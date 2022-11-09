https://ria.ru/20221109/ukrnafta-1830290206.html

Киев пытается найти выход из экономического тупика, заявил эксперт

Киев пытается найти выход из экономического тупика, заявил эксперт - РИА Новости, 09.11.2022

Киев пытается найти выход из экономического тупика, заявил эксперт

Правительство Украины, национализируя "Укрнафту" и другие предприятия, пытается найти выход из экономического тупика, стремится аккумулировать в своих руках как РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T17:00

2022-11-09T17:00

2022-11-09T17:28

андрей суздальцев

алексей данилов

украина

киев

укрнафта

высшая школа экономики (вшэ)

министерство обороны украины

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Правительство Украины, национализируя "Укрнафту" и другие предприятия, пытается найти выход из экономического тупика, стремится аккумулировать в своих руках как можно больше средств, заявил РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.В понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту". Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и переданы минобороны Украины."В последнее время украинские власти взялись за национализацию ряда предприятий, связанных, прежде всего, с энергетикой. Например, "Укрнафту" и "Укртатнафту". Им нужны деньги. Прибирая к своим рукам стратегически важные предприятия, они, таким образом, пытаются найти выход из тяжелейшего экономического положения, в котором находится страна", - сказал он."Ведь экономика Украины практически стоит... страна существует главным образом за счет средств, предоставляемых Западом", - добавил он.Эксперт также заметил, что энергетические предприятия сейчас важны для Украины как никогда. "Это - проблема жизни и смерти, особенно накануне зимы. Ведь до сих пор не решен вопрос с покупкой газа. Разумеется, не российского, а того, что идет из других стран", - подчеркнул доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.Рассуждая о том, как олигархи могут относиться к подобной национализации, Суздальцев поделился мнением, что "Украина - государство олигархов, все возникающие проблемы они решат между собой".

https://ria.ru/20221109/krym-1830128374.html

https://ria.ru/20221109/natsionalizatsiya-1830123702.html

украина

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андрей суздальцев, алексей данилов, украина, киев, укрнафта, высшая школа экономики (вшэ), министерство обороны украины