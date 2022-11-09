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Киев пытается найти выход из экономического тупика, заявил эксперт - РИА Новости, 09.11.2022
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Киев пытается найти выход из экономического тупика, заявил эксперт
Киев пытается найти выход из экономического тупика, заявил эксперт - РИА Новости, 09.11.2022
Киев пытается найти выход из экономического тупика, заявил эксперт
Правительство Украины, национализируя "Укрнафту" и другие предприятия, пытается найти выход из экономического тупика, стремится аккумулировать в своих руках как РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:00
2022-11-09T17:28
андрей суздальцев
алексей данилов
украина
киев
укрнафта
высшая школа экономики (вшэ)
министерство обороны украины
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Правительство Украины, национализируя "Укрнафту" и другие предприятия, пытается найти выход из экономического тупика, стремится аккумулировать в своих руках как можно больше средств, заявил РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.В понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту". Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и переданы минобороны Украины."В последнее время украинские власти взялись за национализацию ряда предприятий, связанных, прежде всего, с энергетикой. Например, "Укрнафту" и "Укртатнафту". Им нужны деньги. Прибирая к своим рукам стратегически важные предприятия, они, таким образом, пытаются найти выход из тяжелейшего экономического положения, в котором находится страна", - сказал он."Ведь экономика Украины практически стоит... страна существует главным образом за счет средств, предоставляемых Западом", - добавил он.Эксперт также заметил, что энергетические предприятия сейчас важны для Украины как никогда. "Это - проблема жизни и смерти, особенно накануне зимы. Ведь до сих пор не решен вопрос с покупкой газа. Разумеется, не российского, а того, что идет из других стран", - подчеркнул доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.Рассуждая о том, как олигархи могут относиться к подобной национализации, Суздальцев поделился мнением, что "Украина - государство олигархов, все возникающие проблемы они решат между собой".
https://ria.ru/20221109/krym-1830128374.html
https://ria.ru/20221109/natsionalizatsiya-1830123702.html
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андрей суздальцев, алексей данилов, украина, киев, укрнафта, высшая школа экономики (вшэ), министерство обороны украины
Андрей Суздальцев, Алексей Данилов, Украина, Киев, Укрнафта, Высшая школа экономики (ВШЭ), Министерство обороны Украины
17:00 09.11.2022 (обновлено: 17:28 09.11.2022)
 
Киев пытается найти выход из экономического тупика, заявил эксперт

Доцент Суздальцев назвал национализацию "Укрнафты" попыткой выйти из экономического тупика

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция "Укрнафта"
Автозаправочная станция Укрнафта - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Автозаправочная станция "Укрнафта". Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Правительство Украины, национализируя "Укрнафту" и другие предприятия, пытается найти выход из экономического тупика, стремится аккумулировать в своих руках как можно больше средств, заявил РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
В понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту". Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и переданы минобороны Украины.
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"В последнее время украинские власти взялись за национализацию ряда предприятий, связанных, прежде всего, с энергетикой. Например, "Укрнафту" и "Укртатнафту". Им нужны деньги. Прибирая к своим рукам стратегически важные предприятия, они, таким образом, пытаются найти выход из тяжелейшего экономического положения, в котором находится страна", - сказал он.
"Ведь экономика Украины практически стоит... страна существует главным образом за счет средств, предоставляемых Западом", - добавил он.
Эксперт также заметил, что энергетические предприятия сейчас важны для Украины как никогда. "Это - проблема жизни и смерти, особенно накануне зимы. Ведь до сих пор не решен вопрос с покупкой газа. Разумеется, не российского, а того, что идет из других стран", - подчеркнул доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.
Рассуждая о том, как олигархи могут относиться к подобной национализации, Суздальцев поделился мнением, что "Украина - государство олигархов, все возникающие проблемы они решат между собой".
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Андрей СуздальцевАлексей ДаниловУкраинаКиевУкрнафтаВысшая школа экономики (ВШЭ)Министерство обороны Украины
 
 
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