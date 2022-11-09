https://ria.ru/20221109/mariupol-1830122461.html
Дезертир из "Азова"* рассказал, как боевики занимали позиции в жилых домах
Дезертир из "Азова"* рассказал, как боевики занимали позиции в жилых домах - РИА Новости, 09.11.2022
Дезертир из "Азова"* рассказал, как боевики занимали позиции в жилых домах
Боевик из "Азова"* Иван Кузнецов на следственном эксперименте рассказал, как подразделения террористов занимали позиции в жилых домах, когда там находились... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T08:11
2022-11-09T08:11
2022-11-09T10:11
специальная военная операция на украине
батальон "азов"
мариуполь
донецкая народная республика
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 9 ноя — РИА Новости. Боевик из "Азова"* Иван Кузнецов на следственном эксперименте рассказал, как подразделения террористов занимали позиции в жилых домах, когда там находились люди.Он также показал еще несколько позиций. Все огневые точки находились на территории частных домов или в непосредственной близости к жилым домам.Жителя Мариуполя Ивана Васильевича Кузнецова, 2002 года рождения, задержали в августе 2022-го. Следственный отдел МГБ ДНР открыл против него уголовное дело по статье "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".С апреля 2020 года Кузнецов служил в "Азове"* старшим стрелком-наводчиком, принимал активное участие в боевых действиях, убивал военнослужащих ДНР и России.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://radiosputnik.ria.ru/20221103/azov-1829014023.html
мариуполь
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Дезертир из группы "Азов" о позициях боевиков в жилых домах Мариуполя
Дезертировавший боевик "Азова" подробно рассказал и показал позиции, которые они занимали в жилых домах Мариуполя в тот момент кода там находились люди.
2022-11-09T08:11
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PT2M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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батальон "азов", мариуполь, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Батальон "Азов", Мариуполь, Донецкая Народная Республика
08:11 09.11.2022 (обновлено: 10:11 09.11.2022)
Дезертир из "Азова"* рассказал, как боевики занимали позиции в жилых домах
Дезертир из "Азова" рассказал, как боевики занимали позиции в жилых домах Мариуполя