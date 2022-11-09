https://ria.ru/20221109/pogoda-1830128261.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 09.11.2022

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Пасмурно, небольшие дожди и до плюс 10 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T08:55

2022-11-09T08:55

2022-11-09T08:55

погода

москва

елена волосюк

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пасмурно, небольшие дожди и до плюс 10 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."В столичный регион продолжают поступать очень тёплые воздушные массы Атлантического происхождения. Дело в том, что мы оказались в тёплой части очередного североатлантического циклона, и, несмотря на обилие облаков, вероятность небольших дождей, температурный режим у нас сегодня будет почти на 7 градусов превышать норму. То есть по большому счету температура более характерная для первой декады октября. Сегодня в столице пасмурно, небольшие дожди, максимальная температура прогнозируется в диапазоне плюс 8-10, в столичном регионе - плюс 5-10 градусов", - рассказала Волосюк.По её словам, ветер будет дуть с юго-запада, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление изменится незначительно и останется близким к норме - 748 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20221109/noch-1830126571.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, елена волосюк