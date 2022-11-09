17:00 09.11.2022 (обновлено: 17:28 09.11.2022)
Киев пытается найти выход из экономического тупика, заявил эксперт
Доцент Суздальцев назвал национализацию "Укрнафты" попыткой выйти из экономического тупика
Автозаправочная станция "Укрнафта". Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Правительство Украины, национализируя "Укрнафту" и другие предприятия, пытается найти выход из экономического тупика, стремится аккумулировать в своих руках как можно больше средств, заявил РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
В понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту". Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и переданы минобороны Украины.
"В последнее время украинские власти взялись за национализацию ряда предприятий, связанных, прежде всего, с энергетикой. Например, "Укрнафту" и "Укртатнафту". Им нужны деньги. Прибирая к своим рукам стратегически важные предприятия, они, таким образом, пытаются найти выход из тяжелейшего экономического положения, в котором находится страна", - сказал он.
"Ведь экономика Украины практически стоит... страна существует главным образом за счет средств, предоставляемых Западом", - добавил он.
Эксперт также заметил, что энергетические предприятия сейчас важны для Украины как никогда. "Это - проблема жизни и смерти, особенно накануне зимы. Ведь до сих пор не решен вопрос с покупкой газа. Разумеется, не российского, а того, что идет из других стран", - подчеркнул доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.
Рассуждая о том, как олигархи могут относиться к подобной национализации, Суздальцев поделился мнением, что "Украина - государство олигархов, все возникающие проблемы они решат между собой".