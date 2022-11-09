https://ria.ru/20221109/zaes-1830130029.html

Бывший глава охраны ЗАЭС передал обогреватели российским военным

Бывший глава охраны ЗАЭС передал обогреватели российским военным - РИА Новости, 09.11.2022

Бывший глава охраны ЗАЭС передал обогреватели российским военным

Бывший глава военизированной охраны Запорожской АЭС Александр Дубинин, который ранее собирал средства для украинской армии, передал обогреватели и резиновые... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T09:01

2022-11-09T09:01

2022-11-09T10:54

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

днепр (город)

россия

вооруженные силы украины

частичная мобилизация в россии

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 9 ноя – РИА Новости. Бывший глава военизированной охраны Запорожской АЭС Александр Дубинин, который ранее собирал средства для украинской армии, передал обогреватели и резиновые сапоги российским военным на первой линии обороны в районе Энергодара, передает корреспондент РИА Новости."Сентябрь сыграл большую роль: когда я ехал на работу, я попал под обстрел и чуть не погиб. Видел, откуда прилетело и куда. Я понял, что стреляют с той стороны (правого берега Днепра) по своим же жителям... На фоне (этих) обстрелов люди видят, что армия России действительно пришла защищать нас от киевского режима", - рассказал Дубинин. Говоря о ситуации в городе, он напомнил, что противник регулярно обстреливает Энергодар, из-за чего пропадают электро-, тепло- и водоснабжение. "Мы благодарны за то, что вы (российские военнослужащие) делаете. Собрали деньги и решили оказать гуманитарную помощь", - сказал Дубинин, передавая обогреватели и резиновые сапоги российским бойцам на позициях.По его словам, которые произнес Дубинин на встрече с бойцами, в прошлом он "собирал деньги на вооруженные силы Украины". "Я был ослеплен украинской пропагандой - телевизор делает свое дело", - добавил бывший начальник охраны станции.Один из российских военных поблагодарил всех неравнодушным жителей Энергодара от своего имени и от имени сослуживцев. "Сейчас всё это очень кстати - холодает… Обещаем достойно оборонять Энергодар", - добавил он.

https://ria.ru/20221016/pisma-1824459553.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221107/energodar-1829599537.html

энергодар

днепр (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Экс-глава охраны ЗАЭС передал российским военным обогреватели Бывший глава охраны Запорожской АЭС, который ранее собирал средства для украинской армии, передал обогреватели и резиновые сапоги российским военным в районе Энергодара, передает корреспондент РИА Новости. 2022-11-09T09:01 true PT2M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, энергодар, днепр (город), россия, вооруженные силы украины, частичная мобилизация в россии