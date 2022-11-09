https://ria.ru/20221109/kultura-1830213746.html

Любимова рассказала о поддержке музеев и театров в регионах через нацпроект

Любимова рассказала о поддержке музеев и театров в регионах через нацпроект - РИА Новости, 09.11.2022

Любимова рассказала о поддержке музеев и театров в регионах через нацпроект

Со следующего года федеральная поддержка через нацпроект "Культура" будет оказана региональным учреждениям культуры - музеям и театрам, сообщила министр... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T14:00

2022-11-09T14:00

2022-11-09T14:00

культура

ольга любимова

госдума рф

новости культуры

музеи

театры

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Со следующего года федеральная поддержка через нацпроект "Культура" будет оказана региональным учреждениям культуры - музеям и театрам, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в рамках правительственного часа в ГД.Также Любимова отметила, что нацпроект позволяет ведомству оказать федеральную поддержку детским и кукольным театрам. По ее словам, 27 учреждений уже отремонтированы, еще 85 получили современное оборудование."Всего же к 2025 году 69 детских и кукольных театров будут отремонтированы и реконструированы", - сказала она.По ее словам, такую поддержку к 2025 году получат 127 театров. Также будет оснащено 675 региональных и муниципальных музеев и проведены реконструкция и капремонт 24 региональных и муниципальных театров."Мы проведем масштабную реновацию Новгородского академического театра драмы им. Достоевского", — добавила она.Любимова напомнила, что с 2022 года возможность оказывать поддержку через нацпроект была получена для муниципальных, краеведческих музеев."До конца 2022 года будет реконструирован и капитально отремонтирован 31 музей, 117 музеев будут оснащены новым, самым современным, в том числе сенсорным, лазерным, мультимедийным оборудованием", — сказала она.По словам министра, всего к 2025 году будут реконструированы и капитально отремонтированы 100 муниципальных музеев, технически оснащены 487 муниципальных музеев.

https://ria.ru/20221108/kultura-1829916424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

ольга любимова, госдума рф, новости культуры, музеи, театры