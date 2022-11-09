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Любимова рассказала о поддержке музеев и театров в регионах через нацпроект - РИА Новости, 09.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221109/kultura-1830213746.html
Любимова рассказала о поддержке музеев и театров в регионах через нацпроект
Любимова рассказала о поддержке музеев и театров в регионах через нацпроект - РИА Новости, 09.11.2022
Любимова рассказала о поддержке музеев и театров в регионах через нацпроект
Со следующего года федеральная поддержка через нацпроект "Культура" будет оказана региональным учреждениям культуры - музеям и театрам, сообщила министр... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:00
2022-11-09T14:00
культура
ольга любимова
госдума рф
новости культуры
музеи
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Со следующего года федеральная поддержка через нацпроект "Культура" будет оказана региональным учреждениям культуры - музеям и театрам, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в рамках правительственного часа в ГД.Также Любимова отметила, что нацпроект позволяет ведомству оказать федеральную поддержку детским и кукольным театрам. По ее словам, 27 учреждений уже отремонтированы, еще 85 получили современное оборудование."Всего же к 2025 году 69 детских и кукольных театров будут отремонтированы и реконструированы", - сказала она.По ее словам, такую поддержку к 2025 году получат 127 театров. Также будет оснащено 675 региональных и муниципальных музеев и проведены реконструкция и капремонт 24 региональных и муниципальных театров."Мы проведем масштабную реновацию Новгородского академического театра драмы им. Достоевского", — добавила она.Любимова напомнила, что с 2022 года возможность оказывать поддержку через нацпроект была получена для муниципальных, краеведческих музеев."До конца 2022 года будет реконструирован и капитально отремонтирован 31 музей, 117 музеев будут оснащены новым, самым современным, в том числе сенсорным, лазерным, мультимедийным оборудованием", — сказала она.По словам министра, всего к 2025 году будут реконструированы и капитально отремонтированы 100 муниципальных музеев, технически оснащены 487 муниципальных музеев.
https://ria.ru/20221108/kultura-1829916424.html
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ольга любимова, госдума рф, новости культуры, музеи, театры
Культура, Ольга Любимова, Госдума РФ, Новости культуры, Музеи, Театры
14:00 09.11.2022
 
Любимова рассказала о поддержке музеев и театров в регионах через нацпроект

Любимова: с 2023 через нацпроект "Культура" будут поддержаны музеи и театры регионов

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкМинистр культуры Российской Федерации Ольга Любимова на презентации онлайн-платформы "Всероссийская актерская биржа" в Москве
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова на презентации онлайн-платформы Всероссийская актерская биржа в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Со следующего года федеральная поддержка через нацпроект "Культура" будет оказана региональным учреждениям культуры - музеям и театрам, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в рамках правительственного часа в ГД.

"Мы впервые сможем поддержать закупкой современного театрального оборудования региональные театры в крупных городах", — сказала министр.

Также Любимова отметила, что нацпроект позволяет ведомству оказать федеральную поддержку детским и кукольным театрам. По ее словам, 27 учреждений уже отремонтированы, еще 85 получили современное оборудование.
"Всего же к 2025 году 69 детских и кукольных театров будут отремонтированы и реконструированы", - сказала она.
По ее словам, такую поддержку к 2025 году получат 127 театров. Также будет оснащено 675 региональных и муниципальных музеев и проведены реконструкция и капремонт 24 региональных и муниципальных театров.
"Мы проведем масштабную реновацию Новгородского академического театра драмы им. Достоевского", — добавила она.
Любимова напомнила, что с 2022 года возможность оказывать поддержку через нацпроект была получена для муниципальных, краеведческих музеев.
"До конца 2022 года будет реконструирован и капитально отремонтирован 31 музей, 117 музеев будут оснащены новым, самым современным, в том числе сенсорным, лазерным, мультимедийным оборудованием", — сказала она.
По словам министра, всего к 2025 году будут реконструированы и капитально отремонтированы 100 муниципальных музеев, технически оснащены 487 муниципальных музеев.
Министерство культуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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