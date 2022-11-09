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Дезертир из "Азова"* рассказал, как боевики занимали позиции в жилых домах - РИА Новости, 09.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/mariupol-1830122461.html
Дезертир из "Азова"* рассказал, как боевики занимали позиции в жилых домах
Дезертир из "Азова"* рассказал, как боевики занимали позиции в жилых домах - РИА Новости, 09.11.2022
Дезертир из "Азова"* рассказал, как боевики занимали позиции в жилых домах
Боевик из "Азова"* Иван Кузнецов на следственном эксперименте рассказал, как подразделения террористов занимали позиции в жилых домах, когда там находились... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T08:11
2022-11-09T10:11
специальная военная операция на украине
батальон "азов"
мариуполь
донецкая народная республика
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 9 ноя — РИА Новости. Боевик из "Азова"* Иван Кузнецов на следственном эксперименте рассказал, как подразделения террористов занимали позиции в жилых домах, когда там находились люди.Он также показал еще несколько позиций. Все огневые точки находились на территории частных домов или в непосредственной близости к жилым домам.Жителя Мариуполя Ивана Васильевича Кузнецова, 2002 года рождения, задержали в августе 2022-го. Следственный отдел МГБ ДНР открыл против него уголовное дело по статье "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".С апреля 2020 года Кузнецов служил в "Азове"* старшим стрелком-наводчиком, принимал активное участие в боевых действиях, убивал военнослужащих ДНР и России.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://radiosputnik.ria.ru/20221103/azov-1829014023.html
мариуполь
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Дезертир из группы "Азов" о позициях боевиков в жилых домах Мариуполя
Дезертировавший боевик "Азова" подробно рассказал и показал позиции, которые они занимали в жилых домах Мариуполя в тот момент кода там находились люди.
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батальон "азов", мариуполь, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Батальон "Азов", Мариуполь, Донецкая Народная Республика
08:11 09.11.2022 (обновлено: 10:11 09.11.2022)
 
Дезертир из "Азова"* рассказал, как боевики занимали позиции в жилых домах

Дезертир из "Азова" рассказал, как боевики занимали позиции в жилых домах Мариуполя

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 9 ноя — РИА Новости. Боевик из "Азова"* Иван Кузнецов на следственном эксперименте рассказал, как подразделения террористов занимали позиции в жилых домах, когда там находились люди.

"Дислоцировались на девятом этаже. <…> Наша позиция находилась на седьмом этаже. <…> Люди были в подвале. <…> После потеряли контроль над улицей и заняли дом чуть ниже по улице. Прошлись по этажам, проверили квартиры", — рассказал подследственный.

Он также показал еще несколько позиций. Все огневые точки находились на территории частных домов или в непосредственной близости к жилым домам.
Жителя Мариуполя Ивана Васильевича Кузнецова, 2002 года рождения, задержали в августе 2022-го. Следственный отдел МГБ ДНР открыл против него уголовное дело по статье "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".
С апреля 2020 года Кузнецов служил в "Азове"* старшим стрелком-наводчиком, принимал активное участие в боевых действиях, убивал военнослужащих ДНР и России.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Добровольцы батальона Азов* - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 15:49В России
В ДНР завели дело на жителя Мариуполя за службу в "Азове"*
 
Специальная военная операция на УкраинеБатальон "Азов"МариупольДонецкая Народная Республика
 
 
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