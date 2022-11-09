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В Москве за сутки госпитализировали 132 человека с COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221109/koronavirus-1830164014.html
В Москве за сутки госпитализировали 132 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 132 человека с COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2022
В Москве за сутки госпитализировали 132 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1124 случая COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:18
2022-11-09T11:18
распространение коронавируса
москва
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1124 случая COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1124, госпитализированы 132 человека, выздоровели 866 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 616 новых случаев заражения.Последний раз выше 1000 заболевших в сутки было выявлено 26 октября - 1039 случаев, а 19 октября - 1257.Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 3 237 273 случая коронавируса, выздоровели 3 046 995 человек, умерли 46 725 человек.
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москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:18 09.11.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 132 человека с COVID-19

В Москве за сутки выявили 1124 новых случая заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМедицинские работники в здании карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники в здании карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники в здании карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1124 случая COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 1124, госпитализированы 132 человека, выздоровели 866 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 616 новых случаев заражения.
Последний раз выше 1000 заболевших в сутки было выявлено 26 октября - 1039 случаев, а 19 октября - 1257.
Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 3 237 273 случая коронавируса, выздоровели 3 046 995 человек, умерли 46 725 человек.
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