https://ria.ru/20221109/obogrevatel-1830278188.html
В Удмуртии разработали обогреватель для птицефабрик и теплиц
В Удмуртии разработали обогреватель для птицефабрик и теплиц - РИА Новости, 09.11.2022
В Удмуртии разработали обогреватель для птицефабрик и теплиц
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, как Ижевский завод тепловой техники разработал импортозамещающий газовый обогреватель для птицефабрик и теплиц,... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:32
2022-11-09T16:32
2022-11-09T16:32
удмуртская республика
экономика
технологии
александр бречалов
польша
италия
голландия
российская академия наук
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УФА, 9 ноя – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, как Ижевский завод тепловой техники разработал импортозамещающий газовый обогреватель для птицефабрик и теплиц, серийное производство которых начнется в 2023 году."На птицефабриках и в теплицах должен поддерживаться определенный температурный режим и уровень углекислого газа. Для этих целей Ижевский завод тепловой техники разработал и уже начал лабораторные испытания подвесного газового обогревателя под брендом KALASHNIKOV", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.По его словам, разработанный удмуртскими технологами прибор экономичный благодаря собственной инновационной горелке, у него есть автоматический электроподжиг, датчик контроля пламени, термостат перегрева, переключатель "зима / лето", он может нагреть воздух в короткий срок, соответствует высоким требованиям по части экологичности."В том числе и благодаря совместным разработкам с Удмуртским федеральным исследовательским центром УрО РАН. Теперь на место аналогичного оборудования из Польши, Италии и Голландии претендует #СделановУдмуртии. Серийное производство планируют начать в мае 2023 года", - сообщил Бречалов.В пресс-службе главы Удмуртии уточнили, что "Ижевский завод тепловой техники", входящий в структуру Торгово-производственного холдинга "Русклимат", изготовил прототип и начал лабораторные испытания нового теплового прибора."Подвесной газовый обогреватель является импортозамещающей продукцией, которая позволит исключить потребность в аналогичном оборудовании иностранного производства. Отечественные материалы и комплектующие при его производстве составляют более 45%, что позволяет говорить о высокой степени локализации производства. В частности, при изготовлении будет использоваться нержавеющая и оцинкованная сталь, кабельно-проводниковая продукция и поликарбонатный корпус российских поставщиков", - говорится в сообщении.В пресс-службе рассказали, что прибор может работать как на природном, так и на сжиженном газе (пропане, пропан-бутановой смеси), что в сравнении с другими типами обогревателей делает его более экономичным. Новый подвесной газовый обогреватель соответствует российским и европейским требованиям к изделиям данного типа, а также нормативам ГОСТ.
https://ria.ru/20221107/udmurtiya-1829699675.html
https://ria.ru/20221026/opk-1826982152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, александр бречалов, польша, италия, голландия, российская академия наук, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Экономика, Технологии, Александр Бречалов, Польша, Италия, Голландия, Российская академия наук, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии разработали обогреватель для птицефабрик и теплиц
Импортозамещающий обогреватель для птицефабрик и теплиц разработали в Удмуртии
УФА, 9 ноя – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, как Ижевский завод тепловой техники разработал импортозамещающий газовый обогреватель для птицефабрик и теплиц, серийное производство которых начнется в 2023 году.
"На птицефабриках и в теплицах должен поддерживаться определенный температурный режим и уровень углекислого газа. Для этих целей Ижевский завод тепловой техники разработал и уже начал лабораторные испытания подвесного газового обогревателя под брендом KALASHNIKOV", - написал Бречалов
в своем Telegram-канале.
По его словам, разработанный удмуртскими технологами прибор экономичный благодаря собственной инновационной горелке, у него есть автоматический электроподжиг, датчик контроля пламени, термостат перегрева, переключатель "зима / лето", он может нагреть воздух в короткий срок, соответствует высоким требованиям по части экологичности.
"В том числе и благодаря совместным разработкам с Удмуртским федеральным исследовательским центром УрО РАН
. Теперь на место аналогичного оборудования из Польши
, Италии
и Голландии
претендует #СделановУдмуртии. Серийное производство планируют начать в мае 2023 года", - сообщил Бречалов.
В пресс-службе главы Удмуртии
уточнили, что "Ижевский завод тепловой техники", входящий в структуру Торгово-производственного холдинга "Русклимат", изготовил прототип и начал лабораторные испытания нового теплового прибора.
"Подвесной газовый обогреватель является импортозамещающей продукцией, которая позволит исключить потребность в аналогичном оборудовании иностранного производства. Отечественные материалы и комплектующие при его производстве составляют более 45%, что позволяет говорить о высокой степени локализации производства. В частности, при изготовлении будет использоваться нержавеющая и оцинкованная сталь, кабельно-проводниковая продукция и поликарбонатный корпус российских поставщиков", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что прибор может работать как на природном, так и на сжиженном газе (пропане, пропан-бутановой смеси), что в сравнении с другими типами обогревателей делает его более экономичным. Новый подвесной газовый обогреватель соответствует российским и европейским требованиям к изделиям данного типа, а также нормативам ГОСТ.
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