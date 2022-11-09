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Меры поддержки для мобилизованных приняли в Самарской области - РИА Новости, 10.11.2022
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Меры поддержки для мобилизованных приняли в Самарской области
Меры поддержки для мобилизованных приняли в Самарской области - РИА Новости, 10.11.2022
Меры поддержки для мобилизованных приняли в Самарской области
Меры поддержки для мобилизованных предпринимателей, в том числе снижение аренды до 1 рубля в год, приняли в Самарской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-09T10:44
2022-11-10T10:46
самарская область
дмитрий азаров
частичная мобилизация в россии
господдержка
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САМАРА, 9 ноя – РИА Новости. Меры поддержки для мобилизованных предпринимателей, в том числе снижение аренды до 1 рубля в год, приняли в Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, в среду губернатор области Дмитрий Азаров провел заседание правительства Самарской области."Одной из основных тем для обсуждения стали меры поддержки семьям граждан, участвующих в специальной военной операции. Одной из важных мер поддержки для граждан, ведущих предпринимательскую деятельность и призванных в рамках частичной мобилизации или принявших решение добровольно участвовать в специальной военной операции, стало решение о снижении платы за арендуемые ими помещения до 1 рубля за год", - говорится в сообщении.Врио министра имущественных отношений области Игорь Андреев доложил, что распоряжением правительства РФ была установлена возможность предоставления отсрочки по арендной плате предпринимателям, проходящим военную службу. Подобные меры поддержки было рекомендовано принять на региональном и муниципальном уровнях. Однако, по данным пресс-службы, после окончания отсрочки арендатор должен оплатить сформировавшуюся за период отсрочки арендную плату, несмотря на то, что арендуемое им имущество не использовалось.Кроме того, арендаторам будет предоставлена возможность расторгнуть договор без применения штрафных санкций."Эта мера не только поможет семьям граждан, участвующих в СВО, существенно снизить расходы на оплату арендных платежей, но и позволит гражданам после возвращения с военной службы без препятствий продолжить свою предпринимательскую деятельность в ранее арендованном помещении или на арендованном земельном участке", - цитирует Андреева пресс-служба.В регионе также подготовлены проекты закона и постановления, предлагающего не учитывать доход мобилизованного при предоставлении мер социальной поддержки его семье."По итогам анализа социальных паспортов мобилизованных граждан было установлено, что данная мера позволит претендовать на различные меры поддержки 74% семей мобилизованных граждан, которые сейчас находятся на подготовке и боевом слаживании", - приводит пресс-служба слова министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регины Воробьевой.
https://radiosputnik.ria.ru/20221108/takticheskaya-meditsina-1830015921.html
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самарская область, дмитрий азаров, частичная мобилизация в россии, господдержка
Самарская область, Дмитрий Азаров, Частичная мобилизация в России, Господдержка
10:44 09.11.2022 (обновлено: 10:46 10.11.2022)
 

Меры поддержки для мобилизованных приняли в Самарской области

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
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САМАРА, 9 ноя – РИА Новости. Меры поддержки для мобилизованных предпринимателей, в том числе снижение аренды до 1 рубля в год, приняли в Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
По информации пресс-службы, в среду губернатор области Дмитрий Азаров провел заседание правительства Самарской области.
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"Одной из основных тем для обсуждения стали меры поддержки семьям граждан, участвующих в специальной военной операции. Одной из важных мер поддержки для граждан, ведущих предпринимательскую деятельность и призванных в рамках частичной мобилизации или принявших решение добровольно участвовать в специальной военной операции, стало решение о снижении платы за арендуемые ими помещения до 1 рубля за год", - говорится в сообщении.
Врио министра имущественных отношений области Игорь Андреев доложил, что распоряжением правительства РФ была установлена возможность предоставления отсрочки по арендной плате предпринимателям, проходящим военную службу. Подобные меры поддержки было рекомендовано принять на региональном и муниципальном уровнях. Однако, по данным пресс-службы, после окончания отсрочки арендатор должен оплатить сформировавшуюся за период отсрочки арендную плату, несмотря на то, что арендуемое им имущество не использовалось.
"Самарская область стала первым и единственным регионом в стране, где было принято решение не просто предоставить отсрочку по арендной плате, а снизить ее размер до 1 рубля в год за арендуемый объект - помещение или земельный участок", - сказано в релизе.
Кроме того, арендаторам будет предоставлена возможность расторгнуть договор без применения штрафных санкций.
"Эта мера не только поможет семьям граждан, участвующих в СВО, существенно снизить расходы на оплату арендных платежей, но и позволит гражданам после возвращения с военной службы без препятствий продолжить свою предпринимательскую деятельность в ранее арендованном помещении или на арендованном земельном участке", - цитирует Андреева пресс-служба.
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В регионе также подготовлены проекты закона и постановления, предлагающего не учитывать доход мобилизованного при предоставлении мер социальной поддержки его семье.
"По итогам анализа социальных паспортов мобилизованных граждан было установлено, что данная мера позволит претендовать на различные меры поддержки 74% семей мобилизованных граждан, которые сейчас находятся на подготовке и боевом слаживании", - приводит пресс-служба слова министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регины Воробьевой.
 
Самарская областьДмитрий АзаровЧастичная мобилизация в РоссииГосподдержка
 
 
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