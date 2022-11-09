https://ria.ru/20221109/vybory-1830166040.html

Сенатские выборы в Джорджии могут затянуться до 6 декабря

Сенатские выборы в Джорджии могут затянуться до 6 декабря - РИА Новости, 09.11.2022

Сенатские выборы в Джорджии могут затянуться до 6 декабря

Сенатские выборы в штате Джорджия могут получить второй тур и растянуться до 6 декабря, поскольку ни один из кандидатов не преодолевает отметки в 50% голосов,... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:25

2022-11-09T11:25

2022-11-09T11:25

в мире

джорджия

атланта

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Сенатские выборы в штате Джорджия могут получить второй тур и растянуться до 6 декабря, поскольку ни один из кандидатов не преодолевает отметки в 50% голосов, свидетельствуют результаты подсчета.После обработки 98% бюллетеней демократ Рафаэль Уорнок набирает 49,3%, республиканец Хершель Уокер – 48,6%."Мы не уверены, закончится ли наше путешествие сегодня или предстоит еще немного поработать", - сказал Уорнок, выступая перед сторонниками в Атланте.Местные правила предполагают проведение второго тура, если никому не удалось заручиться поддержкой более половины избирателей. В условиях сохраняющегося равенства позиций демократов и республиканцев второй тур выборов в Джорджии может стать решающим для определения, какая партия будет контролировать верхнюю палату конгресса.

https://ria.ru/20221109/vybory-1830153585.html

https://ria.ru/20221109/vybory-1830149409.html

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Дарья Буймова

в мире, джорджия, атланта, итоги промежуточных выборов в сша - 2022