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Бастрыкин поручил расследовать снос и осквернение памятников на Украине - РИА Новости, 09.11.2022
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Бастрыкин поручил расследовать снос и осквернение памятников на Украине
Бастрыкин поручил расследовать снос и осквернение памятников на Украине - РИА Новости, 09.11.2022
Бастрыкин поручил расследовать снос и осквернение памятников на Украине
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T23:11
2022-11-09T23:11
украина
александр бастрыкин
ужгород
россия
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине, сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что монумент советским солдатам "Украина-освободителям", который был возведен в 1970 году в честь 25-й годовщины освобождения от фашистских захватчиков был снесен в украинском Ужгороде.Также добавляется об осквернении памятника русскому полководцу А.В. Суворову в Одессе, на котором вандалы написали фразу, призывающую к демонтажу монумента."Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям лиц, причастных к произошедшему", - говорится в сообщении.
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украина, александр бастрыкин, ужгород, россия, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Украина, Александр Бастрыкин, Ужгород, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
23:11 09.11.2022
 
Бастрыкин поручил расследовать снос и осквернение памятников на Украине

Председатель СК Бастрыкин поручил расследовать снос и осквернение памятников на Украине

© РИА Новости / Папикьян / Перейти в медиабанкПамятник "Украина - освободителям" в Ужгороде
Памятник Украина - освободителям в Ужгороде - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Папикьян
Перейти в медиабанк
Памятник "Украина - освободителям" в Ужгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что монумент советским солдатам "Украина-освободителям", который был возведен в 1970 году в честь 25-й годовщины освобождения от фашистских захватчиков был снесен в украинском Ужгороде.
Также добавляется об осквернении памятника русскому полководцу А.В. Суворову в Одессе, на котором вандалы написали фразу, призывающую к демонтажу монумента.
"Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям лиц, причастных к произошедшему", - говорится в сообщении.
Демонтаж памятника красноармейцу в украинских Черновцах
12 августа, 11:04
На Украине демонтировали еще один памятник красноармейцу
 
УкраинаАлександр БастрыкинУжгородРоссияСледственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
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