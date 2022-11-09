https://ria.ru/20221109/stremousov-1830348611.html

Стали известны подробности ДТП, в котором погиб Стремоусов

Стали известны подробности ДТП, в котором погиб Стремоусов - РИА Новости, 10.11.2022

Стали известны подробности ДТП, в котором погиб Стремоусов

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в аварии с фурой, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-09T19:41

2022-11-09T19:41

2022-11-10T06:55

происшествия

кирилл стремоусов

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в аварии с фурой, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования.Корреспонденты РИА Новости сняли кадры с места аварии, на которых видно, что внедорожник замглавы региона получил серьезные повреждения — бронекапсулу автомобиля оторвало от шасси.Трагедия произошла на пересечении трасс М-14 и Р-47, которые ведут на Херсон и в сторону Новой Каховки соответственно. Там уже работает следственная группа. Когда корреспонденты РИА прибыли на место ДТП, второго автомобиля — грузовика — там не оказалось.По информации Минздрава региона, в аварии столкнулись три машины. Кроме Стремоусова, пострадали еще два человека.Сегодня в аппарате администрации Херсонской области сообщили, что замглавы региона погиб в ДТП. По информации властей, его водитель выжил.Информацию о гибели чиновника также подтвердил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.Он добавил, что власти помогут семье Стремоусова. У погибшего пятеро детей, в скором времени должен родиться шестой.Кирилл Стремоусов родился в 1976 году в Донецкой области. Окончил Западноукраинский национальный университет. Занимался политикой, возглавлял херсонское отделение Социалистической партии Украины. Также вел активную общественную деятельность. В 2014-м, когда в Киеве произошел госпереворот, организовывал в Херсоне митинги против Майдана.После освобождения региона российскими войсками Стремоусова назначили заместителем главы администрации. Практически ежедневно он публиковал сообщения в своих соцсетях о положении дел в регионе и на линии боевого соприкосновения.Херсонская область 30 сентября вошла в состав России на основании прошедшего там референдума.

https://ria.ru/20221109/stremousov-1830325691.html

https://ria.ru/20221109/stremousov-1830305700.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места ДТП, в котором погиб Кирилл Стремоусов Новые кадры с места ДТП, в котором погиб Кирилл Стремоусов 2022-11-09T19:41 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, кирилл стремоусов