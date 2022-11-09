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Россия все еще открыта к переговорам с Украиной, заявила Захарова - РИА Новости, 09.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/peregovory-1830276653.html
Россия все еще открыта к переговорам с Украиной, заявила Захарова
Россия все еще открыта к переговорам с Украиной, заявила Захарова - РИА Новости, 09.11.2022
Россия все еще открыта к переговорам с Украиной, заявила Захарова
Российская сторона по-прежнему открыта к переговорам с украинской стороной, готова вести их с учетом реалий, складывающихся на текущий момент, заявила... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:25
2022-11-09T17:06
специальная военная операция на украине
в мире
мария захарова
россия
украина
ситуация в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российская сторона по-прежнему открыта к переговорам с украинской стороной, готова вести их с учетом реалий, складывающихся на текущий момент, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Готовность России к переговорам остается, подчеркну, неизменной ", - сказала она в ходе брифинга в Москве, комментируя недавнее высказывание представителя ФРГ об "отсутствии" у российской стороны готовности к переговорам с киевским режимом. Захарова напомнила в этой связи, что "германская сторона продолжает накачивать киевский режим различными системами вооружений".Возвращаясь к теме, она указала: "Еще раз подчеркну, чтобы это было в очередной раз осознано "партнерами", мы по-прежнему открыты к переговорам, мы никогда от них не отказывались, мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, который складываются на текущий момент".
https://ria.ru/20221109/zapad-1830081657.html
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в мире, мария захарова, россия, украина, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мария Захарова, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:25 09.11.2022 (обновлено: 17:06 09.11.2022)
 
Россия все еще открыта к переговорам с Украиной, заявила Захарова

Захарова заявила о готовности России к диалогу с Украиной с учетом текущей ситуации

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российская сторона по-прежнему открыта к переговорам с украинской стороной, готова вести их с учетом реалий, складывающихся на текущий момент, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Готовность России к переговорам остается, подчеркну, неизменной ", - сказала она в ходе брифинга в Москве, комментируя недавнее высказывание представителя ФРГ об "отсутствии" у российской стороны готовности к переговорам с киевским режимом. Захарова напомнила в этой связи, что "германская сторона продолжает накачивать киевский режим различными системами вооружений".
Возвращаясь к теме, она указала: "Еще раз подчеркну, чтобы это было в очередной раз осознано "партнерами", мы по-прежнему открыты к переговорам, мы никогда от них не отказывались, мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, который складываются на текущий момент".
Девушка с флагами Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 08:00
Запад начинает что-то подозревать
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМария ЗахароваРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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