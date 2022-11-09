10:55 09.11.2022 (обновлено: 10:58 09.11.2022)
ФАС раскрыла сговор при строительстве железнодорожной инфраструктуры
ФАС раскрыла сговор поставщиков оборудования на 2,8 миллиарда рублей
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России . Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ раскрыла картель поставщиков оборудования для строительства железнодорожной инфраструктуры, в том числе на БАМе и Транссибе, на 2,8 миллиарда рублей, сообщает ведомство.
"ФАС России признала ООО "БалтЭнергоКомплект-XXI ВЕК", ООО "КС Комплект", ООО "Электротехимпорт", ООО "Балтийская Инжиниринговая Компания" и ООО "ЖелДорКомплект-СПБ" нарушившими антимонопольное законодательство. Компании заключили и реализовали картельное соглашение с целью поддержания цен при проведении 33 торгов на поставку инженерного, технологического и иного оборудования и товаров на объекты строительства железнодорожной инфраструктуры ОАО "РЖД" и иных заказчиков", - говорится в сообщении.
По данным службы, общая сумма начальных (максимальных) цен таких контрактов составила 2,8 миллиарда рублей.
"Закупки проводились, в том числе, в целях реализации проекта развития железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей", - добавляют в ФАС.
Организациям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ, также материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, заключили в ФАС.