https://ria.ru/20221110/bayden-1830603022.html

Байден заявил, что готов работать над поддержкой жителей с обеими партиями

Байден заявил, что готов работать над поддержкой жителей с обеими партиями - РИА Новости, 10.11.2022

Байден заявил, что готов работать над поддержкой жителей с обеими партиями

Президент США Джо Байден готов работать как с демократами, так и с республиканцами над поддержкой американского населения, об этом он заявил в четверг,... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T18:51

2022-11-10T18:51

2022-11-10T18:51

джо байден

сша

экономика

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден готов работать как с демократами, так и с республиканцами над поддержкой американского населения, об этом он заявил в четверг, комментируя данные по инфляции в стране."Я буду работать со всеми - демократами или республиканцами - над идеями по предоставлению среднему классу и работающим семьям большего простора", - говорится в опубликованном Белым домом заявлении президента. Байден также отметил, что будет противодействовать любым попыткам помешать его работе или ухудшить инфляцию.По мнению президента, США демонстрируют прогресс в снижении инфляции при росте экономики и рынка труда страны. Потребительские цены в США по итогам октября выросли на 7,7% в годовом выражении после роста на 8,2% месяцем ранее согласно пресс-релизу министерства труда страны. Показатель годовой инфляции находится на минимуме с января, по итогам которого рост потребительских цен составил 7,5%.

https://ria.ru/20221110/tramp-1830434359.html

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

джо байден, сша, экономика, цены на нефть