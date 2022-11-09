https://ria.ru/20221109/marikhuana-1830228493.html
В США разделились мнения по поводу легализации марихуаны, сообщают СМИ
В США разделились мнения по поводу легализации марихуаны, сообщают СМИ - РИА Новости, 09.11.2022
В США разделились мнения по поводу легализации марихуаны, сообщают СМИ
Мнения американских избирателей по поводу легализации марихуаны разделились, свидетельствуют прогнозы телеканала CNN. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:22
2022-11-09T14:22
2022-11-09T14:22
в мире
сша
мэриленд
арканзас
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Мнения американских избирателей по поводу легализации марихуаны разделились, свидетельствуют прогнозы телеканала CNN.Во вторник в США состоялись промежуточные в конгресс. В пяти штатах воспользовались этой возможностью, чтобы провести дополнительные референдумы. Ранее сообщалось, что за легализацию марихуаны в рекреационных целях проголосовали избиратели штата Мэриленд, а жители Арканзаса и Северной Дакоты выступили против.По данным CNN, за отказ от легализации марихуаны также проголосовали в Южной Дакоте, а в Миссури напротив одобрили ее употребление.
https://ria.ru/20221108/vybory-1830080245.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, мэриленд, арканзас, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
В мире, США, Мэриленд, Арканзас, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
В США разделились мнения по поводу легализации марихуаны, сообщают СМИ
Прогнозы CNN: мнения избирателей США по поводу легализации марихуаны разделились