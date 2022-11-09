https://ria.ru/20221109/pogoda-1830128261.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 09.11.2022
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Пасмурно, небольшие дожди и до плюс 10 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T08:55
2022-11-09T08:55
2022-11-09T08:55
погода
москва
елена волосюк
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пасмурно, небольшие дожди и до плюс 10 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."В столичный регион продолжают поступать очень тёплые воздушные массы Атлантического происхождения. Дело в том, что мы оказались в тёплой части очередного североатлантического циклона, и, несмотря на обилие облаков, вероятность небольших дождей, температурный режим у нас сегодня будет почти на 7 градусов превышать норму. То есть по большому счету температура более характерная для первой декады октября. Сегодня в столице пасмурно, небольшие дожди, максимальная температура прогнозируется в диапазоне плюс 8-10, в столичном регионе - плюс 5-10 градусов", - рассказала Волосюк.По её словам, ветер будет дуть с юго-запада, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление изменится незначительно и останется близким к норме - 748 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20221109/noch-1830126571.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, москва, елена волосюк
Погода, Москва, Елена Волосюк
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик Волосюк: в Москве в среду ожидается пасмурная погода и небольшие дожди
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Пасмурно, небольшие дожди и до плюс 10 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос
" Елена Волосюк.
"В столичный регион продолжают поступать очень тёплые воздушные массы Атлантического происхождения. Дело в том, что мы оказались в тёплой части очередного североатлантического циклона, и, несмотря на обилие облаков, вероятность небольших дождей, температурный режим у нас сегодня будет почти на 7 градусов превышать норму. То есть по большому счету температура более характерная для первой декады октября. Сегодня в столице пасмурно, небольшие дожди, максимальная температура прогнозируется в диапазоне плюс 8-10, в столичном регионе - плюс 5-10 градусов", - рассказала Волосюк.
По её словам, ветер будет дуть с юго-запада, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление изменится незначительно и останется близким к норме - 748 миллиметров ртутного столба.