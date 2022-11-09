https://ria.ru/20221109/vybory-1830166040.html
Сенатские выборы в Джорджии могут затянуться до 6 декабря
Сенатские выборы в Джорджии могут затянуться до 6 декабря - РИА Новости, 09.11.2022
Сенатские выборы в Джорджии могут затянуться до 6 декабря
Сенатские выборы в штате Джорджия могут получить второй тур и растянуться до 6 декабря, поскольку ни один из кандидатов не преодолевает отметки в 50% голосов,... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:25
2022-11-09T11:25
2022-11-09T11:25
в мире
джорджия
атланта
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Сенатские выборы в штате Джорджия могут получить второй тур и растянуться до 6 декабря, поскольку ни один из кандидатов не преодолевает отметки в 50% голосов, свидетельствуют результаты подсчета.После обработки 98% бюллетеней демократ Рафаэль Уорнок набирает 49,3%, республиканец Хершель Уокер – 48,6%."Мы не уверены, закончится ли наше путешествие сегодня или предстоит еще немного поработать", - сказал Уорнок, выступая перед сторонниками в Атланте.Местные правила предполагают проведение второго тура, если никому не удалось заручиться поддержкой более половины избирателей. В условиях сохраняющегося равенства позиций демократов и республиканцев второй тур выборов в Джорджии может стать решающим для определения, какая партия будет контролировать верхнюю палату конгресса.
https://ria.ru/20221109/vybory-1830153585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джорджия, атланта, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
В мире, Джорджия, Атланта, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
Сенатские выборы в Джорджии могут затянуться до 6 декабря
Выборы в Джорджии могут затянуться, кандидаты не преодолели отметки в 50% голосов