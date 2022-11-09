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Косачев прокомментировал сложности работы посольства России в США - РИА Новости, 09.11.2022
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Косачев прокомментировал сложности работы посольства России в США
Косачев прокомментировал сложности работы посольства России в США - РИА Новости, 09.11.2022
Косачев прокомментировал сложности работы посольства России в США
Ограничивая передвижение сотрудников российской дипмиссии, США не исполняют собственные обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях, заявил... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:03
2022-11-09T11:03
константин косачев
анатолий антонов
вашингтон (штат)
россия
сша
совет федерации рф
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Ограничивая передвижение сотрудников российской дипмиссии, США не исполняют собственные обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.Государственный департамент США может без объяснения причин запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона, заявил ранее в интервью РИА Новости посол РФ в Штатах Анатолий Антонов. По его словам, российские дипломаты вынуждены работать в условиях многочисленных ограничений, которые "постоянно придумывает принимающая сторона"."Формально власти страны пребывания (в данном случае США) вправе устанавливать правила работы на своей территории зарубежных представительств и их сотрудников. Но нынешние действия властей США очевидно противоречат их собственным обязательствам по Венской конвенции о дипсношениях 1961 года", - сказал Косачев.Он напомнил положения конвенции: "Поскольку это не противоречит законам и правилам о зонах, въезд в которые запрещается или регулируется по соображениям государственной безопасности, государство пребывания должно обеспечивать всем сотрудникам представительства свободу передвижения по его территории". По словам Косачева, речь идет о статье 26 конвенции.
https://ria.ru/20221109/diplomatiya-1830121638.html
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константин косачев, анатолий антонов, вашингтон (штат), россия, сша, совет федерации рф
Константин Косачев, Анатолий Антонов, Вашингтон (штат), Россия, США, Совет Федерации РФ
11:03 09.11.2022
 
Косачев прокомментировал сложности работы посольства России в США

Косачев о работе посольства России в США: Вашингтон не исполняет свои обязательства

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Ограничивая передвижение сотрудников российской дипмиссии, США не исполняют собственные обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.
Государственный департамент США может без объяснения причин запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона, заявил ранее в интервью РИА Новости посол РФ в Штатах Анатолий Антонов. По его словам, российские дипломаты вынуждены работать в условиях многочисленных ограничений, которые "постоянно придумывает принимающая сторона".
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 08:05
Антонов: Госдеп может запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона
"Формально власти страны пребывания (в данном случае США) вправе устанавливать правила работы на своей территории зарубежных представительств и их сотрудников. Но нынешние действия властей США очевидно противоречат их собственным обязательствам по Венской конвенции о дипсношениях 1961 года", - сказал Косачев.
Он напомнил положения конвенции: "Поскольку это не противоречит законам и правилам о зонах, въезд в которые запрещается или регулируется по соображениям государственной безопасности, государство пребывания должно обеспечивать всем сотрудникам представительства свободу передвижения по его территории". По словам Косачева, речь идет о статье 26 конвенции.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 09:21
Сотрудникам посольства России в США поступают угрозы, заявил посол Антонов
 
Константин КосачевАнатолий АнтоновВашингтон (штат)РоссияСШАСовет Федерации РФ
 
 
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