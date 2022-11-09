https://ria.ru/20221109/sgovor-1830157282.html

ФАС раскрыла сговор при строительстве железнодорожной инфраструктуры

ФАС раскрыла сговор при строительстве железнодорожной инфраструктуры - РИА Новости, 09.11.2022

ФАС раскрыла сговор при строительстве железнодорожной инфраструктуры

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ раскрыла картель поставщиков оборудования для строительства железнодорожной инфраструктуры, в том числе на БАМе и... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T10:55

2022-11-09T10:55

2022-11-09T10:58

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

ржд

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ раскрыла картель поставщиков оборудования для строительства железнодорожной инфраструктуры, в том числе на БАМе и Транссибе, на 2,8 миллиарда рублей, сообщает ведомство."ФАС России признала ООО "БалтЭнергоКомплект-XXI ВЕК", ООО "КС Комплект", ООО "Электротехимпорт", ООО "Балтийская Инжиниринговая Компания" и ООО "ЖелДорКомплект-СПБ" нарушившими антимонопольное законодательство. Компании заключили и реализовали картельное соглашение с целью поддержания цен при проведении 33 торгов на поставку инженерного, технологического и иного оборудования и товаров на объекты строительства железнодорожной инфраструктуры ОАО "РЖД" и иных заказчиков", - говорится в сообщении.По данным службы, общая сумма начальных (максимальных) цен таких контрактов составила 2,8 миллиарда рублей."Закупки проводились, в том числе, в целях реализации проекта развития железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей", - добавляют в ФАС.Организациям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ, также материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, заключили в ФАС.

https://ria.ru/20221013/sgovor-1823704666.html

https://ria.ru/20221103/platskart-1829099140.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), ржд