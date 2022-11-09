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Сенатские выборы в Джорджии могут затянуться до 6 декабря - РИА Новости, 09.11.2022
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Сенатские выборы в Джорджии могут затянуться до 6 декабря
Сенатские выборы в Джорджии могут затянуться до 6 декабря - РИА Новости, 09.11.2022
Сенатские выборы в Джорджии могут затянуться до 6 декабря
Сенатские выборы в штате Джорджия могут получить второй тур и растянуться до 6 декабря, поскольку ни один из кандидатов не преодолевает отметки в 50% голосов,... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:25
2022-11-09T11:25
в мире
джорджия
атланта
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Сенатские выборы в штате Джорджия могут получить второй тур и растянуться до 6 декабря, поскольку ни один из кандидатов не преодолевает отметки в 50% голосов, свидетельствуют результаты подсчета.После обработки 98% бюллетеней демократ Рафаэль Уорнок набирает 49,3%, республиканец Хершель Уокер – 48,6%."Мы не уверены, закончится ли наше путешествие сегодня или предстоит еще немного поработать", - сказал Уорнок, выступая перед сторонниками в Атланте.Местные правила предполагают проведение второго тура, если никому не удалось заручиться поддержкой более половины избирателей. В условиях сохраняющегося равенства позиций демократов и республиканцев второй тур выборов в Джорджии может стать решающим для определения, какая партия будет контролировать верхнюю палату конгресса.
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в мире, джорджия, атланта, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
В мире, Джорджия, Атланта, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
11:25 09.11.2022
 
Сенатские выборы в Джорджии могут затянуться до 6 декабря

Выборы в Джорджии могут затянуться, кандидаты не преодолели отметки в 50% голосов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкИзбиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне
Избиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Избиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Сенатские выборы в штате Джорджия могут получить второй тур и растянуться до 6 декабря, поскольку ни один из кандидатов не преодолевает отметки в 50% голосов, свидетельствуют результаты подсчета.
После обработки 98% бюллетеней демократ Рафаэль Уорнок набирает 49,3%, республиканец Хершель Уокер – 48,6%.
В США проходят промежуточные выборы в конгресс - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 10:40
Пелоси оценила успехи демократов на выборах в палату представителей
"Мы не уверены, закончится ли наше путешествие сегодня или предстоит еще немного поработать", - сказал Уорнок, выступая перед сторонниками в Атланте.
Местные правила предполагают проведение второго тура, если никому не удалось заручиться поддержкой более половины избирателей. В условиях сохраняющегося равенства позиций демократов и республиканцев второй тур выборов в Джорджии может стать решающим для определения, какая партия будет контролировать верхнюю палату конгресса.
Сенатор-республиканец Линди Грэм - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 10:21
Сенатор Грэм заявил, что ситуация с выборами не похожа на волну "красных"
 
В миреДжорджияАтлантаИтоги промежуточных выборов в США - 2022
 
 
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