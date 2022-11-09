Рейтинг@Mail.ru
В Удмуртии разработали обогреватель для птицефабрик и теплиц - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20221109/obogrevatel-1830278188.html
В Удмуртии разработали обогреватель для птицефабрик и теплиц
В Удмуртии разработали обогреватель для птицефабрик и теплиц - РИА Новости, 09.11.2022
В Удмуртии разработали обогреватель для птицефабрик и теплиц
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, как Ижевский завод тепловой техники разработал импортозамещающий газовый обогреватель для птицефабрик и теплиц,... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:32
2022-11-09T16:32
удмуртская республика
экономика
технологии
александр бречалов
польша
италия
голландия
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782957363_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_49486f0628b652aafcaefe57c0abbee2.jpg
УФА, 9 ноя – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, как Ижевский завод тепловой техники разработал импортозамещающий газовый обогреватель для птицефабрик и теплиц, серийное производство которых начнется в 2023 году."На птицефабриках и в теплицах должен поддерживаться определенный температурный режим и уровень углекислого газа. Для этих целей Ижевский завод тепловой техники разработал и уже начал лабораторные испытания подвесного газового обогревателя под брендом KALASHNIKOV", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.По его словам, разработанный удмуртскими технологами прибор экономичный благодаря собственной инновационной горелке, у него есть автоматический электроподжиг, датчик контроля пламени, термостат перегрева, переключатель "зима / лето", он может нагреть воздух в короткий срок, соответствует высоким требованиям по части экологичности."В том числе и благодаря совместным разработкам с Удмуртским федеральным исследовательским центром УрО РАН. Теперь на место аналогичного оборудования из Польши, Италии и Голландии претендует #СделановУдмуртии. Серийное производство планируют начать в мае 2023 года", - сообщил Бречалов.В пресс-службе главы Удмуртии уточнили, что "Ижевский завод тепловой техники", входящий в структуру Торгово-производственного холдинга "Русклимат", изготовил прототип и начал лабораторные испытания нового теплового прибора."Подвесной газовый обогреватель является импортозамещающей продукцией, которая позволит исключить потребность в аналогичном оборудовании иностранного производства. Отечественные материалы и комплектующие при его производстве составляют более 45%, что позволяет говорить о высокой степени локализации производства. В частности, при изготовлении будет использоваться нержавеющая и оцинкованная сталь, кабельно-проводниковая продукция и поликарбонатный корпус российских поставщиков", - говорится в сообщении.В пресс-службе рассказали, что прибор может работать как на природном, так и на сжиженном газе (пропане, пропан-бутановой смеси), что в сравнении с другими типами обогревателей делает его более экономичным. Новый подвесной газовый обогреватель соответствует российским и европейским требованиям к изделиям данного типа, а также нормативам ГОСТ.
https://ria.ru/20221107/udmurtiya-1829699675.html
https://ria.ru/20221026/opk-1826982152.html
польша
италия
голландия
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782957363_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_30291e2a20982594712575e91e90e25f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, александр бречалов, польша, италия, голландия, российская академия наук, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Экономика, Технологии, Александр Бречалов, Польша, Италия, Голландия, Российская академия наук, Удмуртская Республика (Удмуртия)
16:32 09.11.2022
 
В Удмуртии разработали обогреватель для птицефабрик и теплиц

Импортозамещающий обогреватель для птицефабрик и теплиц разработали в Удмуртии

© Unsplash / www.zanda. photographyТеплица
Теплица
© Unsplash / www.zanda. photography
Теплица. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 9 ноя – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, как Ижевский завод тепловой техники разработал импортозамещающий газовый обогреватель для птицефабрик и теплиц, серийное производство которых начнется в 2023 году.
"На птицефабриках и в теплицах должен поддерживаться определенный температурный режим и уровень углекислого газа. Для этих целей Ижевский завод тепловой техники разработал и уже начал лабораторные испытания подвесного газового обогревателя под брендом KALASHNIKOV", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.
По его словам, разработанный удмуртскими технологами прибор экономичный благодаря собственной инновационной горелке, у него есть автоматический электроподжиг, датчик контроля пламени, термостат перегрева, переключатель "зима / лето", он может нагреть воздух в короткий срок, соответствует высоким требованиям по части экологичности.
"В том числе и благодаря совместным разработкам с Удмуртским федеральным исследовательским центром УрО РАН. Теперь на место аналогичного оборудования из Польши, Италии и Голландии претендует #СделановУдмуртии. Серийное производство планируют начать в мае 2023 года", - сообщил Бречалов.
Октябрьский район Ижевска - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 16:00Удмуртская Республика
В Удмуртии отремонтируют 80 дорожных объектов по нацпроекту
В пресс-службе главы Удмуртии уточнили, что "Ижевский завод тепловой техники", входящий в структуру Торгово-производственного холдинга "Русклимат", изготовил прототип и начал лабораторные испытания нового теплового прибора.
"Подвесной газовый обогреватель является импортозамещающей продукцией, которая позволит исключить потребность в аналогичном оборудовании иностранного производства. Отечественные материалы и комплектующие при его производстве составляют более 45%, что позволяет говорить о высокой степени локализации производства. В частности, при изготовлении будет использоваться нержавеющая и оцинкованная сталь, кабельно-проводниковая продукция и поликарбонатный корпус российских поставщиков", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что прибор может работать как на природном, так и на сжиженном газе (пропане, пропан-бутановой смеси), что в сравнении с другими типами обогревателей делает его более экономичным. Новый подвесной газовый обогреватель соответствует российским и европейским требованиям к изделиям данного типа, а также нормативам ГОСТ.

Другие новости региона читайте здесь>>

Завод по производству автоматов Калашникова - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 16:50Удмуртская Республика
В Удмуртии объемы производства на предприятиях ОПК выросли на 28 процентов
 
Удмуртская РеспубликаЭкономикаТехнологииАлександр БречаловПольшаИталияГолландияРоссийская академия наукУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала