляции при росте экономики и рынка труда страны. Потребительские цены в США по итогам октября выросли на 7,7% в годовом выражении после роста на 8,2% месяцем ранее согласно пресс-релизу министерства труда страны. Показатель годовой инфляции находится на минимуме с января, по итогам которого рост потребительских цен составил 7,5%.