https://ria.ru/20221109/peregovory-1830276653.html

Россия все еще открыта к переговорам с Украиной, заявила Захарова

Россия все еще открыта к переговорам с Украиной, заявила Захарова - РИА Новости, 09.11.2022

Россия все еще открыта к переговорам с Украиной, заявила Захарова

Российская сторона по-прежнему открыта к переговорам с украинской стороной, готова вести их с учетом реалий, складывающихся на текущий момент, заявила... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T16:25

2022-11-09T16:25

2022-11-09T17:06

специальная военная операция на украине

в мире

мария захарова

россия

украина

ситуация в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российская сторона по-прежнему открыта к переговорам с украинской стороной, готова вести их с учетом реалий, складывающихся на текущий момент, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Готовность России к переговорам остается, подчеркну, неизменной ", - сказала она в ходе брифинга в Москве, комментируя недавнее высказывание представителя ФРГ об "отсутствии" у российской стороны готовности к переговорам с киевским режимом. Захарова напомнила в этой связи, что "германская сторона продолжает накачивать киевский режим различными системами вооружений".Возвращаясь к теме, она указала: "Еще раз подчеркну, чтобы это было в очередной раз осознано "партнерами", мы по-прежнему открыты к переговорам, мы никогда от них не отказывались, мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, который складываются на текущий момент".

https://ria.ru/20221109/zapad-1830081657.html

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Кирилл Волков

в мире, мария захарова, россия, украина, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)