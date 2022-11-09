https://ria.ru/20221109/ryazan-1830178929.html

Рязанская область планирует построить 24 фельдшерско-акушерских пункта

Рязанская область планирует построить 24 фельдшерско-акушерских пункта - РИА Новости, 09.11.2022

Рязанская область планирует построить 24 фельдшерско-акушерских пункта

Рязанская область планирует построить за два ближайших года 24 фельдшерско-акушерских пункта, сообщил губернатор Павел Малков, комментируя итоги первого чтения... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:59

2022-11-09T11:59

2022-11-09T11:59

рязанская область

общество

здоровье - общество

павел малков

россия

рязанская область

сасовский район

госдума рф

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РЯЗАНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Рязанская область планирует построить за два ближайших года 24 фельдшерско-акушерских пункта, сообщил губернатор Павел Малков, комментируя итоги первого чтения Госдумой РФ проекта федерального бюджета на три года по направлению "Здравоохранение"."Регион получит дополнительно 823 миллиона рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения. Это позволит расширить сеть фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальных образованиях. С использованием федеральной поддержки в 2023 году планируется построить 13 ФАПов, в 2024 году – 11 и одну врачебную амбулаторию", – цитирует Малкова его пресс-служба.Как отмечается в сообщении правительства области, новые медучреждения появятся в Рязанском, Александро-Невском, Милославском, Пронском, Михайловском, Ряжском, Ухоловском, Сараевском, Кадомском, Ермишинском, Шацком, Сапожковском, Захаровском, Пителинском, Сасовском районах."Президент РФ поручил серьезно укрепить систему оказания первичной медпомощи. Тема крайне актуальная и не раз обсуждалась на встречах с жителями районов области. Развитие системы ФАПов позволит повысить качество и доступность медпомощи всем рязанцам, независимо от места жительства", – сказал Малков.Отмечается, что Госдума РФ приняла проект федерального бюджета в первом чтении на прошлой неделе. По словам председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова, приоритетом основного финансового документа страны остается безусловное выполнение всех социальных обязательств перед гражданами. "Расходы на здравоохранение из всех источников к 2023 году вырастут на 62,1%. Дополнительно к тому бюджету, который мы принимали в прошлом году, выделено 711 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова Макарова.

https://ria.ru/20221108/ryazan-1829900403.html

https://ria.ru/20221108/zavisimost-1829832392.html

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общество, здоровье - общество, павел малков, россия, рязанская область, сасовский район, госдума рф, андрей макаров