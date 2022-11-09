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ФАС раскрыла сговор при строительстве железнодорожной инфраструктуры - РИА Новости, 09.11.2022
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ФАС раскрыла сговор при строительстве железнодорожной инфраструктуры
ФАС раскрыла сговор при строительстве железнодорожной инфраструктуры - РИА Новости, 09.11.2022
ФАС раскрыла сговор при строительстве железнодорожной инфраструктуры
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ раскрыла картель поставщиков оборудования для строительства железнодорожной инфраструктуры, в том числе на БАМе и... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:55
2022-11-09T10:58
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
ржд
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ раскрыла картель поставщиков оборудования для строительства железнодорожной инфраструктуры, в том числе на БАМе и Транссибе, на 2,8 миллиарда рублей, сообщает ведомство."ФАС России признала ООО "БалтЭнергоКомплект-XXI ВЕК", ООО "КС Комплект", ООО "Электротехимпорт", ООО "Балтийская Инжиниринговая Компания" и ООО "ЖелДорКомплект-СПБ" нарушившими антимонопольное законодательство. Компании заключили и реализовали картельное соглашение с целью поддержания цен при проведении 33 торгов на поставку инженерного, технологического и иного оборудования и товаров на объекты строительства железнодорожной инфраструктуры ОАО "РЖД" и иных заказчиков", - говорится в сообщении.По данным службы, общая сумма начальных (максимальных) цен таких контрактов составила 2,8 миллиарда рублей."Закупки проводились, в том числе, в целях реализации проекта развития железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей", - добавляют в ФАС.Организациям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ, также материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, заключили в ФАС.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), ржд
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), РЖД
10:55 09.11.2022 (обновлено: 10:58 09.11.2022)
 
ФАС раскрыла сговор при строительстве железнодорожной инфраструктуры

ФАС раскрыла сговор поставщиков оборудования на 2,8 миллиарда рублей

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Здание Федеральной антимонопольной службы России . Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ раскрыла картель поставщиков оборудования для строительства железнодорожной инфраструктуры, в том числе на БАМе и Транссибе, на 2,8 миллиарда рублей, сообщает ведомство.
"ФАС России признала ООО "БалтЭнергоКомплект-XXI ВЕК", ООО "КС Комплект", ООО "Электротехимпорт", ООО "Балтийская Инжиниринговая Компания" и ООО "ЖелДорКомплект-СПБ" нарушившими антимонопольное законодательство. Компании заключили и реализовали картельное соглашение с целью поддержания цен при проведении 33 торгов на поставку инженерного, технологического и иного оборудования и товаров на объекты строительства железнодорожной инфраструктуры ОАО "РЖД" и иных заказчиков", - говорится в сообщении.
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По данным службы, общая сумма начальных (максимальных) цен таких контрактов составила 2,8 миллиарда рублей.
"Закупки проводились, в том числе, в целях реализации проекта развития железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей", - добавляют в ФАС.
Организациям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ, также материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, заключили в ФАС.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)РЖД
 
 
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