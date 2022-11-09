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Глава Мордовии навестил мобилизованных в учебном центре под Ульяновском - РИА Новости, 09.11.2022
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https://ria.ru/20221109/mobilizovannye-1830264198.html
Глава Мордовии навестил мобилизованных в учебном центре под Ульяновском
Глава Мордовии навестил мобилизованных в учебном центре под Ульяновском - РИА Новости, 09.11.2022
Глава Мордовии навестил мобилизованных в учебном центре под Ульяновском
Глава Мордовии Артём Здунов приехал в военный городок под Ульяновском, где проходят боевое слаживание мобилизованные из республики, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:58
2022-11-09T15:58
республика мордовия
артем здунов
красный крест
частичная мобилизация в россии
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов приехал в военный городок под Ульяновском, где проходят боевое слаживание мобилизованные из республики, сообщает пресс-служба главы региона."Вместе с командиром учебного центра Здунов осмотрел места проживания военнослужащих, бытовые условия. Основная часть бойцов в это время выполняла задачи по военно-тактической подготовке на полигоне. Посмотрели, какое меню в столовой, завтрак, обед - все питательно и по норме довольствия. Баня в городке работает, помывка проходит регулярно и организованно", - говорится в сообщении.От Мордовии в часть вновь пришла гуманитарная помощь. Для каждого бойца сформирован индивидуальный вещмешок с перчатками, тактическими очками, дождевиком, сапогами, вещами первой необходимости. Ранее были доставлены спальные мешки, туристические коврики, термокомплекты, балаклавы, нательное белье. Здунов сказал, что в ближайшие дни индивидуальные наборы каждого военнослужащего будут доукомплектованы наколенниками, налокотниками, разгрузочными жилетами. Амуниция закуплена на всех уроженцев республики - в том числе тех, кто находится сейчас в зоне специальной военной операции.К военным приехала и группа врачей из Мордовии - более 15 специалистов разных профилей – стоматологи, терапевты, хирурги, рентгенологи, фтизиатры. Медики проведут все необходимые исследования – весь день они будут работать в двух городках учебного центра, где есть военные из Мордовии. В последующие дни медицинский десант продолжит работу в батальонах, для оценки состояния заболевших будет направлена медицинская лаборатория и группа наиболее востребованных специалистов. В составе медицинской бригады есть и сотрудники Красного Креста, которые покажут приемы первой медицинской помощи.Глава Мордовии подчеркнул, что сейчас военнослужащие проходят боевое слаживание - занятия по подготовке идут с раннего утра и дотемна, формируются не только боевые навыки, но и коллектив, взаимная поддержка, слаженность действий. "Сегодня в часть приедут и военруки из Мордовии – это опытные люди, занимающиеся военной подготовкой, проведут здесь инструкторские занятия. Кроме того, с военнослужащими пообщаются те, кто уже побывал в командировках в зоне СВО, их опыт и знания неоценимы для мобилизованных", - отмечается в сообщении.Кроме того, в ближайшее время в места боевого слаживания привезут бензогенератор, бензопилы, сварочный аппарат, квадрокоптеры, рации, инструменты и газовые горелки. Представители правительства региона собрали обращения военнослужащих и пообещали выполнить высказанные просьбы и пожелания. Вечером в обоих учебных городках состоится концерт артистов мордовской филармонии.Глава Мордовии предложил сформировать в ближайшее время визит делегации из родственников военнослужащих. "Родные люди - жены, отцы, матери - достовернее всех смогут оценить то, в каких условиях проживают и обучаются военным наукам их мужчины. Пусть все, что можно, им здесь покажут, расскажут, они своими глазами всё увидят", - сказал он. Договоренность об этом с командиром части уже достигнута.
https://ria.ru/20221104/skver-1829268943.html
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артем здунов, красный крест, частичная мобилизация в россии, республика мордовия
Республика Мордовия, Артем Здунов, Красный Крест, Частичная мобилизация в России, Республика Мордовия
15:58 09.11.2022
 

Глава Мордовии навестил мобилизованных в учебном центре под Ульяновском

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Артем Здунов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов приехал в военный городок под Ульяновском, где проходят боевое слаживание мобилизованные из республики, сообщает пресс-служба главы региона.
"Вместе с командиром учебного центра Здунов осмотрел места проживания военнослужащих, бытовые условия. Основная часть бойцов в это время выполняла задачи по военно-тактической подготовке на полигоне. Посмотрели, какое меню в столовой, завтрак, обед - все питательно и по норме довольствия. Баня в городке работает, помывка проходит регулярно и организованно", - говорится в сообщении.
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От Мордовии в часть вновь пришла гуманитарная помощь. Для каждого бойца сформирован индивидуальный вещмешок с перчатками, тактическими очками, дождевиком, сапогами, вещами первой необходимости. Ранее были доставлены спальные мешки, туристические коврики, термокомплекты, балаклавы, нательное белье. Здунов сказал, что в ближайшие дни индивидуальные наборы каждого военнослужащего будут доукомплектованы наколенниками, налокотниками, разгрузочными жилетами. Амуниция закуплена на всех уроженцев республики - в том числе тех, кто находится сейчас в зоне специальной военной операции.
К военным приехала и группа врачей из Мордовии - более 15 специалистов разных профилей – стоматологи, терапевты, хирурги, рентгенологи, фтизиатры. Медики проведут все необходимые исследования – весь день они будут работать в двух городках учебного центра, где есть военные из Мордовии. В последующие дни медицинский десант продолжит работу в батальонах, для оценки состояния заболевших будет направлена медицинская лаборатория и группа наиболее востребованных специалистов. В составе медицинской бригады есть и сотрудники Красного Креста, которые покажут приемы первой медицинской помощи.
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Глава Мордовии подчеркнул, что сейчас военнослужащие проходят боевое слаживание - занятия по подготовке идут с раннего утра и дотемна, формируются не только боевые навыки, но и коллектив, взаимная поддержка, слаженность действий. "Сегодня в часть приедут и военруки из Мордовии – это опытные люди, занимающиеся военной подготовкой, проведут здесь инструкторские занятия. Кроме того, с военнослужащими пообщаются те, кто уже побывал в командировках в зоне СВО, их опыт и знания неоценимы для мобилизованных", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в ближайшее время в места боевого слаживания привезут бензогенератор, бензопилы, сварочный аппарат, квадрокоптеры, рации, инструменты и газовые горелки. Представители правительства региона собрали обращения военнослужащих и пообещали выполнить высказанные просьбы и пожелания. Вечером в обоих учебных городках состоится концерт артистов мордовской филармонии.
Глава Мордовии предложил сформировать в ближайшее время визит делегации из родственников военнослужащих. "Родные люди - жены, отцы, матери - достовернее всех смогут оценить то, в каких условиях проживают и обучаются военным наукам их мужчины. Пусть все, что можно, им здесь покажут, расскажут, они своими глазами всё увидят", - сказал он. Договоренность об этом с командиром части уже достигнута.

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Республика МордовияАртем ЗдуновКрасный КрестЧастичная мобилизация в РоссииРеспублика Мордовия
 
 
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