https://ria.ru/20221109/shtyblikov-1830174563.html

ФСБ показала видео задержания высокопоставленного украинского разведчика

ФСБ показала видео задержания высокопоставленного украинского разведчика - РИА Новости, 09.11.2022

ФСБ показала видео задержания высокопоставленного украинского разведчика

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео вынесения приговора и оперативную съемку задержания полковника Главного управления разведки (ГУР)... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:49

2022-11-09T11:49

2022-11-09T11:49

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

гур минобороны украины

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео вынесения приговора и оперативную съемку задержания полковника Главного управления разведки (ГУР) Украины Дмитрия Штыбликова.На видеозаписи показано, как четверо оперативников ФСБ сбивают Штыбликова с ног, заламывают руки, надевают наручники и усаживают в микроавтобус.Из документов, которые изъяли оперативники, продемонстрированы паспорт гражданина Украины, бейдж на его имя участника международной конференции по безопасности в Черноморском регионе под эгидой фонда Конрада Аденауэра от 2011 года, визитка Дмитрия Яроша из запрещенной в России организации "Правый сектор"*, диплом об окончании института военной разведки Национальной академии обороны Украины в 2001 году, благодарность от академии обороны Великобритании, бланки с печатями украинской войсковой части А0235, нашивка Военно-морских сил Украины, погоны полковника и кобура.Ранее в среду ФСБ рассказала о самом высокопоставленном украинском разведчике-нелегале, разоблаченном в России, полковнике Главного управления разведки Минобороны Украины Дмитрии Штыбликове, который осужден совокупно на 19,5 лет колонии. О задержании и осуждении столь высокопоставленных украинских разведчиков, тем более нелегалов, высшей касты в разведке, ранее не сообщалось.В 2014 году после вхождения Крыма в состав России Штыбликов по заданию украинской разведки остался на полуострове и получил российское гражданство. Отмечается, что, устроившись на гражданскую позицию в одну из воинских частей Черноморского флота, он передавал Киеву сведения о деятельности воинских частей в Крыму, что составляло государственную тайну. Подчеркивается, что шпионская деятельность офицера нелегальной разведки ГУР Минобороны Украины была своевременно пресечена.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20221108/diversant-1830003526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вынесение приговора украинскому разведчику-нелегалу ФСБ после сообщения о приговоре украинскому разведчику-нелегалу публикует оперативные видео и кадры из суда. 2022-11-09T11:49 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, гур минобороны украины, россия