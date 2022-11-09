https://ria.ru/20221109/diplomatiya-1830160300.html

Косачев прокомментировал сложности работы посольства России в США

Косачев прокомментировал сложности работы посольства России в США - РИА Новости, 09.11.2022

Косачев прокомментировал сложности работы посольства России в США

Ограничивая передвижение сотрудников российской дипмиссии, США не исполняют собственные обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях, заявил... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:03

2022-11-09T11:03

2022-11-09T11:03

константин косачев

анатолий антонов

вашингтон (штат)

россия

сша

совет федерации рф

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Ограничивая передвижение сотрудников российской дипмиссии, США не исполняют собственные обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.Государственный департамент США может без объяснения причин запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона, заявил ранее в интервью РИА Новости посол РФ в Штатах Анатолий Антонов. По его словам, российские дипломаты вынуждены работать в условиях многочисленных ограничений, которые "постоянно придумывает принимающая сторона"."Формально власти страны пребывания (в данном случае США) вправе устанавливать правила работы на своей территории зарубежных представительств и их сотрудников. Но нынешние действия властей США очевидно противоречат их собственным обязательствам по Венской конвенции о дипсношениях 1961 года", - сказал Косачев.Он напомнил положения конвенции: "Поскольку это не противоречит законам и правилам о зонах, въезд в которые запрещается или регулируется по соображениям государственной безопасности, государство пребывания должно обеспечивать всем сотрудникам представительства свободу передвижения по его территории". По словам Косачева, речь идет о статье 26 конвенции.

https://ria.ru/20221109/diplomatiya-1830121638.html

https://ria.ru/20221109/diplomatiya-1830136728.html

вашингтон (штат)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

константин косачев, анатолий антонов, вашингтон (штат), россия, сша, совет федерации рф