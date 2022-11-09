https://ria.ru/20221109/kazakhstan-1830273442.html
В Казахстане могут обязать изучать казахский язык для получения гражданства
В Казахстане могут обязать изучать казахский язык для получения гражданства - РИА Новости, 09.11.2022
В Казахстане могут обязать изучать казахский язык для получения гражданства
Знание казахского языка может стать обязательным условием для получения гражданства Казахстана, сообщил премьер-министр страны Алихан Смаилов. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:16
2022-11-09T16:16
2022-11-09T16:16
в мире
алихан смаилов
казахстан
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АЛМА-АТА, 9 ноя - РИА Новости. Знание казахского языка может стать обязательным условием для получения гражданства Казахстана, сообщил премьер-министр страны Алихан Смаилов."В настоящее время разработаны поправки в закон "О гражданстве Республики Казахстан", которые рассматривают незнание государственного языка, истории и основ национального законодательства в качестве дополнительного основания для отказа в приеме в гражданство или восстановления в нем", - говорится в ответе главы правительства Казахстана на запрос депутатов парламента республики.Смаилов отметил, что для желающих изучать язык, традиции и культуру казахского народа в республике работают 174 воскресные школы, занятия в которых проводятся бесплатно. Кроме того, казахский язык можно изучать на базе лингвистических центров при местных исполнительных органах.Согласно конституции, в Казахстане государственным является казахский язык. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально используется русский язык.
https://ria.ru/20221108/kazakhstan-1829860533.html
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в мире, алихан смаилов, казахстан
В мире, Алихан Смаилов, Казахстан
В Казахстане могут обязать изучать казахский язык для получения гражданства
Знание казахского языка может стать обязательным для получения гражданства Казахстана
АЛМА-АТА, 9 ноя - РИА Новости. Знание казахского языка может стать обязательным условием для получения гражданства Казахстана, сообщил премьер-министр страны Алихан Смаилов.
"В настоящее время разработаны поправки в закон "О гражданстве Республики Казахстан", которые рассматривают незнание государственного языка, истории и основ национального законодательства в качестве дополнительного основания для отказа в приеме в гражданство или восстановления в нем", - говорится в ответе главы правительства Казахстана на запрос депутатов парламента республики.
Смаилов отметил, что для желающих изучать язык, традиции и культуру казахского народа в республике работают 174 воскресные школы, занятия в которых проводятся бесплатно. Кроме того, казахский язык можно изучать на базе лингвистических центров при местных исполнительных органах.
Согласно конституции, в Казахстане государственным является казахский язык. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально используется русский язык.