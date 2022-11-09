https://ria.ru/20221109/pamyatniki-1830375273.html
Бастрыкин поручил расследовать снос и осквернение памятников на Украине
Бастрыкин поручил расследовать снос и осквернение памятников на Украине - РИА Новости, 09.11.2022
Бастрыкин поручил расследовать снос и осквернение памятников на Украине
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T23:11
2022-11-09T23:11
2022-11-09T23:11
украина
александр бастрыкин
ужгород
россия
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине, сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что монумент советским солдатам "Украина-освободителям", который был возведен в 1970 году в честь 25-й годовщины освобождения от фашистских захватчиков был снесен в украинском Ужгороде.Также добавляется об осквернении памятника русскому полководцу А.В. Суворову в Одессе, на котором вандалы написали фразу, призывающую к демонтажу монумента."Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям лиц, причастных к произошедшему", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220812/pamyatnik-1809076100.html
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украина, александр бастрыкин, ужгород, россия, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Украина, Александр Бастрыкин, Ужгород, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
Бастрыкин поручил расследовать снос и осквернение памятников на Украине
Председатель СК Бастрыкин поручил расследовать снос и осквернение памятников на Украине