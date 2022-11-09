https://ria.ru/20221109/koronavirus-1830164014.html

В Москве за сутки госпитализировали 132 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 132 человека с COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2022

В Москве за сутки госпитализировали 132 человека с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 1124 случая COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:18

2022-11-09T11:18

2022-11-09T11:18

распространение коронавируса

москва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1124 случая COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1124, госпитализированы 132 человека, выздоровели 866 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 616 новых случаев заражения.Последний раз выше 1000 заболевших в сутки было выявлено 26 октября - 1039 случаев, а 19 октября - 1257.Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 3 237 273 случая коронавируса, выздоровели 3 046 995 человек, умерли 46 725 человек.

https://ria.ru/20221107/koronavirus-1829744104.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19