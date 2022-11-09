https://ria.ru/20221109/peregovory-1830276653.html
Россия все еще открыта к переговорам с Украиной, заявила Захарова
Россия все еще открыта к переговорам с Украиной, заявила Захарова - РИА Новости, 09.11.2022
Россия все еще открыта к переговорам с Украиной, заявила Захарова
Российская сторона по-прежнему открыта к переговорам с украинской стороной, готова вести их с учетом реалий, складывающихся на текущий момент, заявила... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:25
2022-11-09T16:25
2022-11-09T17:06
специальная военная операция на украине
в мире
мария захарова
россия
украина
ситуация в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российская сторона по-прежнему открыта к переговорам с украинской стороной, готова вести их с учетом реалий, складывающихся на текущий момент, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Готовность России к переговорам остается, подчеркну, неизменной ", - сказала она в ходе брифинга в Москве, комментируя недавнее высказывание представителя ФРГ об "отсутствии" у российской стороны готовности к переговорам с киевским режимом. Захарова напомнила в этой связи, что "германская сторона продолжает накачивать киевский режим различными системами вооружений".Возвращаясь к теме, она указала: "Еще раз подчеркну, чтобы это было в очередной раз осознано "партнерами", мы по-прежнему открыты к переговорам, мы никогда от них не отказывались, мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, который складываются на текущий момент".
https://ria.ru/20221109/zapad-1830081657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мария захарова, россия, украина, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мария Захарова, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:25 09.11.2022 (обновлено: 17:06 09.11.2022)
Россия все еще открыта к переговорам с Украиной, заявила Захарова
Захарова заявила о готовности России к диалогу с Украиной с учетом текущей ситуации