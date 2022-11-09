https://ria.ru/20221109/shveytsariya-1830200004.html
В Швейцарии предложили провести референдум о неприсоединении к санкциям
В Швейцарии предложили провести референдум о неприсоединении к санкциям - РИА Новости, 09.11.2022
В Швейцарии предложили провести референдум о неприсоединении к санкциям
Представители Швейцарской народной партии (SVP), а также ряд ее сторонников объявили сбор подписей в поддержку инициативы о нейтралитете, которая предполагает... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:16
2022-11-09T13:16
2022-11-09T14:03
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ЦЮРИХ (Швейцария), 9 ноя — РИА Новости. Представители Швейцарской народной партии (SVP), а также ряд ее сторонников объявили сбор подписей в поддержку инициативы о нейтралитете, которая предполагает запрет на присоединение страны к санкциям и международным военным союзам.Согласно заявлению, опубликованному организацией Pro Schweiz, которая объединяет сторонников инициативы, предлагается дополнить конституцию Швейцарии новой статьей 54а "О швейцарском нейтралитете". Согласно поправкам, страна не должна вступать ни в какие военные или оборонные союзы. Допускается сотрудничество с такими союзами в случае прямого военного нападения на Швейцарию.Кроме того, предлагается закрепить в конституции норму о том, что Швейцария "не принимает никаких принудительных невоенных мер против воюющих государств", то есть не вводит против них санкции. Однако страна могла бы вводить санкции, решение о которых принято на уровне ООН, а также препятствовать обходу санкционных мер.Для того чтобы предложенная инициатива была вынесена на национальный референдум, ее авторам нужно к весне 2024 года собрать 100 тысяч подписей граждан Швейцарии.С февраля этого года Конфедерация вслед за Евросоюзом вводит санкции против России в связи с ситуацией на Украине. В МИД Российской Федерации ранее заявляли, что Швейцария утратила нейтральный статус.
https://ria.ru/20221107/raskol-1829546483.html
https://ria.ru/20221102/sanktsii-1828748079.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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В мире, Швейцария, Россия, Украина, ООН
13:16 09.11.2022 (обновлено: 14:03 09.11.2022)
В Швейцарии предложили провести референдум о неприсоединении к санкциям
В Швейцарии предложили провести референдум о неприсоединении к санкциям и военным блокам