https://ria.ru/20221109/marikhuana-1830228493.html

В США разделились мнения по поводу легализации марихуаны, сообщают СМИ

В США разделились мнения по поводу легализации марихуаны, сообщают СМИ - РИА Новости, 09.11.2022

В США разделились мнения по поводу легализации марихуаны, сообщают СМИ

Мнения американских избирателей по поводу легализации марихуаны разделились, свидетельствуют прогнозы телеканала CNN. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T14:22

2022-11-09T14:22

2022-11-09T14:22

в мире

сша

мэриленд

арканзас

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Мнения американских избирателей по поводу легализации марихуаны разделились, свидетельствуют прогнозы телеканала CNN.Во вторник в США состоялись промежуточные в конгресс. В пяти штатах воспользовались этой возможностью, чтобы провести дополнительные референдумы. Ранее сообщалось, что за легализацию марихуаны в рекреационных целях проголосовали избиратели штата Мэриленд, а жители Арканзаса и Северной Дакоты выступили против.По данным CNN, за отказ от легализации марихуаны также проголосовали в Южной Дакоте, а в Миссури напротив одобрили ее употребление.

https://ria.ru/20221108/vybory-1830080245.html

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мэриленд

арканзас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, мэриленд, арканзас, итоги промежуточных выборов в сша - 2022