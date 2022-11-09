Косачев прокомментировал сложности работы посольства России в США
Косачев о работе посольства России в США: Вашингтон не исполняет свои обязательства
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Ограничивая передвижение сотрудников российской дипмиссии, США не исполняют собственные обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.
Государственный департамент США может без объяснения причин запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона, заявил ранее в интервью РИА Новости посол РФ в Штатах Анатолий Антонов. По его словам, российские дипломаты вынуждены работать в условиях многочисленных ограничений, которые "постоянно придумывает принимающая сторона".
"Формально власти страны пребывания (в данном случае США) вправе устанавливать правила работы на своей территории зарубежных представительств и их сотрудников. Но нынешние действия властей США очевидно противоречат их собственным обязательствам по Венской конвенции о дипсношениях 1961 года", - сказал Косачев.
Он напомнил положения конвенции: "Поскольку это не противоречит законам и правилам о зонах, въезд в которые запрещается или регулируется по соображениям государственной безопасности, государство пребывания должно обеспечивать всем сотрудникам представительства свободу передвижения по его территории". По словам Косачева, речь идет о статье 26 конвенции.