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Стали известны подробности ДТП, в котором погиб Стремоусов - РИА Новости, 10.11.2022
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Стали известны подробности ДТП, в котором погиб Стремоусов
Стали известны подробности ДТП, в котором погиб Стремоусов - РИА Новости, 10.11.2022
Стали известны подробности ДТП, в котором погиб Стремоусов
Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в аварии с фурой, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-09T19:41
2022-11-10T06:55
происшествия
кирилл стремоусов
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в аварии с фурой, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования.Корреспонденты РИА Новости сняли кадры с места аварии, на которых видно, что внедорожник замглавы региона получил серьезные повреждения — бронекапсулу автомобиля оторвало от шасси.Трагедия произошла на пересечении трасс М-14 и Р-47, которые ведут на Херсон и в сторону Новой Каховки соответственно. Там уже работает следственная группа. Когда корреспонденты РИА прибыли на место ДТП, второго автомобиля — грузовика — там не оказалось.По информации Минздрава региона, в аварии столкнулись три машины. Кроме Стремоусова, пострадали еще два человека.Сегодня в аппарате администрации Херсонской области сообщили, что замглавы региона погиб в ДТП. По информации властей, его водитель выжил.Информацию о гибели чиновника также подтвердил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.Он добавил, что власти помогут семье Стремоусова. У погибшего пятеро детей, в скором времени должен родиться шестой.Кирилл Стремоусов родился в 1976 году в Донецкой области. Окончил Западноукраинский национальный университет. Занимался политикой, возглавлял херсонское отделение Социалистической партии Украины. Также вел активную общественную деятельность. В 2014-м, когда в Киеве произошел госпереворот, организовывал в Херсоне митинги против Майдана.После освобождения региона российскими войсками Стремоусова назначили заместителем главы администрации. Практически ежедневно он публиковал сообщения в своих соцсетях о положении дел в регионе и на линии боевого соприкосновения.Херсонская область 30 сентября вошла в состав России на основании прошедшего там референдума.
https://ria.ru/20221109/stremousov-1830325691.html
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Кадры с места ДТП, в котором погиб Кирилл Стремоусов
Новые кадры с места ДТП, в котором погиб Кирилл Стремоусов
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происшествия, кирилл стремоусов
Происшествия, Кирилл Стремоусов
19:41 09.11.2022 (обновлено: 06:55 10.11.2022)
 
Стали известны подробности ДТП, в котором погиб Стремоусов

Стали известны подробности ДТП, в котором погиб Стремоусов

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в аварии с фурой, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования.

"Виновником ДТП, предположительно, стал водитель грузовика, который подрезал или другой маневр опасный совершил. Вероятнее всего, водитель бронированного Lexus (в котором сидел Стремоусов. — Прим. ред.) не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с грузовиком на развязке", — сказал собеседник агентства.

Корреспонденты РИА Новости сняли кадры с места аварии, на которых видно, что внедорожник замглавы региона получил серьезные повреждения — бронекапсулу автомобиля оторвало от шасси.
Трагедия произошла на пересечении трасс М-14 и Р-47, которые ведут на Херсон и в сторону Новой Каховки соответственно. Там уже работает следственная группа. Когда корреспонденты РИА прибыли на место ДТП, второго автомобиля — грузовика — там не оказалось.
По информации Минздрава региона, в аварии столкнулись три машины. Кроме Стремоусова, пострадали еще два человека.
Сегодня в аппарате администрации Херсонской области сообщили, что замглавы региона погиб в ДТП. По информации властей, его водитель выжил.
Информацию о гибели чиновника также подтвердил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
Он добавил, что власти помогут семье Стремоусова. У погибшего пятеро детей, в скором времени должен родиться шестой.
Кирилл Стремоусов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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Пасечник выразил соболезнования из-за гибели Стремоусова
Кирилл Стремоусов родился в 1976 году в Донецкой области. Окончил Западноукраинский национальный университет. Занимался политикой, возглавлял херсонское отделение Социалистической партии Украины. Также вел активную общественную деятельность. В 2014-м, когда в Киеве произошел госпереворот, организовывал в Херсоне митинги против Майдана.
После освобождения региона российскими войсками Стремоусова назначили заместителем главы администрации. Практически ежедневно он публиковал сообщения в своих соцсетях о положении дел в регионе и на линии боевого соприкосновения.
Херсонская область 30 сентября вошла в состав России на основании прошедшего там референдума.
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 17:41
Биография Кирилла Стремоусова
 
ПроисшествияКирилл Стремоусов
 
 
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